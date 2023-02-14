الثلاثاء, فبراير 14, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدكاتب عماني يروج للخمور في سلطنة عمان: "الله وعدنا بالخمر في الجنة"
الهدهد

كاتب عماني يروج للخمور في سلطنة عمان: “الله وعدنا بالخمر في الجنة”

الكاتب العماني جمال النوفلي أشاد بقرار السلطات في بلاده تخفيض أسعار المشروبات الكحولية

كتب فهمي الورغمي
كاتب عماني يروج للخمور في سلطنة عمان watanserb.com
كاتب عماني يروج للخمور في سلطنة عمان
- Advertisement -

وطن- أثار الكاتب العماني جمال النوفلي، ردود فعل غاضبة وسخرية واسعة ضده بعد سلسلة من التغريدات عبر فيه عن إشادته وإعجابه بقرار السلطات في بلاده التخفيض في أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 25 % منذ مستهل العام الجاري.

جمال النوفلي يستبشر بقرار التخفيض في أسعار الكحول

وقال جمال النوفلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، بعد أن شارك بيان وزارة التراث والسياحة الذي أعلن قرار التخفيض في أسعار المشروبات الكحولية: “بشرى خير للجميع، بفضل مطالباتنا المتكررة وتفهم أهل الحكمة والرأي تم تخفيض اسعار المشروبات الكحولية لتعزيز قطاع السياحة والاقتصاد وتجنب ما ترتب على رفع الاسعار من مشاكل”.

وتابع الكاتب المثير للجدل: “شكرا ونتمنى إلغاء الضريبة تماما في المستقبل القريب والسماح بشراء الكحوليات مباشرة من منافذ البيع”.

جمال النوفلي يستبشر بقرار التخفيض في أسعار الكحول
جمال النوفلي يستبشر بقرار التخفيض في أسعار الكحول

وفي رده على أحد التعليقات التي شجبت موقفه من قرار السلطات المثير للجدل ونصها “نبارك لك تحقيق أمنيتك أستاذ جمال، وعسى أن تكون مستعد للدفاع عن هذه القضية أمام ربك يوم لا ينفع مال ولا بنون”، قال النوفلي في رد أغضب العديد من العمانيين واستفزهم “لا تقلق صديقي، الله ايضا وعدنا بالخمر في الجنة”.

جمال النوفلي يستبشر بقرار التخفيض في أسعار الكحول
جمال النوفلي يستبشر بقرار التخفيض في أسعار الكحول
- Advertisement -

وكانت السلطات العمانية أعلنت في بيان رسمي شاركته وزارة التراث والسياحة، التخفيض في أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 25 % لدى البيع بالتجزئة داخل الفنادق بالسلطنة.

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من 3 سنوات على آخر مشابه، لكنه رفع في أسعار الكحول وقد عُرف إعلاميا ب “الضريبة الانتقائية” وفيه فرضت السلطات ضريبة 100% على المشروبات الكحولية المستوردة.

إلى ذلك، وفي تفاعل مع قرار وزارة السياحة الجديد، كان موقف جمال النوفلي الأكثر إثارة للجدل في أوساط النشطاء.

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جمال النوفلي

وفي هذا السياق وجه له الناشط “هشام الرواحى” انتقاداته قائلا “بعدك تقول بشرى خير ..اي خير في ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب ..اي خير في معصية الله تعالى..تقول بشرى خير وتغضب الله تعالى ..صدقني الله يعينك ..اخاف عليك من غضب الله”.

فيما كتب “هلال القرواشي” في سياق متصل “بارك لنفسك ولمت على شاكلتك أما الجميع فبراء منك وممن يفعل ما تفعل..”إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ”..أعانك الله مما سيلحق بك إن لم تتدارك نفسك بالتوبة، فلن ينفعك من يصفق لك الآن”.

وقال “محمد بن خلفان الجابري” منتقدا الكاتب جمال النوفلي: “تذكرت ذاك الفتى من ودام الساحل في صغره يتنافس على حفظ كتاب الله، وأحاديث مسند الإمام الربيع، وقصيدة غاية المراد للإمام السالمي، حتى إذا بلغ مبلغ الرجال غلبه الهوى فهوى !!”.

وعلى طريقته سخر “أيمن العُويسي” مما جاء على لسان النوفلي قائلا: “إلغاء الضريبة على الخمور ليستمتع السكارى ومنع مكبرات الصوت في خطب الجمعة، شو مطالباتك الثانية جمال؟”.

فيما اعتبر “فيصل بن حمد الحجري” أن موقف جمال النوفلي ليس إلا ضربا من الاستفزاز للشعب العماني المحافظ.

وكتب: “انته انسان مستفز وتعلق في اشياء استفزازية وشكلك ينرفز وطرحك دايمًا هابط ولا فيه اي شيء صحيح، شكلك تركض ورا التفاعل وتركض ورا اغلاط الناس، لكن هيهات…”.

وكان قرار السلطات العمانية بالتخفيض في أسعار المشروبات الكحولية قد أثار موجة غضب عارمة في صفوف النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد كثيرون الحجج الذي وقع الترويج لها من أن التخفيض في أسعار الكحول سيساهم في الترويج للسياحة في سلطنة عُمان.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

قرار حكومي بشأن المشروبات الكحولية في سلطنة عُمان يثير غضبا شعبيا

الهدهد

فريق الإنقاذ العماني ينتشل شخصا حيا من تحت الأنقاض بأنطاكيا (فيديو)

الهدهد

قصة السفينة التي أغرقتها البحرية العمانية بأمر السلطان قابوس قبل 20 عاما

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يطلق حملة لإغاثة المنكوبين في الشمال السوري

الهدهد

معارض عُماني سابق يدعو للتخلص من الفاسدين على طريقة “ابن سلمان” في فندق الريتز

الهدهد

“تسونامي ببحر العرب”.. ناشط عماني يجدد الجدل بشأن ظاهرة انتحار الدلافين

الهدهد

تحولت لكتلة لهب.. احتراق حافلة لمعتمرين عمانيين في السعودية (فيديو)

الهدهد

أول صور للصيادين المفقودين بسلطنة عمان وآخر تطورات عمليات البحث

الهدهد

تفاصيل فقدان صيادين في عرض البحر من نيابة الأشخرة بسلطنة عمان ومكانهما المتوقع!

الهدهد

زلزال سوريا وتركيا.. الصور الأولى لتحرك جسر جوي عماني لإغاثة المنكوبين

الهدهد

انتحار دلافين في سلطنة عمان وتساؤلات عن زلزال محتمل وصفحة متخصصة تحذر (شاهد)

الهدهد

زلزال تركيا وسوريا…كلمات مؤثرة من الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة ريال مدريد ضد إلتشي والتوقيت في الدوري الإسباني الممتاز

لوفيغارو تكشف عن شرط محمد السادس المتعلق بالجزائر ليوافق على استقبال “ماكرون”!

لا تتخلّص من سائل الزبادي الشفاف.. فهكذا ستفسده ويصبح غير صالح للاستهلاك

ابنة عمرو دياب تصف نفسها بـ”العاهرة” وحجم بطنها يثير الشكوك! (فيديو)

ليفربول يتذوق طعم الفوز بعد سلسلة من التعثرات في الدوري الإنجليزي (فيديو)

المتطرف بن غفير يأمر بالحد من وقت الاستحمام للأسرى ويمنحهم 4 دقائق فقط!

“أفلح يا فهد” جعلته يعود.. طيار سعودي متقاعد “يهايط” ويروي مطاردته لطبق طائر!! (شاهد)

نابولي يتربع في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

هيا بنت حمزة.. ظهور لافت وهي تغني “يا غايب” لفضل شاكر بالعربي المكسر! (شاهد)

الزمالك يعود إلى سكة الانتصارات بفوزٍ ثمين على سموحة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC