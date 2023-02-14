كاتب عماني يروج للخمور في سلطنة عمان: “الله وعدنا بالخمر في الجنة”

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وطن- أثار الكاتب العماني جمال النوفلي، ردود فعل غاضبة وسخرية واسعة ضده بعد سلسلة من التغريدات عبر فيه عن إشادته وإعجابه بقرار السلطات في بلاده التخفيض في أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 25 % منذ مستهل العام الجاري.

جمال النوفلي يستبشر بقرار التخفيض في أسعار الكحول

وقال جمال النوفلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، بعد أن شارك بيان وزارة التراث والسياحة الذي أعلن قرار التخفيض في أسعار المشروبات الكحولية: “بشرى خير للجميع، بفضل مطالباتنا المتكررة وتفهم أهل الحكمة والرأي تم تخفيض اسعار المشروبات الكحولية لتعزيز قطاع السياحة والاقتصاد وتجنب ما ترتب على رفع الاسعار من مشاكل”.

وتابع الكاتب المثير للجدل: “شكرا ونتمنى إلغاء الضريبة تماما في المستقبل القريب والسماح بشراء الكحوليات مباشرة من منافذ البيع”.

بشرى خير للجميع، بفضل مطالباتنا المتكررة وتفهم أهل الحكمة والرأي تم تخفيض اسعار المشروبات الكحولية لتعزيز قطاع السياحة والاقتصاد وتجنب ما ترتب على رفع الاسعار من مشاكل.

شكرا ونتمنى الغاء الضريبة تماما في المستقبل القريب والسماح بشراء الكحوليات مباشرة من منافذ البيع. pic.twitter.com/3ZLVYLYYv4 — جمال النوفلي (@jamalalnofli) February 13, 2023

وفي رده على أحد التعليقات التي شجبت موقفه من قرار السلطات المثير للجدل ونصها “نبارك لك تحقيق أمنيتك أستاذ جمال، وعسى أن تكون مستعد للدفاع عن هذه القضية أمام ربك يوم لا ينفع مال ولا بنون”، قال النوفلي في رد أغضب العديد من العمانيين واستفزهم “لا تقلق صديقي، الله ايضا وعدنا بالخمر في الجنة”.

لا تقلق صديقي، الله ايضا وعدنا بالخمر في الجنة — جمال النوفلي (@jamalalnofli) February 13, 2023

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وكانت السلطات العمانية أعلنت في بيان رسمي شاركته وزارة التراث والسياحة، التخفيض في أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 25 % لدى البيع بالتجزئة داخل الفنادق بالسلطنة.

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من 3 سنوات على آخر مشابه، لكنه رفع في أسعار الكحول وقد عُرف إعلاميا ب “الضريبة الانتقائية” وفيه فرضت السلطات ضريبة 100% على المشروبات الكحولية المستوردة.

إلى ذلك، وفي تفاعل مع قرار وزارة السياحة الجديد، كان موقف جمال النوفلي الأكثر إثارة للجدل في أوساط النشطاء.

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جمال النوفلي

وفي هذا السياق وجه له الناشط “هشام الرواحى” انتقاداته قائلا “بعدك تقول بشرى خير ..اي خير في ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب ..اي خير في معصية الله تعالى..تقول بشرى خير وتغضب الله تعالى ..صدقني الله يعينك ..اخاف عليك من غضب الله”.

بعدك تقول بشرى خير ..اي خير في ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب ..اي خير في معصية الله تعالى..تقول بشرى خير وتغضب الله تعالى ..صدقني الله يعينك ..اخاف عليك من غضب الله — هشام الـــرواحــي (@QsEkln) February 13, 2023

فيما كتب “هلال القرواشي” في سياق متصل “بارك لنفسك ولمت على شاكلتك أما الجميع فبراء منك وممن يفعل ما تفعل..”إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ”..أعانك الله مما سيلحق بك إن لم تتدارك نفسك بالتوبة، فلن ينفعك من يصفق لك الآن”.

بارك لنفسك ولمت على شاكلتك أما الجميع فبراء منك وممن يفعل ما تفعل.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

أعانك الله مما سيلحق بك إن لم تتدارك نفسك بالتوبة، فلن ينفعك من يصفق لك الآن — هلال القرواشي (@HilalXmath12) February 13, 2023

وقال “محمد بن خلفان الجابري” منتقدا الكاتب جمال النوفلي: “تذكرت ذاك الفتى من ودام الساحل في صغره يتنافس على حفظ كتاب الله، وأحاديث مسند الإمام الربيع، وقصيدة غاية المراد للإمام السالمي، حتى إذا بلغ مبلغ الرجال غلبه الهوى فهوى !!”.

تذكرت ذاك الفتى من ودام الساحل

في صغره يتنافس على حفظ كتاب الله، وأحاديث مسند الإمام الربيع، وقصيدة غاية المراد للإمام السالمي، حتى إذا بلغ مبلغ الرجال غلبه الهوى فهوى !! — محمد بن خلفان الجابري (@aljabri1111) February 13, 2023

وعلى طريقته سخر “أيمن العُويسي” مما جاء على لسان النوفلي قائلا: “إلغاء الضريبة على الخمور ليستمتع السكارى ومنع مكبرات الصوت في خطب الجمعة، شو مطالباتك الثانية جمال؟”.

إلغاء الضريبة على الخمور ليستمتع السكارى ومنع مكبرات الصوت في خطب الجمعة، شو مطالباتك الثانية جمال؟ — Aiman Al Owisi🌐 (@alowisi) February 13, 2023

فيما اعتبر “فيصل بن حمد الحجري” أن موقف جمال النوفلي ليس إلا ضربا من الاستفزاز للشعب العماني المحافظ.

وكتب: “انته انسان مستفز وتعلق في اشياء استفزازية وشكلك ينرفز وطرحك دايمًا هابط ولا فيه اي شيء صحيح، شكلك تركض ورا التفاعل وتركض ورا اغلاط الناس، لكن هيهات…”.

انته انسان مستفز وتعلق في اشياء استفزازية وشكلك ينرفز وطرحك دايمًا هابط ولا فيه اي شيء صحيح، شكلك تركض ورا التفاعل وتركض ورا اغلاط الناس، لكن هيهات… — 𝙵𝚊𝚒𝚜𝚊𝚕 | فيصل بن حمد الحجري🖤 (@Fmoe21) February 13, 2023

وكان قرار السلطات العمانية بالتخفيض في أسعار المشروبات الكحولية قد أثار موجة غضب عارمة في صفوف النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد كثيرون الحجج الذي وقع الترويج لها من أن التخفيض في أسعار الكحول سيساهم في الترويج للسياحة في سلطنة عُمان.