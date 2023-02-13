الإثنين, فبراير 13, 2023
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حياتنا

ابنة هيفاء وهبي تستنسخ ميريام فارس بالإثارة والجرأة (شاهد)

أصبحت زينب فياض على خطى والدتها هيفاء وهبي وتفاجئ متابعيها بصور جريئة لها على غير العادة

كتب رفيف عبدالله
ابنة هيفاء وهبي تستنسخ ميريام فارس بالإثارة والجرأة (شاهد) watanserb.com
زينب ابنة هيفا وهبي
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وطن– فاجأت الفاشينستا اللبنانية، زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بـ”لوك” جديد مثير للجدل.

هل تعمدت تقليدها؟ن

وظهرت ابنة هيفاء وهبي الوحيدة، بالصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام“، ترتدي “جمبسوت” أسود لامع.

أما المُلفت أن زينب اعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل، والمكياج الثقيل.

وهو الأمر الذي جعل متابعيها يتهمونها بتقليد الفنانة اللبنانية ميريام فارس.

زينب بستايل ميريام فارس

بل وأكد معظم متابعي زينب الذين يتجاوز عددهم المليون، أنهم اعتقدوها ميريام فارس.

وجاء في التعليقات: “فكرتها ميريام فارس”.

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وكتب آخر: “فكرتها ميريام فارس والله”.

أكد متابعو ابنة هيفا وهبي أنهم اعتقدوها الفنانة ميريام فارس

وأكدت متابعة: “فكرتها ميريام فارس كنت رح اكرهها انو منزلة عن ميريام يلي مابطيقها”.

ميريام فارس تتبرع بالرقص والتعري

وكانت طريقة إعلان ميريام فارس، التبرع بريع حفل فني لها، لصالح منكوبي الزلزال المدمر في شمالي سوريا، قد أثارت جدلاً وغضباً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت النجمة اللبنانية أنّها ستتبرع بكامل أجرها من حفلها في كندا إلى المنكوبين في سوريا جرّاء الزلزال الذي ضرب البلاد في الأيام الماضية.

 

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ورغم ذلك، عبّر مغرّدون عن استيائهم من الطريقة التي أعلنت بها ميريام فارس عن التبرع لمنكوبي الزلزال.

حيث كانت ترتدي فستاناً أحمر مكشوفاً عند منطقة الصدر، وخلال غنائها كانت تؤدي رقصات جريئة. حسب تعبيرهم.

جرأة زينب فياض

وعودة لـ زينب فياض، فقد أصبحت على خطى والدتها، وتفاجئ متابعيها بصور جريئة لها على غير العادة.

وسبق أن ظهرت ابنة هيفا وهبي وهي ترتدي توب عاري الظهر تماماً، وأبرز صدرها بطريقة مثيرة.

ونسّقت زينب التوب مع بنطال جينز ضيق، ما أثار استهجان المتابعين.

وقبل أيام، ظهرت زينب بروب الاستحمام وعلقت على الصورة:”وأخيرًا الشي اللي من زمااان عم بشتغل عليه رح ينزل قريباً وما بتتخيلوا ادي متحمسة شوف ردة فعلكم لمًا تجربوا . شو بتتوقعوا هالشي رح يكون ؟ رح اعطيكن ٣ خيارات : عطر أو عدسات أو ميك آب؟”.

لكن زينب فضلت حذف الصورة بعد الهجوم عليها.

وتقيم ابنة هيفاء وهبي في الكويت، بعدما اختارتها كمقر لافتتاح عيادة تجميل خاصة بها هناك.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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