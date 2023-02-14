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“أفلح يا فهد” جعلته يعود.. طيار سعودي متقاعد “يهايط” ويروي مطاردته لطبق طائر!! (شاهد)

كتب سالم حنفي
فهد العطاوي
فهد العطاوي
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وطن- تزامنا مع تزايد الحديث عن الأطباق الطائرة التي أعلن عن إسقاط أحدها في الولايات المتحدة، روى المحلل السعودي، اللواء طيار المتقاعد فهد العطاوي تجربته مع إحدى الأطباق الطائرة التي رآها خلال مهمة تدريبية أثناء خدمته.

وقال “العطاوي” خلال استضافته في برنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: “قبل القيام بعملية الطيران نقوم بالاطلاع على جدول العمليات؛ فتعرف الطائرات التي ستتحرك قبلك وبعدك في منطقة التدريب. وعلى اليسار كان هناك طائرات توربينو تزود بالوقود”.

مهمة قتال تكتيكي ليلي

وأضاف: “أقلعنا في منطقة تدريب فوق بيشة، وأتقاتل مع اللواء ناصر القحطاني قتالاً تكتيكيًّا ليليًّا من منطقة لأخرى معروفة إحداثياتها. نتقاتل ثم نعود. وتقاتلنا كذا مرة. وفي طريق العودة إلى المنطقة الخاصة بي في خميس مشيط رأيت طائرة تزود الوقود على يميني كما تصورت حينها أنها مجرد طائرة”.

وأردف: “تواصلت مع رقم (١)، وهو اللواء ناصر، وأخبرته بما رأيته، فتواصل مع الرادار، فرد علينا أن الطائرة التي تزود الوقود تبعد عنكم بزاوية كذا، وهي مختلفة عما كنت أراه أمامي بالعين المجردة. فكما تعلم أنه في الليل ترى بوضوح”.

وتابع: “قمت بالدوران نحو الطائرة واعتراضها لأرى ما هي، وحتى الآن أقول إنها طائرة. كنت وقتها على ارتفاع 20 ألف قدم، وجاء ناصر من خلفي، فأصبحت أنا في المنتصف والكائن على يميني، فاتجهت نحوه، وحاولت أن أصيده بالرادار، وبدأ هذا الكائن يقترب أكثر، وبدأت الصورة تتضح”.

ووصف اللواء العطاوي ما رآه قائلاً: “شكلها طائرة، لها أربع مراوح، اثنتان جهة اليمين، واثنتان جهة اليسار، وأجنحة، وحجمها كبير جدًّا، ويوجد بها (لمبات) أخضر وأحمر وأبيض، ويخرج من ذيل الطائرة لهب أصفر وأبيض طويل، وهو غير مألوف بالنسبة للطائرات المقاتلة التي يصدر منها لهب أبيض وأزرق”.

طيار سعودي يروي تفاصيل مواجهته مع طبق طائر
طيار سعودي يروي تفاصيل مواجهته مع طبق طائر

محاولة اعتراض “العطاوي” للجسم الطائر

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وكشف عن محاولته اعتراضها قائلاً: “بدأت في الصعود، وكلما صعدت صعدت معي. كان هذا خلال ثوانٍ معدودة. ووصلت إلى 36 ألف قدم، وقتها قال لي اللواء ناصر بالكلمة (أفلح يا فهد). بعدها نزلت تحت إلى 11 ألف قدم، فمرَّ هذا الكائن من فوقي”، مؤكدا على أن “هذا الكائن لم يسقط؛ فهو ينتقل من مكان لآخر، ولا يمكن اعتراضه. ونحن طائرات تدريبية، وليس لدينا أسلحة”.

وعلق: “بعدها لم أستطع أن أكمل التدريب؛ فقد كانت هذه أول مرة أحس فيها بهذا الكائن”.

طيار سعودي يخوض مواجهة مع طبق طائر في سماء المملكة
طيار سعودي يخوض مواجهة مع طبق طائر في سماء المملكة

الطائرات المروحية لا يصدر منها لهب

وبيّن “العطاوي” أنه “في مصطلح الطيران طائرات المراوح لا يصدر منها لهب؛ فاللهب يخرج من الطائرات ذات المحرك النفاث، واللهب يكون لونه أبيض وأزرق كطائرات مقاتلة، وليس أبيض وأصفر طويلاً”.

وردًّا على من يقول إنها طائرات تجسسية قال: “الذي يريد أن يتجسس عليك لن يعلن وجوده بهذا الشكل، بل يتخفى، ولا يقاتلك. يأخذ ما يريده ثم يذهب”.

وأضاف: “في الختام وصف الزملاء ما شاهدناه وصفًا كاملاً، وكتبت عنه في التقرير بأنه جسم طائرة غير معروفة، وهي موجودة في سجل ساعات الطيران”.

وجاءت رواية “العطاوي” المزعومة عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بأن سلاح الجوالتابع لها أسقط جسما مجهولا فوق بحيرة هورون على الحدود الأمريكية الكندية.

وكان الجسم يحلق على ارتفاع ستة أمتار، وكان من الممكن أن يدخل مجال الخطوط الجوية التجارية, حسبما أعلنت واشنطن.

ووصف مسؤولون أمريكيون، الجسم الجديد – الذي أسقط قرب الحدود الكندية، بأنه “ثماني الشكل” مع أوتار معلقة به، وليس على متنه أحد.

بيان البنتاغون عن الجسم الغريب

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون“، في بيان، إن مقاتلة من طراز “إف- 16” أسقطت جسما مجهولا، ذكرت أنه حلّق على ما يبدو بالقرب من مواقع عسكرية حساسة.

وأضافت أنه لم يشكل خطرا على الطيران المدني فحسب بل كان أيضا أداة محتملة للتجسس.

وأشارت إلى أن أمر إسقاط الجسم المجهول جاء بناءً على أوامر من الرئيس الأميركي جو بايدن.

احتمالية قدوم الجسم الغريب من خارج كوكب الأرض

وبعد سلسلة من إسقاط أجسام طائرة مجهولة، قال قائد القيادة الشمالية الأمريكي وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية الجنرال جليندي فانهيرك، إنه لا يستبعد أن تكون هذه الأجسام من خارج كوكب الأرض أو أي تفسير آخر.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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