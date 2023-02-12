يمكنك أخذ كيس من رقائق البطاطس على متن طائرة.. لكن احذر مما سيحدث لك!

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وطن-هل فكرت يومًا في أخذ كيس من رقائق البطاطس على متن طائرة؟ في الحقيقة، يمكنك القيام بالتجربة، حيث سيسمح لك ذلك بمعرفة ما سيحدث؛ حيث سترى كيف يتضخم الكيس مع ارتفاع الطائرة.

في الطريق إلى أسفل، ينكمش كيس البطاطس، وإذا لم يحدث ذلك، فذلك لأن الطائرة هبطت في مكان مرتفع للغاية. على سبيل المثال، يبلغ ارتفاع مدينة لاباز، عاصمة بوليفيا، 3625 مترًا فوق مستوى سطح البحر. إنها أعلى مدينة في العالم، بحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

لكن لماذا يحدث هذا؟ إنها نظرية علمية بحتة، إذ إن الضغط الجوي يتناقص مع الارتفاع. كما أنه عند مستوى سطح البحر يبلغ حوالي 100 كيلو باسكال، بينما يبلغ ارتفاع طائرة تجارية (10 كيلومترات) أي ما يعادل 26 كيلو باسكال.

عند هذا الضغط المنخفض، لا يستطيع البشر البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة. لهذا السبب، من الضروري أن تكون الكابينة مضغوطة. ولهذا تحافظ شركات الطيران على ضغط في الطائرات يعادل ما سيكون على ارتفاع 2000 متر. وعلى الرغم من أنه ضغط أقل من مستوى سطح البحر، فإنه يكفي للسفر براحة ودون معاناة من أي مشاكل صحية.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فلأن أكياس الرقائق تحتوي على هواء محبوس بداخلها بنفس ضغط الضغط الجوي للمكان الذي صنعت فيه؛ يكون الضغط داخل الأكياس وخارجها عند هذه النقطة، هو نفسه، وبالتالي فإن الهواء الداخل يدفع للخارج بنفس القوة التي يدفعها الهواء الخارجي للداخل.

وعلى متن الطائرة، يكون الضغط خارج كيس البطاطس أقل من الضغط الداخلي بسبب الارتفاع. لذلك، فإن الهواء الموجود بالداخل هو الذي يدفع بقوة أكبر، وبالتالي يتضخم. عندما تهبط الطائرة، تتوازن الضغوط في الداخل والخارج مرة أخرى، وبالتالي ينكمش الكيس.

هل من الممكن تناول مشروب على متن الطائرة؟

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تقدم جميع شركات الطيران قائمة واسعة جدًا من المشروبات على متن الطائرات، بما في ذلك المشروبات الغازية. بيد أن، الضغط المنخفض والارتفاع العالي يتسبب في إنتاج المشروبات الغازية لفقاعات أكثر من المعتاد. بالإضافة إلى ذلك، فإنها مشروبات تسبب جفاف الحلق والجسم بسبب محتواها العالي من السكر. لكن، لا شكّ أنه في أثناء الرحلة، خاصة إذا كانت طويلة، من الضروري أن يكون الجسم رطبًا جيدًا. ولذلك من الأفضل شرب المياه.