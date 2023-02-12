الأحد, فبراير 12, 2023
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الهدهد

خفر السواحل الكويتي يهاجم صيادين عراقيين بالرصاص الحي.. فيديو صادم

أصدرت نقابة البحريين العراقيين بيانا أدانت فيه ما حدث ودعت وزير الخارجية العراقي للتدخل

كتب باسل النجار
خفر السواحل الكويتي يطلق النار على صيادين عراقيين watanserb.com
خفر السواحل الكويتي يطلق النار على صيادين عراقيين
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وطن- أصدرت نقابة البحريين العراقيين بيانا استنكاريا شديد اللهجة، أدانت فيه ما وصفته بالاعتداء الغير مسبوق من قبل خفر السواحل الكويتي، على مجموعة من الصيادين العراقيين واستهدافهم بالرصاص الحي.

خفر السواحل الكويتي يطلق النار على صيادين عراقيين

وجاء في البيان الذي رصدته (وطن): “تدين وتستنكر نقابة البحريين العراقيين الاعتداء الغير مسبوق بإطلاق النار من قبل خفر السواحل الكويتي على مجموعة من الصيادين العراقيين الذين يعملون في البحر لكسب قوت عوائلهم.”

وتابع البيان:”وهي ليست الحادثة الأولى ولا الأخيرة فما زالت القوات الكويتية تتجاوز الأعراف والقوانين الدولية وتعتدي على الصياد العراقي دون رقيب وحسيب.”

وبناء عليه قالت نقابة البحريين العراقيين، إنها تطالب وبشدة المنظمة البحرية العالمية والاتحاد الدولي لعمال النقل والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، بحث الحكومة الكويتية على احترام حقوق الإنسان واحترام الأعراف الدولية المنصوص عليها في كل اللوائح والأنظمة والقوانين التي شرعتها الجهات المعنية بين الدول المتشاطئة.

خفر السواحل الكويتي يطلق النار على صيادين عراقيين
خفر السواحل الكويتي يطلق النار على صيادين عراقيين

مطالبة لوزير الخارجية العراقي بالتدخل

واستطرد بيان النقابة:”إننا في النقابة نطالب السيد وزير الخارجية العراقي بصفته الوظيفية بإصدار مذكرة احتجاج والعمل على استدعاء السفير الكويتي في العراق، وإبلاغه بما تقوم به الدوريات الكويتية من خرق لحدود الأخوة والجيرة بين الشعبين الشقيقين.”

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وأضاف:”كما نطالب جميع المنظمات والهيئات العربية باستنكار هذا الفعل الذي يعرض حياة الصياد العراقي للخطر.”

فيديو استهداف خفر السواحل الكويتي للصيادين العراقيين بالرصاص

ونشرت وسائل إعلام عراقية مقطا مصورا وثقه الصيادون العراقيون بكاميرات هواتفهم النقالة، أثناء استهدافهم من قبل خفر السواحل الكويتي وإطلاق النار عليهم.

وتسبب هذا المقطع بموجة غضب عارمة بين العراقيين على مواقع التواصل، والذين طالبوا سلطات بلادهم برد فعل عاجل والإتيان بحق هؤلاء الصيادين ورد اعتبارهم، لمنع تكرار مثل هذه التعديات مستقبلا.

هذا ولم يصدر عم السلطات الكويتية حتى الآن أي تعليق على بيان نقابة البحريين العراقيين.

كما لم تعلق إدارة خفر السواحل الكويتي على الفيديو المتداول وقصة الاعتداء على الصياديين العراقيين، سواء بالنفي أو التأكيد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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