خفر السواحل الكويتي يهاجم صيادين عراقيين بالرصاص الحي.. فيديو صادم

- Advertisement -

وطن- أصدرت نقابة البحريين العراقيين بيانا استنكاريا شديد اللهجة، أدانت فيه ما وصفته بالاعتداء الغير مسبوق من قبل خفر السواحل الكويتي، على مجموعة من الصيادين العراقيين واستهدافهم بالرصاص الحي.

خفر السواحل الكويتي يطلق النار على صيادين عراقيين

وجاء في البيان الذي رصدته (وطن): “تدين وتستنكر نقابة البحريين العراقيين الاعتداء الغير مسبوق بإطلاق النار من قبل خفر السواحل الكويتي على مجموعة من الصيادين العراقيين الذين يعملون في البحر لكسب قوت عوائلهم.”

بيان نقابة البحريين العراقيين خفر السواحل الكويتي يهاجم الصيادين العراقيين بـ "الرصاص الحي". pic.twitter.com/pzYU52Ifll — علي البكاء (@ali_albakaa93) February 12, 2023

وتابع البيان:”وهي ليست الحادثة الأولى ولا الأخيرة فما زالت القوات الكويتية تتجاوز الأعراف والقوانين الدولية وتعتدي على الصياد العراقي دون رقيب وحسيب.”

وبناء عليه قالت نقابة البحريين العراقيين، إنها تطالب وبشدة المنظمة البحرية العالمية والاتحاد الدولي لعمال النقل والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، بحث الحكومة الكويتية على احترام حقوق الإنسان واحترام الأعراف الدولية المنصوص عليها في كل اللوائح والأنظمة والقوانين التي شرعتها الجهات المعنية بين الدول المتشاطئة.

مطالبة لوزير الخارجية العراقي بالتدخل

واستطرد بيان النقابة:”إننا في النقابة نطالب السيد وزير الخارجية العراقي بصفته الوظيفية بإصدار مذكرة احتجاج والعمل على استدعاء السفير الكويتي في العراق، وإبلاغه بما تقوم به الدوريات الكويتية من خرق لحدود الأخوة والجيرة بين الشعبين الشقيقين.”

- Advertisement -

وأضاف:”كما نطالب جميع المنظمات والهيئات العربية باستنكار هذا الفعل الذي يعرض حياة الصياد العراقي للخطر.”

فيديو استهداف خفر السواحل الكويتي للصيادين العراقيين بالرصاص

ونشرت وسائل إعلام عراقية مقطا مصورا وثقه الصيادون العراقيون بكاميرات هواتفهم النقالة، أثناء استهدافهم من قبل خفر السواحل الكويتي وإطلاق النار عليهم.

بالفيديو إطلاق النار من قبل خفر السواحل الكويتي على مجموعة الصيادين العراقيين الذين يعملون في البحر لكسب قوت عوائلهم pic.twitter.com/DmcjiwIzsF — بوتين ابو علي 🇮🇶❤️🇷🇺🆗️ (@sadek_al) February 12, 2023

وتسبب هذا المقطع بموجة غضب عارمة بين العراقيين على مواقع التواصل، والذين طالبوا سلطات بلادهم برد فعل عاجل والإتيان بحق هؤلاء الصيادين ورد اعتبارهم، لمنع تكرار مثل هذه التعديات مستقبلا.

هذا ولم يصدر عم السلطات الكويتية حتى الآن أي تعليق على بيان نقابة البحريين العراقيين.

كما لم تعلق إدارة خفر السواحل الكويتي على الفيديو المتداول وقصة الاعتداء على الصياديين العراقيين، سواء بالنفي أو التأكيد.