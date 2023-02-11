السبت, فبراير 11, 2023
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فيديو معلم يضرب طالبا بوحشية في حفر الباطن يفجر غضب السعوديين

الفيديو أظهر اعتداء وحشيا من المعلم على طالب في إحدى مدارس حفر الباطن واستدعى تدخلا رسميا بعد الضجة

كتب خالد الأحمد
معلم يضرب طالبا في حفر الباطن watanserb.com
معلم يضرب طالبا في حفر الباطن
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وطن- ضجت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو لمعلم يضرب طالباً بطريقة وحشية أمام زملائه في الفصل في إحدى مدارس حفر الباطن- شمال شرق البلاد. وانتشر المقطع كالنار في الهشيم ووصفه البعض بأنه اعتداء وحشي مطالبين الجهات ذات الاختصاص بالتحقيق مع المعلم ومحاسبته.

صفعه على وجهه مراراً بشدة وضربه بالكرسي

وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر فيه المعلم داخل أحد الصفوف بمدرسة “منار السبيل” بحفر الباطن، وهو ينهال بالضرب على الطالب.

ثم يقوم باقتياده لخطوات قبل أن يضربه مجدداً على رأسه ويصفعه مراراً بشدة على وجهه ثم يبدو وهو يحمل كرسياً بلاستيكياً يهم بضربه.

إدارة تعليم حفر الباطن تتحرك

وأصدرت إدارة تعليم حفر الباطن بياناً أشارت فيه إلى أنه تم تشكل لجنة من التعليم الأهلي والتوجيه الطلابي في الإدارة، للتحقيق فيما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان” معلم يضرب طالباً” بإحدى المدارس الأهلية في المحافظة.

وأضاف البيان أن إدارة المدرسة اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة في حينها.

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وشددت إدارة تعليم حفر الباطن على تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات، كما تؤكد رفضها لمثل هذه الممارسات التي تخالف سياسة التعليم ورسالته السامية.

وأكدت صفحة “عدالة السعودية” لاحقاً أن الإدارة العامة للتعليم بـ حفر الباطن قررت فصل المعلم المعتدي، دون أن يعني ذلك إعفائه من المسائلة الجنائية.

ووفق المصدر فإن ما قام به المعلم هو جريمة بحق الطفل ويوقعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية في الحق العام، كما يحق للطفل وذويه المطالبة بالحق الخاص.

وعبر مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم لمقطع الفيديو والإيذاء المتعمد للمعلم بحق الطالب مطالبين بمحاسبته وفصله، وخصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الاعتداء.

وعلق “ظافر سليمان الشهري” أن ظاهرة ضرب الطلاب يجب أن تنتهي كذلك يجب تشديد لائحة السلوك والمواظبة لمنع التنمر بين الطلاب بحيث يبقى الطالب المجتهد الذي يرغب في الدراسة” .

وتساءل “عبدالعزيز الربيعي”: “هل نشاهد تدخل من وزير التعليم شخصيا بعيداً عن تشكيل اللجان”.

واستدرك:”هذا المعلم يجب أن يحال لجهات الاختصاص لينال عقابة مهما كانت الأسباب”.

وعقب “سواح”:”للأسف ان بعض المعلمين لا يستطيع السيطرة على انفعالاته واغلب الذين يضربون بهذه الطريقة يفتقدون للشخصية القوية لضبط الفصل” وتابع أن كثيراً من المعلمين لا يحملون العصا ولم نكن نتجرأ اللعب عندهم أو حتى الإزعاج البسيط “.

وطالبت “رهف القحطاني“أن يتم التحقيق مع المدرسة وليس المدرس فقط.”

وأضافت:”هذه المخالفة ظهرت لأن الواقعة تم توثيقها و لكن وكما هو واضح هي ثقافة مدرسة وليس سلوك معلم.. لو سلوك معلم كانت المدرسة من الصوت فقط إكتشفت هذه المخالفة”.

فيما خاطب “رافع المليحي” المسؤولين: “هل يعقل أن يُعامل التلاميذ بهذه الوحشية التي تخلق عقداً لديهم وتهزم طموحاتهم؟”

وأضاف بنبرة تهكم في إشارة إلى المعلم الذي لم تعرف جنسيته :”بس ينتهي عقده يرجع الترعة ويغرد يقول علمناكم يا حفاة يا عراة.”

لائحة منع الضرب في مدارس السعودية

وكانت وزارة التعليم السعودية قد أصدرت العام الماضي 2022 لائحة منع الضرب في المدارس السعودية، لحماية حقوق الطلاب.

واشتملت هذه اللائحة على العديد من الحقوق ومنها منع الضرب في المدارس، بالإضافة للواجبات التي يجب على الطلبة الالتزام بها كما أكدت على ضرورة اتباع الجميع للقواعد واللوائح المنظمة للعملية الدراسية بشكل عام.

وحددت وزارة التعليم 8 من الممنوعات التي يُحظر القيام بها في حق الطالب وهي الوسائل العقابية كالضرب والتلفظ بالألفاظ النابية.

وتسري هذه اللائحة على جميع المدارس العاملة في دولة المملكة العربية السعودية، ومن يخل بهذه اللائحة يعرض نفسه للمسائلة وتطبيق القواعد القانونية عليه.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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