فيديو معلم يضرب طالبا بوحشية في حفر الباطن يفجر غضب السعوديين

- Advertisement -

وطن- ضجت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو لمعلم يضرب طالباً بطريقة وحشية أمام زملائه في الفصل في إحدى مدارس حفر الباطن- شمال شرق البلاد. وانتشر المقطع كالنار في الهشيم ووصفه البعض بأنه اعتداء وحشي مطالبين الجهات ذات الاختصاص بالتحقيق مع المعلم ومحاسبته.

صفعه على وجهه مراراً بشدة وضربه بالكرسي

وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر فيه المعلم داخل أحد الصفوف بمدرسة “منار السبيل” بحفر الباطن، وهو ينهال بالضرب على الطالب.

ثم يقوم باقتياده لخطوات قبل أن يضربه مجدداً على رأسه ويصفعه مراراً بشدة على وجهه ثم يبدو وهو يحمل كرسياً بلاستيكياً يهم بضربه.

فيديو متداول.. ضرب طالب بوحشية دون أدنى رحمة في إحدى المدارس بـ #حفر_الباطن وتعليم المحافظة يحقق في الحادثة . #معلم_يضرب_طالب pic.twitter.com/ACVvmk8kFB — بندر العويمري (@bandar__W) February 10, 2023

إدارة تعليم حفر الباطن تتحرك

وأصدرت إدارة تعليم حفر الباطن بياناً أشارت فيه إلى أنه تم تشكل لجنة من التعليم الأهلي والتوجيه الطلابي في الإدارة، للتحقيق فيما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان” معلم يضرب طالباً” بإحدى المدارس الأهلية في المحافظة.

وأضاف البيان أن إدارة المدرسة اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة في حينها.

- Advertisement -

وشددت إدارة تعليم حفر الباطن على تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات، كما تؤكد رفضها لمثل هذه الممارسات التي تخالف سياسة التعليم ورسالته السامية.

بيان صحفي pic.twitter.com/Y68eKWh4Py — إدارة تعليم حفر الباطن (@MOE_HFB) February 10, 2023

وأكدت صفحة “عدالة السعودية” لاحقاً أن الإدارة العامة للتعليم بـ حفر الباطن قررت فصل المعلم المعتدي، دون أن يعني ذلك إعفائه من المسائلة الجنائية.

ووفق المصدر فإن ما قام به المعلم هو جريمة بحق الطفل ويوقعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية في الحق العام، كما يحق للطفل وذويه المطالبة بالحق الخاص.

الإدارة العامة للتعليم بـ #حفر_الباطن تقرر فصل المعلم المعتدي على طالب في مدرسة أهلية. 🔴 فصل المعلم لا يعفيه من المسائلة الجنائية 🔴

ماقام به المعلم هو جريمة بحق الطفل ويوقعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية في الحق العام، كما يحق للطفل وذويه المطالبة بالحق الخاص.#معلم_يضرب_طالب pic.twitter.com/0ZoyswFbBa — عدالة السعودية (@saudi_justice) February 11, 2023

وعبر مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم لمقطع الفيديو والإيذاء المتعمد للمعلم بحق الطالب مطالبين بمحاسبته وفصله، وخصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الاعتداء.

وعلق “ظافر سليمان الشهري” أن ظاهرة ضرب الطلاب يجب أن تنتهي كذلك يجب تشديد لائحة السلوك والمواظبة لمنع التنمر بين الطلاب بحيث يبقى الطالب المجتهد الذي يرغب في الدراسة” .

ظاهرة ضرب الطلاب يجب أن تنتهي ..كذلك يجب تشديد لائحة السلوك والمواظبة لمنع التنمر بين الطلاب بحيث يبقى الطالب المجتهد الذي يرغب في الدراسة . — ظافر سليمان الشهري (@m9fpa) February 10, 2023

وتساءل “عبدالعزيز الربيعي”: “هل نشاهد تدخل من وزير التعليم شخصيا بعيداً عن تشكيل اللجان”.

واستدرك:”هذا المعلم يجب أن يحال لجهات الاختصاص لينال عقابة مهما كانت الأسباب”.

وعقب “سواح”:”للأسف ان بعض المعلمين لا يستطيع السيطرة على انفعالاته واغلب الذين يضربون بهذه الطريقة يفتقدون للشخصية القوية لضبط الفصل” وتابع أن كثيراً من المعلمين لا يحملون العصا ولم نكن نتجرأ اللعب عندهم أو حتى الإزعاج البسيط “.

للأسف ان بعض المعلمين لا يستطيع السيطرة على انفعالاته واغلب اللي يضربون بهذه الطريقة يفتقدون للشخصية القوية لضبط الفصل وكثير منا يتذكر ان فيه معلمين لا يحملون العصا ولم نكن نتجرأ للعب عندهم او حتى الازعاج البسيط ومن يفتقد لمهارة ضبط الفصل فليتعلمها هناك دورات لهذا الخصوص — سواح (@1221Flowers) February 10, 2023

وطالبت “رهف القحطاني“أن يتم التحقيق مع المدرسة وليس المدرس فقط.”

وأضافت:”هذه المخالفة ظهرت لأن الواقعة تم توثيقها و لكن وكما هو واضح هي ثقافة مدرسة وليس سلوك معلم.. لو سلوك معلم كانت المدرسة من الصوت فقط إكتشفت هذه المخالفة”.

فيما خاطب “رافع المليحي” المسؤولين: “هل يعقل أن يُعامل التلاميذ بهذه الوحشية التي تخلق عقداً لديهم وتهزم طموحاتهم؟”

وأضاف بنبرة تهكم في إشارة إلى المعلم الذي لم تعرف جنسيته :”بس ينتهي عقده يرجع الترعة ويغرد يقول علمناكم يا حفاة يا عراة.”

لائحة منع الضرب في مدارس السعودية

وكانت وزارة التعليم السعودية قد أصدرت العام الماضي 2022 لائحة منع الضرب في المدارس السعودية، لحماية حقوق الطلاب.

واشتملت هذه اللائحة على العديد من الحقوق ومنها منع الضرب في المدارس، بالإضافة للواجبات التي يجب على الطلبة الالتزام بها كما أكدت على ضرورة اتباع الجميع للقواعد واللوائح المنظمة للعملية الدراسية بشكل عام.

وحددت وزارة التعليم 8 من الممنوعات التي يُحظر القيام بها في حق الطالب وهي الوسائل العقابية كالضرب والتلفظ بالألفاظ النابية.

وتسري هذه اللائحة على جميع المدارس العاملة في دولة المملكة العربية السعودية، ومن يخل بهذه اللائحة يعرض نفسه للمسائلة وتطبيق القواعد القانونية عليه.