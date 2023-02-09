زوجة جمال خاشقجي تفاجئ تركيا بهذا الطلب وتفاصيل تكشف لأول مرة

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وطن – بعد أكثر من 4 سنوات على مقتل الصحفي والكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا، طالبت أرملته “حنان العتر” من الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة التدخل ومساعدتها على استعادة الأجهزة الإلكترونية لزوجها من الحكومة التركية، حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية قبل انتهاء قانون التقادم في وقت لاحق من هذا العام.

تم الاحتفاظ بالأجهزة كجزء من التحقيقات وهي قيد الفحص

وكانت حنان العتر التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، قد طلبت قبل عام لأول مرة الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي وهاتفين خلويين لكاتب العمود في واشنطن بوست، الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وفي عام 2019، طلبت الدكتورة أنييس كالامار، المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة التي حققت في مقتل زوجها، أجهزته وأخبرتها السلطات التركية أنها تحتجز هواتف جمال خاشقجي وجهاز الكمبيوتر الخاص به كجزء من تحقيقاتها، وأن هذه الأجهزة قيد الفحص.

تفاصيل لم يُكشف عنها من قبل

وبحسب تقرير لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، تأمل أرملة خاشقجي الآن في زيادة الضغط على تركيا للامتثال لطلبها من خلال الحصول على المساعدة من الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”.

وبحسب رسائل حصلت عليها الشبكة وأرسلت في نوفمبر ويناير، فإن العتر تعتقد أن الأجهزة ستكشف تفاصيل لم يُكشف عنها من قبل حول مقتل زوجها والتي تعتبر حاسمة لمعرفة الحقيقة كاملة.

وكتبت حنان العتر أرملة خاشقجي في كلا الخطابين قائلة: “لدي الحق في استلام جميع ممتلكاته ، خاصة الآن وأنا بصدد المباشرة بإجراءات قانونية في الولايات المتحدة ضد جميع الأطراف المسؤولة عن مقتل زوجي ومنها الحكومتان السعودية والإماراتية كأهداف مخططة للدعاوى القضائية المستقبلية”.

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وأشارت العتر إلى أن تركيا صادرت الأجهزة بعد وقت قصير من وفاة زوجها وكتبت في رسائلها أن مناشداتها الشخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الهواتف والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي “لم يتم الإستجابة لها.

ولم يرد مكتب أردوغان والسفارة التركية في واشنطن على طلب للتعليق. بينما بعثت السفارة التركية برسالة إلى محامي حنان العتر في كانون الأول (ديسمبر) 2021، تقترح فيها إرسال “طلبها إلى المحاكم التركية المعنية عبر القنوات القانونية المناسبة

وقالت حنان العتر وهي إماراتية ، إنها لا تستطيع متابعة الإجراءات القانونية في تركيا لأنها مقيمة في الولايات المتحدة بموجب لجوء سياسي، وليس لديها جواز سفر ولا تملك الموارد المالية اللازمة.

وأضافت أن أجهزة جمال خاشقجي “مهمة وحيوية للغاية” – وهي نقطة أكدتها محامية خاشقجي- لمعرفة سبب وفاته محاسبة جميع الأطراف المسؤولة.

وكشفت العتر إنها كانت في الإمارات العربية المتحدة قبل أشهر من وفاة زوجه في نوفمبر 2021، وأنه تم تثبيت شريحة لبرنامج التجسس بيغاسوس على جهازها مما يؤدي إلى تشغيل مراقبة الصوت والكاميرا، دون علم الضحية على الإطلاق كما قالت، وأخبرت “إن بي سي” حينها وبعد التحليل الرقمي أنه تم تأكيد هذا الإكتشاف”.

وتعتقد حنان العتر أن برامج التجسس المذكور كان موجوداً على أجهزة زوجها أيضاً، وكان هذا الاكتشاف دافعاً لها لاتخاذ الإجراءات القانونية. وفقًا لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر.

و”بيغاسوس” هو برنامج تجسس إسرائيلي يُمكِن تثبيته على أجهزة تشغيل بعض إصدارات نظام آي أو إس (أبل) أو أي نظام آخر، من أجل التجسس على الشخص المستهدف ومعرفة ما يقوم به على هاتفه المحمول والاطلاع على ملفاته وكل الصور أو الوسائط التي يحتفظ بها في الجوال.

وبحسب أرملة خاشقجي: “ليست المملكة العربية السعودية وحدها هي المذنبة” ، في إشارة إلى اغتيال زوجها. بل “هناك الكثير من المذنبين ، ولدينا الحق في معرفة وتقديمهم إلى العدالة”.