أربع تقنيات خادعة يستخدمها السيكوباتيون لكسب ثقتك

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وطن-لا شك في أن هؤلاء الناس متلاعبون ممتازون، بحيث يتمكنون من خلق ضبابية في بداية العلاقة من أجل ترويض الضحية. لكن وفقًا للمتخصصين، يستخدم السيكوباتيون أربع تقنيات محددة لكسب ثقتنا، ثم يسيئون استخدامها.

في أغسطس 2021، نشرت جامعة مدريد في مجلة Frontiers نتائج تحليل تلوي عن السيكوباتية، خلص إلى أن 4.5 ٪ من عامة السكان يعانون من هذا الاضطراب، بحسب ما نشرته مجلة “ماري كلار” الفرنسية.

كما تشير إحدى الدراسات العلمية نُشرت في مجلة Psychiatry، Human Sciences، Neurosciences عام 2014، إلى أن “السيكوباتية هو اضطراب في الشخصية يتسم باضطرابات عاطفية وسلوك معاد للمجتمع. وهو ليس مرضًا عقليًا بالمعنى الدقيق للكلمة. وعلى عكس الذهان، فإن السيكوباتية لا تؤثر على عقلانية الفاعل أو على وعي أفعاله”.

من جهتها، أفادت وينيفريد. رول، عضو في الجمعية العلمية لدراسة السيكوباتية: “عندما تقابل شخصًا مختلاً عقليا، عادة لن تعرف ذلك أبدًا. إن ذاته الحقيقية مخفية جيدًا عن أولئك الذين يتلاعبون بهم، وبالتالي تظل غير مرئية. ولكن الشخص الذي لديه نظرة قوية، قد يكون قادرًا على التخلص من هذا المختل العقلي”.

وفي الواقع، حدد الباحثان المتخصصان بول بابياك وروبرت هير أربع تقنيات للتلاعب، يستخدموها السيكوباتيين من خلال رسائل محددة لكسب ثقة الشخص، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

فيما يلي استعرضت المجلة 4 تقنيات يستخدمها السيكوباتي لاستغلال ضحيّته والتحكم بها:

“أنت ممتاز”

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وفقًا للخبراء، يبدأ السيكوباتيين في التدخل في أذهاننا باستخدام الإطراء.

وأوضحت وينيفريد. رول: “بصفتي كنت ضحية لاثنين من السيكوباتيين، رأيت كيف استخدموا هذا التكتيك مع الأشخاص الذين أرادوا استغلالهم. كانوا يقولون أشياء مثل،”ذوقك رفيع جدًا”،” تبدين جميلة جدًا “. بهذه الطريقة، يُشبع السيكوباتيين غرور المرء ويعرفون نقاط ضعفهم ويلعبون عليها، ما يساعدهم على وضع هدفهم في الإطار الصحيح”.

أنا مثلك”

بعد ذلك، سيفعل السيكوباتي كل ما في وسعه ليجعلك تفهم أنه يشبهك، وبالتالي، فأنتما مخلوقان من أجل بعضكما بعضًا.

وأضافت رول: “يحب الناس عندما يقابلون أشخاصًا آخرين أن يكونوا مثلهم؛ كما أنه ليس من السهل دائمًا العثور على شخص يشترك معك في نفس الاهتمامات والقيم والمعتقدات أو لديه نفس الذوق. لذلك عندما تقابل شخصًا مثل هذا، فإنه يضيف عنصر الإثارة للعلاقة”.

وبالتالي، فإن التعليقات مثل “نحن متشابهون حقًا”، والتي تمتلئ بنبرات الاستحسان والإعجاب أو ذكريات الطفولة المتشابهة، ستكون سلاح السيكوباتي لكسب ثقتك.

“تستطيع أن تثق بي”

بعد إقامة علاقة قوية مع ضحيّته، سيحاول السيكوباتي تقليص الفجوة بينكما قدر الإمكان لتتقاربا أكثر فأكثر. وفي هذا السياق، أوردت الخبيرة: “وهكذا، يعتقد الشخص أنه التقى بصديق حقيقي، لكنه لن يعلم أبدًا أنه شخص مختل عقليا. إنه يريد أن يكون مقنعًا إلى درجة أنه سيتمكن من إقناعك بالولاء له، لاسيما من خلال تعابيره و إشاراته التي تجعلك تثق به ثقة عمياء”.

“لن تجد أبدًا من هو أفضل مني”

بينما تكون على ثقة به قويّة، فإن الأسلوب الأخير للمريض النفسي يتمثل في إقناعك أنك لن تجد أفضل منه أبدًا، وهكذا سيعزلك عن عالمك، حتى يتمكن من التلاعب بك بشكل أفضل.

وأضافت وينيفريد. رول: “الآن بعد أن شعرت بالراحة الكافية لتتخلى عن حذرك، ستُصبح كتابًا مفتوحًا للمريض النفسي الذي سيقيّم ما يمكنه فعله بك من خلال ما تقوله له. وفي هذه المرحلة بالتحديد، من المعقد رؤية التلاعب؛ لأنه تم إنشاء ضبابية منذ بداية العلاقة”.

من جهته، اختتم المحلل النفسي البريطاني سيمينجتون نيفيل قائلاً: “واحدة من أكثر علامات السيكوباتية وضوحًا هي الارتباك والمشاعر السيئة. سينقلب شخص ما ضد الآخر وتزداد الشكوك، لكن السبب لن يتم معرفته أبدًا. مع الأخذ في الاعتبار الرسائل الأربع التي يخطط لها السيكوباتي عند استهداف الضحية، سنكون على استعدادًا لتجنب الوقوع ضمن هؤلاء الضحايا”.