الأميرة هيا بنت حمزة تنقل رسالة عن والدها المحتجز تحت الإقامة الجبرية

وطن- أعادت الأميرة هيا بنت حمزة، مشاركة رسالة قديمة كان قد نشرها والدها الأمير “حمزة بن حسين بن طلال” عبر حسابه الرسمي على تويتر، قبل وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل شقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وشارك حساب “هيا بنت حمزة” على تويتر، وهو الحساب الذي يُوثق كل تحركات الأميرة الشابة كما أنه يغطي أخبار والدها المحتجز تحت الإقامة الجبرية، تغريدة قديمة للأمير حمزة بن الحسين (42 عامًا) في الذكرى الثالثة لنشرها بتاريخ 07 فبراير 2020.

الامير حمزة بن الحسين يكتب في حسابه علي تويتر سنة 2020 علي ذكري وفاة والده الملك الحسين بن طلال.

Prince Hamzah bin Al Hussein writes on his Twitter account in 2020 on the anniversary of the death of his father, King Hussein bin Talal.@QueenNoor @HamzahHKJ pic.twitter.com/ywjvQjSCtK

— Haya bint hamzah (@Hayabinthamzah) February 8, 2023