الأربعاء, فبراير 8, 2023
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الأميرة هيا بنت حمزة تنقل رسالة عن والدها المحتجز تحت الإقامة الجبرية

العاهل الأردني عبد الله الثاني أعلن رسميا وضع شقيقه الأمير حمزة بن الحسين في 19 مايو/آيار 2022 تحت الإقامة الجبرية

كتب فهمي الورغمي
الأميرة هيا بنت حمزة watanserb.com
الأميرة هيا بنت حمزة
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وطن- أعادت الأميرة هيا بنت حمزة، مشاركة رسالة قديمة كان قد نشرها والدها الأمير “حمزة بن حسين بن طلال” عبر حسابه الرسمي على تويتر، قبل وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل شقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

الأمير حمزة يوجه رسالة في ذكرى وفاة الملك حسين بن طلال

وشارك حساب “هيا بنت حمزة” على تويتر، وهو الحساب الذي يُوثق كل تحركات الأميرة الشابة كما أنه يغطي أخبار والدها المحتجز تحت الإقامة الجبرية، تغريدة قديمة للأمير حمزة بن الحسين (42 عامًا) في الذكرى الثالثة لنشرها بتاريخ 07 فبراير 2020.

يستذكر الأمير حمزة بن حسين في تغريدته التي شاركها قبل سنة تقريبا من احتجازه من قبل شقيقه الملك عبد الله الثاني، في إبريل نيسان 2021، علاقته الطيبة مع والده الراحل الملك حسين بن طلال.

ويتحدث الأمير حمزة، في ذكرى وفاة والده كيف أن غيابه- تُوفي الملك الحسين بن طلال يوم 07 فبراير 1999 وانتقل الحكم من بعده إلى ابنه البكر عبد الله الثاني- غير كثيراً من الأمور.

كما أشار إلى أنه رغم كل تلك التغيرات، لم تفارقه يوما روحه الوطنية وحبه لوطنه الأردن، على حد قوله، قبل أن يختم كلامه بالترحم على والده.

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وفيما يلي نص التغريدة المشار إليها والتي تعمدت الأميرة هيا بنت حمزة إعادة نشرها نقلا عن والدها في ذكرى وفاة جدها الملك الراحل: “غبت وغاب الكثير رحلت لكني لن أنسى قسمي لك، رحلت لكنك حياً فينا ما دام في وطني أردني حر واحد فيه ضمير حي. رحمك الله يا أبي الحبيب”.

يشار هنا إن الأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الحسين بن طلال الراحل من زوجته الملكة نور، وهو خريج مدرسة “هارو” والأكاديمية العسكرية الملكية في بريطانيا، ساندهيرست، ودرس في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة.

عام 1999، أٌعلن الأمير حمزة بن الحسين، وليا للعهد في الأردن، وكان المفضل لدى الملك الحسين، الذي طالما وصفه علنا بأنه “قرة عيني”، قبل أن يقع تجريده من هذا اللقب عام 2004 من قبل أخيه الملك عبدالله الثاني، الذي أسند ولاية العهد لنجله الأمير الحسين بن عبدالله.

الأمير حمزة والأميرة هيا بنت حمزة
الأمير حمزة والأميرة هيا بنت حمزة

الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية

ولا تزال هذه التغريدة التي شاركتها الأميرة هيا، لوالدها الأمير حمزة بن الحسين، تثير الكثير من الجدل، خاصة لما جاء فيها من رسائل عائلية أراد الأمير الأردني المحبوب توجيهها إلى الرأي العام في بلاده وخاصة كبار رجالات القبائل الذين عبروا مرات كثيرة عن احترامهم الشديد له.

وفي الأثناء، يقبع الأمير حمزة بن الحسين منذ فترة قيد الإقامة الجبرية، إذ أنه وعلى خلفية اتهامه بالمشاركة في “زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم”، في 2021 بالقضية التي عرفت إعلاميا بـ”قضية الفتنة”، أعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني في 19 مايو/آيار 2022 رسمًياً، فرض قيود على “اتصالات وتحركات وإقامة” ولي العهد السابق الأمير حمزة.

وتبعا لكل تلك التطورات التي عُرفت إعلاميا بـ “قضية الفتنة”، تخلى الأمير حمزة عن لقب “أمير”، بعد اعتذار منه لأخيه الملك عما بدر منه، بحسب بيان صدر عن الديوان الملكي وقتها.

ولا تزال الأزمة بين الملك الأردني وأخيه الأمير حمزة قائمة، واستثنى عبدالله الثاني عائلة أخيه (زوجته وأولاده) من العقوبات وقال إنه لن يأخذهم بذنبه وأن وضعهم وكل امتيازاتهم ستبقى كما هي، حسب بيانه للشعب الأردني وقتها، والذي طالعته (وطن).

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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