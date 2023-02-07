إنقاذ أسرة كاملة من تحت الأنقاض بريف إدلب… وسعادة غامرة تعم المكان والسوشيال ميديا (فيديو)

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وطن- في خضم الشهادات المأساوية والصورالمبكية والحزينة التي ضجت بها السوشيال ميديا منذ فجر أمس الإثنين، قادمة من سوريا وتركيا على خلفية زلزال مدمر ضرب مناطق في الدولتين، انتشر مقطع فيديو مليء بالسرور وبالبجهة وثق لحظة انتشال الخوذ البيض في شمال سوريا لعائلة كاملة من تحت أنقاض منزلهم المدمر ببلدة سنيا شمالي غرب ريف إدلب.

لحظة انتشال عائلة كاملة من تحت الأنقاض في إدلب

ووثق مقطع حديث شاركته حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشال الخوذ البيض في شمال سوريا

لعائلة كاملة بعد أكثر من 40 ساعة من عمليات الإنقاذ المتواصل من تحت أنقاض منزلهم المدمر ببلدة سنيا شمالي غرب ريف إدلب.

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وظهر عناصر الإنقاذ المدني رفقة عشرات الحضور وهم يحتفلون بخروج فرد وراء الآخر وسط صرخات الفرح وهتافات الشكر لله والتكبير، في مشهد يُثلج الصدور ويفرِح قلوبا أرهقتها المآسي والحروب، ولو حتى لبرهة، منذ أكثر من عقد.

فرحة كبيرة بخروج عائلة كاملة من تحت الأنقاض في الشمال السوري

بأدوات بسيطة استطاعوا اخراجهم بعد 40 ساعة قضوها تحت الردم#زلزال_سوريا pic.twitter.com/MXZmSowQnC — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 7, 2023

وكتب “قتبة ياسين” أحد الذين شاركوا هذا المقطع المفرح، عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا “فرحة كبيرة بخروج عائلة كاملة من تحت الأنقاض في الشمال السوري بأدوات بسيطة استطاعوا اخراجهم بعد 40 ساعة قضوها تحت الردم”.

تضامن واسع مع تركيا وسوريا

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وقال الناشط السعودي المعارض”عمر عبد العزيز” تعليقا على هذه اللحظات المؤثرة “الله يرزقهم ضعف الفرحة بعودتهم لمنازلهم سالمين آمنين وقد تحررت بلادهم من الظلم والأذى”.

الله يرزقهم ضعف الفرحة بعودتهم لمنازلهم سالمين آمنين وقد تحررت بلادهم من الظلم والأذى. — عمر .. لا لزيادة الانتاج (@oamaz7) February 7, 2023

وقال “أبو أمير” في ذات السياق “من احيا نفس كنما احيا الناس الله يقويكم ويحفظكم ويرحم الموتي ويشفي المصابين ويتم الخروج سالمين للمفقودين يارب”.

من احيا نفس كنما احيا الناس

الله يقويكم ويحفظكم ويرحم الموتي ويشفي المصابين ويتم الخروج سالمين للمفقودين يارب — ابو امير (@mjhwl77719936) February 7, 2023

وقال آخرون أن مثل هذه الفيديوهات تبث الفرح والسرور في قلوب السوريين والعالم أجمع، ممن يشاهدها من أي مكان و أي خلفية كانت.

آخر تطورات الزلزال في سوريا وتركيا

حسب آخر التطورات، تخطى مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا 5 آلاف قتيل و24 ألف جريح.

في تركيا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة؛ بلغ عدد قتلى الزلزال 3703 شخصا والجرحى 22 ألفا و286، وفقا أحدث إحصاء أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن 312 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الذي وقع فجر أمس الاثنين، وبلغت قوته 7.7 درجات ومركزه ولاية كهرمان مرعش (جنوبي تركيا).

في سوريا، ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 1782 قتيلا و3750 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس في حصيلة غير نهائية. وحذر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية (سنا) إن هزة أرضية ارتدادية شعر بها سكان حلب واللاذقية وحمص عصر اليوم الثلاثاء.

وقال رائد الصالح مدير الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية إن الأمم المتحدة لم تتواصل معهم لتقييم الوضع ومعرفة احتياجاتهم رغم الوضع الكارثي في مناطق الشمال السوري بعد الزلزال.

رغم الفاجعة والوضع الكارثي واستمرار جهود الإنقاذ منذ أكثر الـ 40 ساعة ووجود ألاف الضحايا والعالقين تحت الأنقاض، لم يكن هناك أي تواصل من الأمم المتحدة لتقييم الوضع ومعرفة احتياجاتنا كفرق إنقاذ، مؤسسات الأمم المتحدة يجب أنت تكون حيادية.@antonioguterres pic.twitter.com/LvHXGwB3bv — Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) February 7, 2023

وأضاف الصالح في سلسلة تغريدات على تويتر أن آلاف الناس ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، وأن هناك فرقا بحاجة إلى وقود الديزل بصورة عاجلة لتشغيل معدات الإنقاذ.