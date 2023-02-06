لعنة شاكيرا تلاحق والدي بيكيه وقرار مصيري جديد للنجاة!

- Advertisement -

وطن- منذ الإعلان عن الانفصال النهائي لشاكيرا وجيرارد بيكيه في منتصف عام 2022، كانت هناك عدة نقاط خلاف بين الزوجين وأقاربهم.

كانت هناك العديد من المشاحنات، خاصة بعد أغنية شاكيرا التي أنتجها الموسيقي الأرجنتيني “دي جاي بيزاراب”.

خارج عالمك

وحملت الأغنية اسم “أوت أوف يور ليغ” (خارج عالمك)، وتتحدث فيها الكولومبية عن خيانة بيكيه لها.

في الأغنية، تهين شاكيرا جيرارد وكلارا شيا، بعبارة واحدة: “آسف حبيبي كان يجب أن أطردك منذ فترة.. أتمنى لك حظًا سعيدًا مع البديل المفترض”.

في مقطع آخر، تقول عن كلارا شيا وهي تغني: “لقد استبدلت فيراري مقابل توينغو / لقد استبدلت رولكس بساعة كاسيو”.

حفلات مستمرة

- Advertisement -

الآن، وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، يفكر والدا مدافع برشلونة السابق في الانتقال إلى منزل آخر بسبب حفلات شاكيرا المستمرة.

لا يزال والدا بيكيه يعيشان بجوار المنزل الذي اعتادت شاكيرا وابنهما تربية أطفالهما معًا فيه قبل أن يغادر اللاعب.

المشاكل بين والدي شاكيرا وبيكيه

كانت هناك عدة مشاكل خلال الأسابيع القليلة الماضية، مثل عندما علمت والدة بيكيه أن الفنانة لديها دمية ساحرة كبيرة على شرفتها وضعتها اتجاه منزل أولئك الذين كانوا ذات يوم من أهل شريكها.

تم سماع أغنيتها الجديدة أيضًا بصوت عالٍ، لدرجة أن والدي بيكيه كانا قد سمعاها من منزلهما.

والدا بيكيه يفكران في الابتعاد بسبب شاكيرا

أوضح الصحفي مارك ليرادو الآن على برنامج “سوشيليت” أن مونتسيرات وجوان، والدَي بيكيه، سئما من حفلات شاكيرا.

على ما يبدو، أقامت الكولومبية عدة حفلات في الآونة الأخيرة، مثل يوم 2 فبراير، عندما احتفلت بعيد ميلادها.

خلال بعض هذه التجمعات، لم تكن هناك موسيقى فحسب؛ بل كانت هناك أيضًا ألعاب نارية.

الوضع بين شاكيرا وعائلتها السابقة متوتر بشكل متزايد، ووفقًا لـ Telecinco، يفكر والدا مدافع برشلونة السابق في الانتقال.

ومع ذلك، لا تزال هذه الخطط في الهواء، حيث من المتوقع أن تنتقل شاكيرا إلى ميامي في وقت قريب.

في الواقع، لم يحدث هذا حتى الآن بسبب الحالة الصحية لوالدها، الذي يمر بعدة مشاكل تسببت في بقاء شاكيرا في إسبانيا.