الأحد, فبراير 5, 2023
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حياتنا

هذا هو الوزن الذي يمكن فقدانه حقًا خلال شهر بطريقة صحية..

"يوصى الخبراء بالحصول على مساعدة من أخصائي صحي لخسارة الوزن وليس إلحاق الضرر بصحتك..."

كتب معالي بن عمر
إنقاص الوزن بطريقة صحية watanserb.com
إنقاص الوزن بطريقة صحية
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وطن-هل ترغب في إنقاص الوزن بسرعة؟ في الحقيقة، هذا ما يبحث عنه الكثير من الناس، على الرغم من أن الطرق التي تساعدك على خسارة الوزن بسرعة كبيرة ليست جيدة بشكل عام لصحتك وقد تؤدي إلى زيادة الوزن مرة أخرى لاحقًا.

وبحسب تقرير لموقع “ماكس أنفو” البلجيكي، فإن الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن بشكل سريع، عادة ما يتّبعون حميات قاسية للغاية، تساعدهم على خسارة 7 كيلوغرامات في الشهر أو أكثر. وهذه طريقة غير صحيّة.

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النظام الغذائيوفي الواقع، لإنقاص الوزن على المدى الطويل، من الضروري المراهنة أكثر على مراجعة نظامك الغذائي. وبالتالي، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، ستفقد الوزن، كما ستحافظ عليه أيضًا.

ومن ناحية أخرى، فإن اتباع النصائح “السحرية” لفقدان الوزن، قد تجعلك تستعيد الوزن الذي فقدته أو أكثر مما كنت عليه. بالإضافة إلى أنها غالبًا ما تكون نصائح ضارة بصحتك العقلية أو الجسدية.

التمرين الأفضل لفقدان الوزن watanserb.com
التمرين الأفضل لفقدان الوزن

هل يمكنك حقًا إنقاص الوزن في شهر؟

يتساءل المرء عن عدد الكيلوغرامات التي يمكن أن يخسرها بطريقة صحية في غضون شهر. علمًا وأنه مجرّد إتباع نظام غذائي متوازن سيساهم في فقدانك الوزن شيئًا فشيئًا، فضلاً عن أنك ستتناول الأطعمة المفيدة لصحتك دون حرمان أو الانسياق مع الحميات القاسية.

وبالمضي قدمًا في هذه الطريقة، سيكون من الممكن تمامًا خسارة ما بين ثلاثة وخمسة كيلوغرامات شهريًا، وفقًا للخبراء. لذلك، من خلال تحسين نمط حياتك وتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام، ستتمكّن من الحصول على نتائج سريعة ومستدامة، وفق ترجمة “وطن“.

إليك النظام الغذائي الذي سيضمن لك فقدان الوزن في الشتاء

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بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الطعام بشكل أفضل سيساعدك أيضًا على تحسين جودة نومك، وهو أمر لا يستهان به لنمط حياة أفضل. فضلاً عن أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يعزز فقدان الوزن، في حين أن الإرهاق وقلة النوم سيجعلك في الواقع تكسب وزنًا زائدًا، عن طريق اتباع عادات غذائية سيئة، كتناول الأطعمة الدسمة في الليل.

بالطبع هذه مجرد أرقام نظرية ولا يعني ذلك أنك ستفقد خمسة كلوغرامات في الشهر، لأن الأجسام تختلف باختلاف أصحابها. كما عليك أن تتذكّر أيضًا أنه لإنقاص الوزن، يوصى الخبراء بالحصول على مساعدة من أخصائي صحي يمكنه إرشادك حتى يسير كل شيء بطريقة صحية.

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المصدرماكس أنفو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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