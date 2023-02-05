هذا هو الوزن الذي يمكن فقدانه حقًا خلال شهر بطريقة صحية..

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وطن-هل ترغب في إنقاص الوزن بسرعة؟ في الحقيقة، هذا ما يبحث عنه الكثير من الناس، على الرغم من أن الطرق التي تساعدك على خسارة الوزن بسرعة كبيرة ليست جيدة بشكل عام لصحتك وقد تؤدي إلى زيادة الوزن مرة أخرى لاحقًا.

وبحسب تقرير لموقع “ماكس أنفو” البلجيكي، فإن الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن بشكل سريع، عادة ما يتّبعون حميات قاسية للغاية، تساعدهم على خسارة 7 كيلوغرامات في الشهر أو أكثر. وهذه طريقة غير صحيّة.

وفي الواقع، لإنقاص الوزن على المدى الطويل، من الضروري المراهنة أكثر على مراجعة نظامك الغذائي. وبالتالي، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، ستفقد الوزن، كما ستحافظ عليه أيضًا.

ومن ناحية أخرى، فإن اتباع النصائح “السحرية” لفقدان الوزن، قد تجعلك تستعيد الوزن الذي فقدته أو أكثر مما كنت عليه. بالإضافة إلى أنها غالبًا ما تكون نصائح ضارة بصحتك العقلية أو الجسدية.

هل يمكنك حقًا إنقاص الوزن في شهر؟

يتساءل المرء عن عدد الكيلوغرامات التي يمكن أن يخسرها بطريقة صحية في غضون شهر. علمًا وأنه مجرّد إتباع نظام غذائي متوازن سيساهم في فقدانك الوزن شيئًا فشيئًا، فضلاً عن أنك ستتناول الأطعمة المفيدة لصحتك دون حرمان أو الانسياق مع الحميات القاسية.

وبالمضي قدمًا في هذه الطريقة، سيكون من الممكن تمامًا خسارة ما بين ثلاثة وخمسة كيلوغرامات شهريًا، وفقًا للخبراء. لذلك، من خلال تحسين نمط حياتك وتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام، ستتمكّن من الحصول على نتائج سريعة ومستدامة، وفق ترجمة “وطن“.

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بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الطعام بشكل أفضل سيساعدك أيضًا على تحسين جودة نومك، وهو أمر لا يستهان به لنمط حياة أفضل. فضلاً عن أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يعزز فقدان الوزن، في حين أن الإرهاق وقلة النوم سيجعلك في الواقع تكسب وزنًا زائدًا، عن طريق اتباع عادات غذائية سيئة، كتناول الأطعمة الدسمة في الليل.

بالطبع هذه مجرد أرقام نظرية ولا يعني ذلك أنك ستفقد خمسة كلوغرامات في الشهر، لأن الأجسام تختلف باختلاف أصحابها. كما عليك أن تتذكّر أيضًا أنه لإنقاص الوزن، يوصى الخبراء بالحصول على مساعدة من أخصائي صحي يمكنه إرشادك حتى يسير كل شيء بطريقة صحية.