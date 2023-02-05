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مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس: “يزيد التوحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري”

"الأشخاص المصابين بالتوحد يموتون في المتوسط بين 12 إلى 30 عامًا..."

كتب معالي بن عمر
التوحد watanserb.com
التوحد
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وطن-الأشخاص المصابون بالتوحد أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري (النوع 1 والنوع 2).

وفقًا لتقرير موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، يحتاج الأشخاص المصابون باضطراب طيف التوحد إلى توخي الحذر بشأن صحة قلبهم، حيث كشفت دراسة، أجراها باحثون من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس (الولايات المتحدة الأمريكية)  أن لديهم خطرًا أكبر للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الأول أو الثاني.

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طيف التوحد يؤدي إلى ظهور داء السكر من نوع 1 و2
طيف التوحد يؤدي إلى ظهور داء السكر من نوع 1 و2

التوحّد: زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب..

جمع العلماء الأمريكيون بيانات من 34 دراسة حلّلت بيانات 276173 مشاركًا مصابًا بالتوحد وأكثر من 7 ملايين شخص غير مصاب بالاضطراب. وتراوحت أعمارهم بين 3 و 72 عامًا بمتوسط ​​عمر 31.2 عامًا.

وبعد تحليل السجلات الطبية للمتطوعين، وجدوا أن الأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الأول بنسبة 64.1٪ مقارنة بمن لا يعانون من اضطراب طيف التوحد. كما يُعد مرض السكري من النوع 2 من المضاعفات الأكثر احتمالًا. ناهيك بأن خطر المعاناة منه أعلى بنسبة 146.7٪ لدى المصابين بالتوحّد، بحسب ما ترجمته “وطن“.

المصابين بطيف التوحد معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب
المصابين بطيف التوحد معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب

وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة JAMA Pediatrics في 30 يناير 2023، لاحظ الباحثون أن الأشخاص المصابين بالتوحد لديهم أيضًا خطر أكبر بنسبة 45.9٪ للإصابة بأمراض القلب، وخاصة تصلّب الشرايين.

وإذا لم يكن هناك فرق كبير بين جميع المتطوعين فيما يتعلق بالكوليسترول السيئ (LDL)، فإن مستوى الكوليسترول الجيد كان أقل بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النمو. بالإضافة إلى ذلك، لديهم أيضًا المزيد من الدهون الثلاثية.

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ومن ناحية أخرى، لا يبدو أن الأشخاص المصابين بالتوحد معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

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في النص التحريري المصاحب للبحث، أوضحت الدكتورة إليزابيث وير من قسم الطب النفسي بجامعة كامبريدج: “على الرغم من التطورات التي تجعلنا نتعرف على مرض طيف التوحد أكثر، فإنه لا يزال الأشخاص المصابون بالتوحد يعانون من نتائج سيئة على المدى الطويل من حيث صلته بصحتهم ورعايتهم. وبشكل عام، هم يموتون في سن أصغر بكثير مما كان متوقعًا، حيث تشير العديد من الدراسات الآن إلى أن الأشخاص المصابين بالتوحد يموتون في المتوسط بين 12 إلى 30 عامًا”.

يموت المصابون بالتوحد في عمر أصغر مما هو متوقع
يموت المصابون بالتوحد في عمر أصغر مما هو متوقع

هذا وبالنسبة للمؤلفين، تُظهر نتائجهم أنه من الضروري إعادة التفكير في متابعة هؤلاء المرضى. وخلصوا إلى أنه “يبدو أن الأطفال المصابين بالتوحد معرضون بشكل أكبر للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأطفال غير المصابين بالتوحد”.

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المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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