زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا.. مئات الضحايا وتوقعات بارتفاع عدد القتلى إلى الآلاف!

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وطن – تعرضت عدة ولايات في جنوب تركيا ومحافظات سورية، فجر الإثين، لزلزال عنيف ضرب بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر، حيث بلغ عمقه 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارىء التركية.

كما شهد قضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، هزة أرضية ارتدادية بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، على عمق 9.77 كيلومترات تحت سطح الأرض.

أردوغان يعرب عن أمنياته بتجاوز الكارثة

وأعرب الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” عن تمنياته بتجاوز كارثة الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن.

📸نائب الرئيس التركي: 284 قتيلا و2323 مصابا وانهيار أكثر من 1000 مبنى جراء الزلزال الذي ضرب #تركيا.#زلزال #هزه_ارضيه #شاهد ⬇📷 pic.twitter.com/duSTTR7yQh — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 6, 2023

وقال “أردوغان” في سلسلة تغريدات الإثنين، إن كافة الوحدات المعنية في حالة تأهب وتقوم بعملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد”.

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وأوضح أن وزارتي الصحة والداخلية و”أفاد” وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى بدأت أعمالها على وجه السرعة، وأشار إلى إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة، حسب ما نقلت “الأناضول“.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023

انتشار فرق الإنقاذ

من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن جميع فرق الإنقاذ والمساعدة في حالة تأهب، لإنقاذ المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد فجر الاثنين.

وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين، أن وزارته رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وأن هذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية.

تعطيل مطار غوكشن

وأعلنت الشركة المشغلة لمطار صبيحة غوكشن في إسطنبول، إلغاء كافة الرحلات الجوية المنطلقة من المطار ليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الشركة المشغلة في بيان، أن جميع الرحلات المنطلقة من المطار تم إلغاؤها اعتبارا من الساعة 20.30.

كل الاحصائيات حول أعداد القتلى والجرحى غير دقيقة… الوضع كارثي تماما#earthquake #زلزال pic.twitter.com/S5AA5BJzYp — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) February 6, 2023

وأفادت أنه سيتم تقليص عدد الرحلات في المطار بنسبة 50 بالمئة غدا الإثنين.

ودعت الشركة جميع المسافرين إلى التحقق من رحلاتهم عبر شركات الخطوط الجوية التي سيقومون من خلالها برحلاتهم.

76 قتيلا في تركيا حتى الآن

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” نقلا عن وكالة الطوارئ والكوارث التركية إن 76 شخصًا قتلوا نتيجة الزلزال حتى الآن وأصيب 440 آخرين.

من جانبها، تقدر هيئة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة أن زلزال تركيا قد يؤدي إلى سقوط آلاف القتلى.

BREAKING: United States Geological Survey estimates Turkey earthquake could end up resulting in thousands of deaths — The Spectator Index (@spectatorindex) February 6, 2023

100 قتيل في سوريا

كما أفادت بمقتل أكثر من 100 شخص وجرح المئات في سوريا، في الزلزال الذي شعر به الناس على طول الساحل الغربي للبلاد من اللاذقية إلى العاصمة دمشق.

كما أصابت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة على طول الحدود السورية التركية ، حيث يكون الوصول إلى الرعاية الصحية محدودًا ويعيش الكثيرون في ظروف متداعية.

وأظهر مقاطع فيديو المتطوعون في الدفاع المدني السوري ، الخوذ البيضاء ، عمليات الإخلاء والإسعافات الأولية جارية في الظلام في المنطقة شمال حلب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من السكان ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، كما يحثون المواطنين على مساعدة الضحايا في نقلهم إلى المستشفيات.

انتشال عالقين من تحت الأنقاض في منطقة #اعزاز بريف #حلب الشمالي بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر اليوم الاثنين 6 شباط وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين والعالقين.#الخوذ_البيضاء

#زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/T5fluyJc8k — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن العديد من المباني انهارت في سوريا بعد أن ضرب زلزال قوي جنوب تركيا المجاور في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وذكرت نقلاً عن لواء إطفاء حماة أن مبنى من ثمانية طوابق انهار في محافظة حماة السورية. وقالت وكالة سانا إن أنباء تفيد أيضا بانهيار العديد من المباني في مدينة اللاذقية الساحلية ومدينة حلب.