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زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا.. مئات الضحايا وتوقعات بارتفاع عدد القتلى إلى الآلاف!

الزالزال ضرب ولايات جنوب تركيا وعدة محافظات سورية بقوة 7.4 على مقياس ريختر

كتب سالم حنفي
زلزال تركيا watanserb.com
زلزال قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا وسوريا ويخلف عددا كبيرا من الضحايا
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وطن – تعرضت عدة ولايات في جنوب تركيا ومحافظات سورية، فجر الإثين، لزلزال عنيف ضرب بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر، حيث بلغ عمقه 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارىء التركية.

كما شهد قضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، هزة أرضية ارتدادية بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، على عمق 9.77 كيلومترات تحت سطح الأرض.

أردوغان يعرب عن أمنياته بتجاوز الكارثة

وأعرب الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” عن تمنياته بتجاوز كارثة الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن.

وقال “أردوغان” في سلسلة تغريدات الإثنين، إن كافة الوحدات المعنية في حالة تأهب وتقوم بعملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد”.

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وأوضح أن وزارتي الصحة والداخلية و”أفاد” وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى بدأت أعمالها على وجه السرعة، وأشار إلى إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة، حسب ما نقلت “الأناضول“.

انتشار فرق الإنقاذ

من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن جميع فرق الإنقاذ والمساعدة في حالة تأهب، لإنقاذ المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد فجر الاثنين.

وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين، أن وزارته رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وأن هذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية.

تعطيل مطار غوكشن

وأعلنت الشركة المشغلة لمطار صبيحة غوكشن في إسطنبول، إلغاء كافة الرحلات الجوية المنطلقة من المطار ليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الشركة المشغلة في بيان، أن جميع الرحلات المنطلقة من المطار تم إلغاؤها اعتبارا من الساعة 20.30.

وأفادت أنه سيتم تقليص عدد الرحلات في المطار بنسبة 50 بالمئة غدا الإثنين.

ودعت الشركة جميع المسافرين إلى التحقق من رحلاتهم عبر شركات الخطوط الجوية التي سيقومون من خلالها برحلاتهم.

76 قتيلا في تركيا حتى الآن

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” نقلا عن وكالة الطوارئ والكوارث التركية إن 76 شخصًا قتلوا نتيجة الزلزال حتى الآن وأصيب 440 آخرين.

من جانبها، تقدر هيئة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة أن زلزال تركيا قد يؤدي إلى سقوط آلاف القتلى.

100 قتيل في سوريا

كما أفادت بمقتل أكثر من 100 شخص وجرح المئات في سوريا، في الزلزال الذي شعر به الناس على طول الساحل الغربي للبلاد من اللاذقية إلى العاصمة دمشق.

كما أصابت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة على طول الحدود السورية التركية ، حيث يكون الوصول إلى الرعاية الصحية محدودًا ويعيش الكثيرون في ظروف متداعية.

وأظهر مقاطع فيديو المتطوعون في الدفاع المدني السوري ، الخوذ البيضاء ، عمليات الإخلاء والإسعافات الأولية جارية في الظلام في المنطقة شمال حلب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من السكان ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، كما يحثون المواطنين على مساعدة الضحايا في نقلهم إلى المستشفيات.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن العديد من المباني انهارت في سوريا بعد أن ضرب زلزال قوي جنوب تركيا المجاور في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وذكرت نقلاً عن لواء إطفاء حماة أن مبنى من ثمانية طوابق انهار في محافظة حماة السورية. وقالت وكالة سانا إن أنباء تفيد أيضا بانهيار العديد من المباني في مدينة اللاذقية الساحلية ومدينة حلب.

المصدرالأناضول + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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