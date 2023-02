زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا.. مئات الضحايا وتوقعات بارتفاع عدد القتلى إلى الآلاف!

- Advertisement -

وطن – تعرضت عدة ولايات في جنوب تركيا ومحافظات سورية، فجر الإثين، لزلزال عنيف ضرب بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر، حيث بلغ عمقه 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارىء التركية.

كما شهد قضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، هزة أرضية ارتدادية بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، على عمق 9.77 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأعرب الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” عن تمنياته بتجاوز كارثة الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن.

وقال “أردوغان” في سلسلة تغريدات الإثنين، إن كافة الوحدات المعنية في حالة تأهب وتقوم بعملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد”.

وأوضح أن وزارتي الصحة والداخلية و”أفاد” وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى بدأت أعمالها على وجه السرعة، وأشار إلى إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة، حسب ما نقلت “الأناضول“.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن جميع فرق الإنقاذ والمساعدة في حالة تأهب، لإنقاذ المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد فجر الاثنين.

وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين، أن وزارته رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وأن هذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية.

وأعلنت الشركة المشغلة لمطار صبيحة غوكشن في إسطنبول، إلغاء كافة الرحلات الجوية المنطلقة من المطار ليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الشركة المشغلة في بيان، أن جميع الرحلات المنطلقة من المطار تم إلغاؤها اعتبارا من الساعة 20.30.

وأفادت أنه سيتم تقليص عدد الرحلات في المطار بنسبة 50 بالمئة غدا الإثنين.

ودعت الشركة جميع المسافرين إلى التحقق من رحلاتهم عبر شركات الخطوط الجوية التي سيقومون من خلالها برحلاتهم.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” نقلا عن وكالة الطوارئ والكوارث التركية إن 76 شخصًا قتلوا نتيجة الزلزال حتى الآن وأصيب 440 آخرين.

من جانبها، تقدر هيئة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة أن زلزال تركيا قد يؤدي إلى سقوط آلاف القتلى.

BREAKING: United States Geological Survey estimates Turkey earthquake could end up resulting in thousands of deaths

— The Spectator Index (@spectatorindex) February 6, 2023