تونس.. “سواغ مان” يترشح إلى رئاسية 2024 وجدل “التحيل” و”الجنسية” يلاحقه من جديد (شاهد)

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وطن- على خلفية تصدره نوايا التصويت لدى عدد من التونسيين، في نتائج سبر الآراء الأخيرة في تونس، أعلن مغني الراب التونسي “سواغ مان” نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تفاعل كبير بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سواغ مان يترشح إلى الانتخابات الرئاسية التونسية

ونشر مغني الراب التونسي، الحامل للجنسية الفرنسية “عتاب زعيبط” المعروف بإسمه الفني “سواغ مان” تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيها “أتشرف بتقديم نفسي كمترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 “.

وتابع “عاشت تونس!! تونس الأفضل مع سواغ مان”.

ترشح “سواغ مان” إلى الانتخابات الرئاسية في تونس والتي ستكون عام 2024، أثار موجة واسعة من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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يُذكر أن عتاب زعيبط أو سواغ مان، هو مغني راب تونسي عرفه التونسيون عن كثب بعد مرروة في عدد من البرامج التلفزيونية منذ 2015.

اشتهر سواغ مان بين التونسيين بسبب كثرة الأوشام الموجودة على جسده والتي بالكاد تظهر بشرته الأصلية.

ما سر ثروة سواغ مان مغني الراب التونسي ؟

واعتاد سواع مان على التفاخر بثراءه الفاحش، على حد قوله، حتى أنه قال في لقاء تلفزيوني إن قيمة ثروته وصلت إلى 500 مليون دينار تونسي (نحو 190 مليون دولار أميركي).

وقدر قيمة مجوهرات ارتداها بنحو مليوني دينار تونسي (نحو 700 ألف دولار أميركي). وهو ما أطلق موجة مطالبات بالتحقيق في مصدر ثروته، في حملة تشكيك في ثروته إنتشرت منذ سنوات.

وفي هذا الصدد، يشار أن سواغ مان قد أودع السجن بتهمة تبييض الأموال، وحُكم عليه ابتدائياً بخمسة أعوام سجناً، قبل أن يستأنف الحكم ويحكم ببراءته.

وعلى غرار كثرة الأوشام التي دافع عن رسمها على جسده في مرات كثيرة، عُرف سواغ مان بإطلالاته الفاخرة التي كانت في كل مرة تثير حولها جدلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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جدير بالذكر أن الفصل 89 من الدستور التونسي ينص على أن “الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم، وجد لأب وجد لأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع”، بينما سواغ مان من أب برازيلي.

الصحافة الاستقصائية في تونس تُلاحق سواغ مان

من جانبه، كشف تحقيق استقصائي لموقع “الكتيبة” التونسي عن الأساليب المعقدة التي لجأ إليها سواغ مان للتحيل على العشرات حول العالم.

ونشر الموقع، منتصف العام الماضي، تحقيقا استقصائيا كشف من خلاله كيف تمكّن مغنّي الراب الفرنسي التونسي عتاب زعيبط الشهير بـ سواغ مان رفقة محاميه الطيب بالصادق من مغالطة محكمة الاستئناف بتونس عبر مدّها بوثائق مدلّسة كانت منطلقا للحكم له بعدم سماع الدّعوى في قضيّة غسل الأموال المذكورة أعلاه.

المثير في هذا التحقيق، أنه واستنادا عليه في 31 جانفي 2023، قضت محكمة التعقيب التونسيّة في خصوص قضيّة غسل الأموال التي تورّط فيها سواغ مان بقبول مطلب تعقيب الوكيل العام للاستئناف بتونس أصلا وشكلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضيّة من جديد على محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد بهيئة أخرى.

وهو ما يعني العودة للحكم الابتدائي القاضي بسجن المتهم عتاب زعيبط لمدّة خمس سنوات مع حجز الأموال، كما رفضت طعن الأستاذ الطيب بالصادق في حقّ المتّهم أصلا.

هذا القرار التعقيبي المستند الى مطلب التعقيب عدد 31645.2022 انبنى أساسا على التحقيق الاستقصائي الذي قام به موقع “الكتيبة” وكشف خلاله استعمال المتّهم ومن معه لوثائق مدلّسة بغية التفصّي من جريمة غسل الأموال وخداع المحكمة.

وقد علم موقع الكتيبة أنّ تحقيقا قضائيّا قد فتح لدى الدوائر القضائية المختصّة في تونس، في التدليس واستعمال مدلّس ضدّ كلّ من عتاب زعيبط المشهور بإسم “سواغ مان” وآخرين، استنادا إلى التحقيق الاستقصائي المذكور.

كما علمت الكتيبة أنّ بحثا آخر قد فتح لدى النيابة العموميّة بفرنسا ضدّ كلّ من عتاب زعيبط ورفيقته “لوليتا روبيلار” في غسل الأموال، استنادا الى ما كشفه تحقيق موقع “الكتيبة” حول الموضوع، نظرا لكون المتهمين الاثنين يحملان الجنسية الفرنسيّة.