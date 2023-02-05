الأحد, فبراير 5, 2023
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السيدة التي فقد الأمير هاري عذريته معها تكشف هويتها وتروي تفاصيل اللحظة: “5 دقائق من المتعة”!

كان الأمير هاري متفتحاً حول كيف أنه عندما كان طالبًا يبلغ من العمر 17 عامًا فقد عذريته أمام "امرأة أكبر سنًا" في حقل خلف "حانة مزدحمة للغاية"

كتب رفيف عبدالله
السيدة التي فقد الأمير هاري عذريته معها تكشف هويتها وتروي تفاصيل اللحظة:
ساشا والبول
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 وطن– كشفت المرأة التي ادعى الأمير هاري أنه فقد عذريتها في أحد الحقول عن نفسها.

جنس خلف الحانة

كان الأمير هاري المثير للجدل، متفتحاً مؤخرًا حول كيف أنه عندما كان طالبًا يبلغ من العمر 17 عامًا في مدرسة إيتون.  فقد عذريته أمام “امرأة أكبر سنًا” في حقل خلف “حانة مزدحمة للغاية”.

كتب دوق ساسكس في مذكراته المفاجئة ، التي صدرت في 10 يناير الماضي: “عاشرتها بسرعة، وبعد ذلك صفعتني على مؤخرتي وأرسلتني بعيدًا.”

شوهدت ساشا والبول والأمير هاري معًا عندما كانا أصغر سناً

ويبدو أن هاري كان في مرحلة طيش الشباب. لأنه روى لاحقًا كيف تم إرسال حارس شخصي ملكي “لمعرفة الحقيقة” بشأن الحادث.

مخدرات وفقد عذرية

ومع ذلك ، فإنه يشرح كيف أرسل والده – الأمير تشارلز آنذاك – القائد الملكي ، المسمى ماركو. للتحقيق في شائعات بأن هاري كان يتعاطى المخدرات أثناء حضوره المدرسة الداخلية الخاصة بالشعوب العليا.

كان عمره 17 عامًا فقط في ذلك الوقت
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يتذكر: “كنت أشتبه في أنه كان يشير إلى فقدان عذريتي مؤخرًا. وهي واقعة مهينة مع امرأة أكبر سنًا كانت تحب الخيول الذكورية وتعاملني مثل فحل صغير”.

في وصفه للمعاشرة السريعة ، يتابع هاري: “عاشرتها بسرعة وبعد ذلك صفعتني على مؤخرتي وأرسلتني بعيدًا”.

تكشف ساشا والبول ، البالغة من العمر 40 عامًا ، أنها المرأة الأكبر سنًا التي أخذت عذرية الأمير هاري في حقل خلف حانة مزدحمة

أحدهم رآنا

وتابع: “أحد أخطائي العديدة هو السماح بحدوث ذلك في حقل ، خلف حانة مزدحمة للغاية. لا شك في أن أحدهم قد رآنا”.

ويبدو الآن أن المرأة التي فقد هاري عذريته معها تدعى ساشا والبول.

تحدثت إلى صحيفة “ذا صن” ، قالت: “أنا المرأة التي أخذت عذرية هاري، كان الأمر حرفيا مثل انفجار بين صديقين. كان الجنس عاطفيًا ولامعًا لأنه لم يكن علينا فعل ذلك”.

ساشا والبول
أضافت الأم لطفلين الآن أنها بعد ذلك أمسكت بمؤخرة هاري وصفعته
ساشا والبول
وافقت ساشا على التحدث إلى ذا صن بعد أن صدمت من إعتراف هاري

وتابعت: “شيء واحد أدى بسرعة إلى شيء آخر – انتهى بنا المطاف على الأرض.”

حالة سكر

وأردفت ساشا: “حدثت الواقعة في حفلة بمناسبة عيد ميلاد ساشا التاسع عشر. ذهبوا إلى الخارج ، وتسلقوا سياجًا من ثلاثة قضبان إلى حقل ، وكانوا بالفعل “في حالة سكر”.

ثم أعطت ساشا للأمير هاري سيجارة وبدأت في تقبيله“.

ساشا تكشف ” أتذكر أنني كنت أرتدي بنطلون أسود من New Look وحزام عريض متعدد الألوان”

قالت: “كان يرتدي بوكسر ، لم يكن هناك دردشة ، ولا أي كلمات. كان من المثير أن يحدث ذلك بالطريقة التي كانت عليه”.

5 دقائق فقط

وأوضحت ساشا تفاصيل أكثر عن اللحظة الحميمية بينها وبين الأمير هاري: “لقد ابتعدنا عن الأنظار لمدة 15 دقيقة .ولكن الجنس استغرق حوالي خمس دقائق.”

ساشا والبول
مارس الزوج الجنس بعد مغادرة حفلة أقيمت في الحانة للاحتفال بعيد ميلاد ساشا التاسع عشر في يوليو 2001
ساشا والبول
أخبرت ساشا أن اللحظة استغرقت خمس دقائق مع الأمير الشاب

ساشا الآن متزوجة وأم لطفلين.

المصدرذا صن- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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