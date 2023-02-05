السيدة التي فقد الأمير هاري عذريته معها تكشف هويتها وتروي تفاصيل اللحظة: “5 دقائق من المتعة”!

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وطن– كشفت المرأة التي ادعى الأمير هاري أنه فقد عذريتها في أحد الحقول عن نفسها.

جنس خلف الحانة

كان الأمير هاري المثير للجدل، متفتحاً مؤخرًا حول كيف أنه عندما كان طالبًا يبلغ من العمر 17 عامًا في مدرسة إيتون. فقد عذريته أمام “امرأة أكبر سنًا” في حقل خلف “حانة مزدحمة للغاية”.

كتب دوق ساسكس في مذكراته المفاجئة ، التي صدرت في 10 يناير الماضي: “عاشرتها بسرعة، وبعد ذلك صفعتني على مؤخرتي وأرسلتني بعيدًا.”

ويبدو أن هاري كان في مرحلة طيش الشباب. لأنه روى لاحقًا كيف تم إرسال حارس شخصي ملكي “لمعرفة الحقيقة” بشأن الحادث.

مخدرات وفقد عذرية

ومع ذلك ، فإنه يشرح كيف أرسل والده – الأمير تشارلز آنذاك – القائد الملكي ، المسمى ماركو. للتحقيق في شائعات بأن هاري كان يتعاطى المخدرات أثناء حضوره المدرسة الداخلية الخاصة بالشعوب العليا.

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يتذكر: “كنت أشتبه في أنه كان يشير إلى فقدان عذريتي مؤخرًا. وهي واقعة مهينة مع امرأة أكبر سنًا كانت تحب الخيول الذكورية وتعاملني مثل فحل صغير”.

في وصفه للمعاشرة السريعة ، يتابع هاري: “عاشرتها بسرعة وبعد ذلك صفعتني على مؤخرتي وأرسلتني بعيدًا”.

أحدهم رآنا

وتابع: “أحد أخطائي العديدة هو السماح بحدوث ذلك في حقل ، خلف حانة مزدحمة للغاية. لا شك في أن أحدهم قد رآنا”.

ويبدو الآن أن المرأة التي فقد هاري عذريته معها تدعى ساشا والبول.

تحدثت إلى صحيفة “ذا صن” ، قالت: “أنا المرأة التي أخذت عذرية هاري، كان الأمر حرفيا مثل انفجار بين صديقين. كان الجنس عاطفيًا ولامعًا لأنه لم يكن علينا فعل ذلك”.

وتابعت: “شيء واحد أدى بسرعة إلى شيء آخر – انتهى بنا المطاف على الأرض.”

حالة سكر

وأردفت ساشا: “حدثت الواقعة في حفلة بمناسبة عيد ميلاد ساشا التاسع عشر. ذهبوا إلى الخارج ، وتسلقوا سياجًا من ثلاثة قضبان إلى حقل ، وكانوا بالفعل “في حالة سكر”.

ثم أعطت ساشا للأمير هاري سيجارة وبدأت في تقبيله“.

قالت: “كان يرتدي بوكسر ، لم يكن هناك دردشة ، ولا أي كلمات. كان من المثير أن يحدث ذلك بالطريقة التي كانت عليه”.

5 دقائق فقط

وأوضحت ساشا تفاصيل أكثر عن اللحظة الحميمية بينها وبين الأمير هاري: “لقد ابتعدنا عن الأنظار لمدة 15 دقيقة .ولكن الجنس استغرق حوالي خمس دقائق.”

ساشا الآن متزوجة وأم لطفلين.