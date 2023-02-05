التراشق المصري السعودي.. مقرب من الديوان الملكي: علمناهم اللغة العربية التي يسبوننا بها اليوم

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وطن- دخل عبدالله الفوزان عضو مجلس الشورى السعودي والمقرب من الديوان الملكي، في سجال التراشق الإعلامي الحادث بين مصر والسعودية في الفترة الأخيرة.

وقال الفوزان في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: ” الحفاة العراة هم الذين نشروا دين الله في أرجاء المعمورة وأخرجوكم من عبادة الأصنام إلى عبادة رب العباد وعلموكم اللغة العربية التي تشتمونهم اليوم بحروفها وكلماتها”.

وأضاف: “لقد أخرجوكم من العبودية إلى الحرية ومن الذلة إلى الكرامة”.

الحفاة العراة هم الذين نشروا دين الله في أرجاء المعمورة وأخرجوكم من عبادة الأصنام إلى عبادة رب العباد وعلموكم اللغة العربية التي تشتمونهم اليوم بحروفها وكلماتها … لقد أخرجوكم من العبودية إلى الحرية ومن الذلة إلى الكرامة. — أ.د عبدالله الفوزان (@amfozan) February 4, 2023

تغريدة الفوزان جاءت ردا على مقال كتبه رئيس تحرير صحيفة الجمهورية “القومية الحكومية المصرية”، عبدالرازق توفيق، تحت عنوان ” الأشجار المثمرة وحجارة اللئام والأندال” تحدث فيه عن هجوم من أسماهم بالأشقاء على الدولة المصرية، في إشارة إلى السعوديين.

يا سيساويه.. المخابرات بتاعتكم جابت ورا وحزفت المقال وكمان نزلت اعتذار..

هتفوق امته باه من البنج اللي حشين دماغك به يا مغفل؟ pic.twitter.com/PMe6BIVoga — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) February 5, 2023

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وكان هذا المقال قد أثار ضجة عارمة في مصر والسعودية، ونشره موقعا جريدة الجمهورية والقاهرة 24، قبل أن يتم حذفهما.

يا سيساويه.. المخابرات بتاعتكم جابت ورا وحزفت المقال وكمان نزلت اعتذار..

هتفوق امته باه من البنج اللي حشين دماغك به يا مغفل؟ pic.twitter.com/PMe6BIVoga — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) February 5, 2023

وفي تطور جديد، تداول ناشطون صورة بيان اعتذار منسوب لجريدة الجمهورية، لكنه غير دقيق، إذ لا تنشر الصحيفة على موقعها أو حساباتها هذا البيان، كما أن وسائل الإعلام المصرية المعروفة لم تشر إلى هذا البيان.

وقال نص البيان المتداول: “تعتذر جريدة الجمهورية عن المقال المنسوب لرئيس تحريرها عبدالرزاق توفيق وفيه إساءات لإخوتنا في مهد الحضارات ومهبط الرسالات خير أرض خرجت عليها الشمس وشعبها الكريم المعطاء الذين اختصهم الله بفضله وشرفهم بصحبة ونصرة خير خلقه، ثم استأمنهم على بيته وخصهم فكانوا ومازالوا خير خلق الله على أطهر أرض الله لا ينال منهم إلا حاسد يرد الله كيده في نحره وينتكس على عقبيه”.

تغريدات تركي الحمد عن مصر

وفي إطار هذا التراشق، نشر الكاتب السعودي تركي الحمد، تغريدات تطرق خلالها للوضع السياسي والاقتصادي المصري، وقال إن “مصر بواقعها الحالي، هي مصر البطالة والأزمات الاقتصادية والسياسية ومعضلات المجتمع وتقلباته الجذرية العنيفة”.

وذكر في حديثه ثلاثة أسباب لتلك المشكلات تتعلق بـ”هيمنة الجيش المصري المتصاعدة على الدولة وخاصة الاقتصاد، والبيروقراطية المصرية الهرمة المقاومة للتغيير، والثقافة الشعبية المستسلمة والمستكينة”.

الأكاديمي والكاتب السعودي تركي الحمد: مصر بواقعها الحالي لا تنتمي لأي نموذج ملكيا كان أو جمهوريا، هي الآن مصر البطالة أسيرة صندوق النقد وأزمات اقتصادية وسياسية ومعضلات مجتمع وتقلباته العنيفة، وذلك لعدة عوامل أبرزها هيمنة الجيش المتصاعدة على الدولة والاقتصاد لصالح متنفذين في الجيش pic.twitter.com/LncFxzat9C — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 27, 2023

كما خرج كاتب سعودي آخر، وهو خالد الدخيل، ليتحدث عن الوضع السياسي والاقتصادي المصري.

وقال إن “ما يحدث لمصر في السنوات الأخيرة يعود في جذره الأول إلى أنها لم تغادر عباءة العسكر منذ 1952 وقال إن مصر انكسرت في يونيو 67 وتبخر وهج 23 يوليو كما عرفه المصريون والعرب، لكن سيطرة الجيش على السلطة وعلى اقتصاد مصر لم يسمح ببديل سياسي اقتصادي مختلف.

ما يحصل لمصر في السنوات الأخيرة يعود في جذره الأول إلى أنها لم تغادر عباءة العسكر منذ ١٩٥٢. انكسرت في يونيو ٦٧ وتبخر وهج ٢٣ يوليو كما عرفه المصريون والعرب. لكن سيطرة الجيش على السلطة وعلى اقتصاد مصر لم يسمح ببديل سياسي اقتصادي مختلف. — خالد الدخيل (@kdriyadh) January 28, 2023

على الجانب الآخر، شن الإعلامي المصري، نشأت الديهي، هجوما على تركي الحمد، وقال له “أنت مالك ومال مصر”.

وقال الديهي إن مصر باقية، وأن هذه الدولة خلقت لتبقى، واصفا حديث تركي الحمد بأنه “عبارة عن صفر كبير”.