الأحد, فبراير 5, 2023
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التراشق المصري السعودي.. مقرب من الديوان الملكي: علمناهم اللغة العربية التي يسبوننا بها اليوم

بيان متداول يزعم اعتذار جريدة الجمهورية عن المقال المسيء

كتب خالد السعدي
مصر والسعودية watanserb.com
الملك سلمان وعبدالفتاح السيسي
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وطن- دخل عبدالله الفوزان عضو مجلس الشورى السعودي والمقرب من الديوان الملكي، في سجال التراشق الإعلامي الحادث بين مصر والسعودية في الفترة الأخيرة.

وقال الفوزان في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: ” الحفاة العراة هم الذين نشروا دين الله في أرجاء المعمورة وأخرجوكم من عبادة الأصنام إلى عبادة رب العباد وعلموكم اللغة العربية التي تشتمونهم اليوم بحروفها وكلماتها”.

وأضاف: “لقد أخرجوكم من العبودية إلى الحرية ومن الذلة إلى الكرامة”.

تغريدة الفوزان جاءت ردا على مقال كتبه رئيس تحرير صحيفة الجمهورية “القومية الحكومية المصرية”، عبدالرازق توفيق، تحت عنوان ” الأشجار المثمرة وحجارة اللئام والأندال” تحدث فيه عن هجوم من أسماهم بالأشقاء على الدولة المصرية، في إشارة إلى السعوديين.

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وكان هذا المقال قد أثار ضجة عارمة في مصر والسعودية، ونشره موقعا جريدة الجمهورية والقاهرة 24، قبل أن يتم حذفهما.

وفي تطور جديد، تداول ناشطون صورة بيان اعتذار منسوب لجريدة الجمهورية، لكنه غير دقيق، إذ لا تنشر الصحيفة على موقعها أو حساباتها هذا البيان، كما أن وسائل الإعلام المصرية المعروفة لم تشر إلى هذا البيان.

وقال نص البيان المتداول: “تعتذر جريدة الجمهورية عن المقال المنسوب لرئيس تحريرها عبدالرزاق توفيق وفيه إساءات لإخوتنا في مهد الحضارات ومهبط الرسالات خير أرض خرجت عليها الشمس وشعبها الكريم المعطاء الذين اختصهم الله بفضله وشرفهم بصحبة ونصرة خير خلقه، ثم استأمنهم على بيته وخصهم فكانوا ومازالوا خير خلق الله على أطهر أرض الله لا ينال منهم إلا حاسد يرد الله كيده في نحره وينتكس على عقبيه”.

تغريدات تركي الحمد عن مصر

وفي إطار هذا التراشق، نشر الكاتب السعودي تركي الحمد، تغريدات تطرق خلالها للوضع السياسي والاقتصادي المصري، وقال إن “مصر بواقعها الحالي، هي مصر البطالة والأزمات الاقتصادية والسياسية ومعضلات المجتمع وتقلباته الجذرية العنيفة”.

وذكر في حديثه ثلاثة أسباب لتلك المشكلات تتعلق بـ”هيمنة الجيش المصري المتصاعدة على الدولة وخاصة الاقتصاد، والبيروقراطية المصرية الهرمة المقاومة للتغيير، والثقافة الشعبية المستسلمة والمستكينة”.

كما خرج كاتب سعودي آخر، وهو خالد الدخيل، ليتحدث عن الوضع السياسي والاقتصادي المصري.

وقال إن “ما يحدث لمصر في السنوات الأخيرة يعود في جذره الأول إلى أنها لم تغادر عباءة العسكر منذ 1952 وقال إن مصر انكسرت في يونيو 67 وتبخر وهج 23 يوليو كما عرفه المصريون والعرب، لكن سيطرة الجيش على السلطة وعلى اقتصاد مصر لم يسمح ببديل سياسي اقتصادي مختلف.

على الجانب الآخر، شن الإعلامي المصري، نشأت الديهي، هجوما على تركي الحمد، وقال له “أنت مالك ومال مصر”.

وقال الديهي إن مصر باقية، وأن هذه الدولة خلقت لتبقى، واصفا حديث تركي الحمد بأنه “عبارة عن صفر كبير”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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