السبت, فبراير 4, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهد"ردح رخيص".. أكاديمي إماراتي يدخل على خط الحرب الإعلامية السعودية المصرية
الهدهد

“ردح رخيص”.. أكاديمي إماراتي يدخل على خط الحرب الإعلامية السعودية المصرية

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله هاجم رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” المصرية

كتب فهمي الورغمي
عبدالخالق عبدالله watanserb.com
عبدالخالق عبدالله
- Advertisement -

وطن- تفاعل الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبوظبي الدكتور “عبدالخالق عبدالله” مع الهجمات المتبادلة بين الإعلاميين المقربين من كلا النظامين المصري والسعودي؛ واصفا ماجاء على لسان رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” الحكومية المصرية، عبدالرازق توفيق، من شتيمة وسباب ضد السعوديين، بـ “الردح الرخيص”.

مسؤول إماراتي يهاجم الصحفي المصري عبد الرزاق توفيق

ونشر الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر مشيرا إلى المقال الذي نشره الكاتب الصحفي المصري عبد الرزاق توفيق واعتبر أن “الكاتب والاعلامي الخليجي اعقل من ان يرد على هذا الردح الرخيص لرئيس تحرير صحيفة الجمهورية”.

مضيفاً “فمصر ام الدنيا عزيزة على قلوبنا وشعبها الكريم له مكانة خاصة في وجداننا ولن يجد من هو احرص على استقراره وازدهاره واستعادة عافيته من دولنا”.

وكان عبد الرزاق توفيق، قد نشر الخميس مقالا مطولا بعنوان “الأشجار المثمرة.. وحجارة اللئام والأندال” هاجم فيه السعودية بطريقة غير مسبوقة.

و قال توفيق وهو رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” الحكومية المصرية، المقربة من النظام العسكري المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي “الغريب ان ثبات وحكمة الموقف المصرى والإدارة الرشيدة للتحديات والضغوط. وحالة الثبات والصمود أزعجت البعض ممن نحسبهم أشقاء وأصدقاء بالإضافة إلى العدو التقليدي”.

- Advertisement -

وتابع ” لذلك انبرى إعلام هذه الدول فى الهجوم والإساءة لمصر فرغم ضآلة هذه الدول التى تعانى من الهشاشة البشرية والحضارية والتى أصبحت فى غفلة من الزمان تحمل اسم «دول» فى ابتزاز سافر.. ومحاولات توريط واستدراج.. وإشعال للمنطقة وفق حسابات متهورة.. تجافى سياسات وثوابت مصر الحكيمة فى إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة.”

مسؤول إماراتي يهاجم الصحفي المصري عبد الرزاق توفيق
مسؤول إماراتي يهاجم الصحفي المصري عبد الرزاق توفيق

تفاعل مع عبد الخالق عبد الله

إلى ذلك، فقد أثارت تغريدة الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، تفاعلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت التعليقات على تغرديدة عبد الله، في سياق التشديد على أن الكاتب المصري عبد الفتاح توفيق لم يكن لكتب ذلك المقال دون تدخل مباشر من النظام المصري.

فقال أحدهم “مااعتقد يااستاذ ان الردح بمصر بدون توجيه من المسؤول”.

وقال آخر “الكل يعرف ان الصحفي في مصر لا يستطيع كتابة حرف دون موافقة من مكتب الرئيس”.

وأكد آخر “دكتور .. مقالة رئيس تحري صحيفة الجمهورية أ. عبدالــرازق توفيـــق، معلوم بأنه اخذها حرف حرف كلمة كلمة أمليت عليه مكتب رئاسة الجمهورية “.

وعقب آخر “في دولة مثل مصر لا يمكن لرئيس تحرير ان يكتب حرف دون موافقة أو أوامر من (سيادة الريّس)
لذلك سمي الأشياء بمسمياتها يا عبدالخالق”.

وكانت العلاقات المصرية دخلت طورا جديدا، اتسم هذه المرة بالهجمات الإعلامية المتبادلة في مرحلة يصفها مراقبون بـ “انتهاء شهر العسل” بين الرياض والقاهرة.

نهاية شهر العسل السعودي المصري

ومن أبرز المؤشرات على هذه المرحلة الجديدة، هي غياب ولي العهد السعودي في 23 أغسطس/آب 2022 عن قمة العلمين التي استضافتها مصر وحضرها قادة الإمارات والبحرين والأردن، التي ناقشت الجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وكان ولي العهد السعودي على رأس الحضور وفق بعض وسائل الإعلام، لكنه لم يحضر.

كذلك لم يحضر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، القمة الخليجية العربية التي استضافتها أبو ظبي في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، التي شارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى ملك البحرين، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

هذه التطورات وغيرها من التصريحات “العدائية” نسبيا من قبل وزير المالية السعودي، مؤخرا، التي فسرت على أنها تستهدف القاهرة تحديدًا، أثارت الكثير من التساؤلات عن طبيعة العلاقات المصرية السعودية وما آلت إليه رغم التنسيق والتناغم الكبير الذي كانت عليه قبل سنوات.

حيث دعمت السعودية الإنقلاب العسكري الذي قاده الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، عام 2013، ضد الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي.

ومنذ 2013، دأبت الرياض على ضخ مليارات الدولارات بذريعة الدعم والتحالف المشترك بين الدولتين العربيتين في مواجهة مخاطر خارجية (تركيا وإيران خاصة) وأخرى داخلية (الإخوان المسلمين تحديداً).

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

CNN : “خيار تكتيكي” يقف وراء عدم تخلى بايدن عن معاقبة السعودية

الهدهد

“أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”.. وسم متصدر تعبيراً عن رفض مصري-يمني للتدخل السعودي.. ما القصة

الهدهد

الرئيس المصري أصبح منبوذاً خليجياً.. مغرد سعودي شهير يكشف عن أيام صعبة تنتظر السيسي

الهدهد

فيديو صادم لقطيع من الحمير يظهر فجأة في طواف السعودية ٢٠٢٣

الهدهد

رونالدو يداعب السعوديين بالتخلي عن حلق الصليب.. ما القصة؟ (شاهد)

الهدهد

أمن الحرم المكي يمنع معتمرة يمنية من الدعاء على من دمر بلادها (شاهد)

الهدهد

بعد لقائه السيسي وتعهده بالاستثمار في مصر.. ملياردير هندي يخسر 115 مليار دولار في ساعات!

الهدهد

“الأمم كلها بتضحك علينا” كلمات مؤثرة من عبد الناصر سلامة تفاعلا مع الأزمة المصرية

الهدهد

“ماك شرورة”.. وسم يجتاح السعودية بعد مقتل فتاة على يد شقيقها داخل محل ماكدونالدز.. ما القصة؟

تقارير

بلا شرف وحفاة وعراة وأقزام.. هجوم شرس من رئيس تحرير صحيفة حكومية مصرية على السعودية!

الهدهد

صحيفة عبرية: السعودية تدرس التزود بالغاز الإسرائيلي عبر مصر

تقارير

“ميدل إيست مونيتور”: تصاعد التوتر بين السعودية ومصر .. ما السبب؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هدف قفشه يقود الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 (فيديو)

إليكم ترتيب أفضل وأسوأ خطوط طيران في الولايات المتحدة

الهلال السعودي يُقصي الوداد من كأس العالم للأندية بركلات الترجيح (شاهد)

CNN : “خيار تكتيكي” يقف وراء عدم تخلى بايدن عن معاقبة السعودية

جورجينا رودريغيز في “أسخن” إطلالة حتّى الآن بالسعودية .. شاهد كيف ظهرت بالشورت!

“إشهار بلون الدم”.. كيف حولت مرتزقة فاغنر جريمة قتل مُروعة إلى “إعلان ترويجي” لسطوتها؟! (شاهد)

“أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”.. وسم متصدر تعبيراً عن رفض مصري-يمني للتدخل السعودي.. ما القصة

بلهجة تونسية.. جوي هود السفير الأميركي الجديد في تونس يخاطب التونسيين (فيديو)

ممثل شهير يخرج عن صمته ويفضح الأمير هاري: “أعرف المرأة التي فقد عذريته معها” (شاهد)

الأطعمة فائقة المعالجة: 8 منتجات شائعة يجب الحذر منها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC