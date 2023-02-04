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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية والتوقيت في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال20 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية
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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام نظيره الضيف الثقيل إشبيلية، الأحد، في منافسات الأسبوع ال20 من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب (الكامب نو).

وستبدأ صافرة بداية المباراة بين برشلونة وإشبيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

فيما ستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية ودول الخليج العربي، كما وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الثانية عشرة مساءً.

تدريبات برشلونة
تدريبات برشلونة

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة التاسعة مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين في الدوري الممتاز (الليغا).

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني تشافيير هرنانديز (تشافي)، المباراة القوية أمام منافسه الضيف إشبيلية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

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دفاع التشكيلة (كتالونيا): جول كوندي، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن (إريك غارسيا)، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جافي (سيرخيو بوسكيتس).

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز، أنسو فاتي (فيران توريس).

نجوم برشلونة
نجوم برشلونة

كما وسيغيب عن تشكيلة برشلونة أمام نظيره إشبيلية، النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة.

معلق مباراة برشلونة وإشبيلية

وسيعلق على مجريات المباراة بين كلا الفريقين، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

وخاض فريق برشلونة (البلوغرانا)، 19 مباراة في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، حقق فيها الفوز في 16 مباراة، وتعادل في مبارتين، كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف برصيد 45 نقطة للموسم الجاري.

تدريبات إشبيلية
تدريبات إشبيلية
المصدروطن + نادي برشلونة + نادي إشبيلية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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