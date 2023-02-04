تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية والتوقيت في الدوري الإسباني

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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام نظيره الضيف الثقيل إشبيلية، الأحد، في منافسات الأسبوع ال20 من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب (الكامب نو).

وستبدأ صافرة بداية المباراة بين برشلونة وإشبيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

فيما ستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية ودول الخليج العربي، كما وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة التاسعة مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين في الدوري الممتاز (الليغا).

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني تشافيير هرنانديز (تشافي)، المباراة القوية أمام منافسه الضيف إشبيلية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

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دفاع التشكيلة (كتالونيا): جول كوندي، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن (إريك غارسيا)، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جافي (سيرخيو بوسكيتس).

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز، أنسو فاتي (فيران توريس).

كما وسيغيب عن تشكيلة برشلونة أمام نظيره إشبيلية، النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة.

«كاتش مي إف يو كان» pic.twitter.com/nogzaM1xWw — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 2, 2023

معلق مباراة برشلونة وإشبيلية

وسيعلق على مجريات المباراة بين كلا الفريقين، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

وخاض فريق برشلونة (البلوغرانا)، 19 مباراة في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، حقق فيها الفوز في 16 مباراة، وتعادل في مبارتين، كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف برصيد 45 نقطة للموسم الجاري.