السنغال تُتوج بكأس أمم أفريقيا للمحليين بعد هزيمة الجزائر بركلات الترجيح (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تُوج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، بعد هزيمة الجزائر المستضيف للبطولة في بلاده، بركلات الترجيح بنتيجة 4/5.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح المنتخب الضيف السنغال (أسود التيرانغا)، على حساب محاربو الصحراء الجزائري، الذي كان قريب من التتويج بالبطولة في ركلات الترجيح.

فوز السنغال بطولة الشان للمحليين … pic.twitter.com/WcY1vDH18r — Hoda_jannat (@hodajannat) February 4, 2023

وأهدر هداف البطولة الجزائري أيمن المحيوس وأحمد قندوسي، مقابل ركلة مهدرة من قبل منتخب السنغال المتوج بنسخة كأس أمم أفريقيا 2023.

🇸🇳 ما أكثر الليالي السعيدة للسنغال 🎇 السنغال تتوج بكأس الأمم الإفريقية للمحليين للمرة الأولى 🏆#TotalEnergiesCHAN2022 | @Fsfofficielle pic.twitter.com/g6d8gMEScw — مرحبَا (@caf_online_AR) February 4, 2023

السنغال بطل كأس أمم أفريقيا 2023

ونجح منتخب السنغال للمحليين من السير على خطى الفريق الأول لمنتخب أسود التيرانغا السنغالي، الذي توج بكأس أمم أفريقيا 2022 الكاميرون، على حساب منتخب مصر (الفراعنة) بركلات الترجيح.

- Advertisement -

كما ووصلت عدد تسديدات منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، في المباراة النهائية أمام منافسه السنغال، إلى 17 تسديدة، فيما استحوذ على الكرة بنسبة 53%.

فيما وصل عدد تسديدات المنتخب المنافس السنغال المتوج بالبطولة الأفريقية إلى 13 تسديدة طيلة مجريات دقائق المباراة، كما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.

تشكيلة منتخب السنغال ضد الجزائر

ولعب المدرب السنغالي بابي ثياو المباراة النهائية أمام المستضيف الجزائر، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: بيب مامادو سي.

دفاع السنغال (أسود التيرانغا): ساني، عثمان ضيوف، ندياي، شيخ سيديبي.

خط الوسط: موسى ندياي، عثمان كين، لامين كمارا.

مركز الهجوم: مالك مباي، كويتي، بيب ديالو.

تشكيلة منتخب الجزائر ضد السنغال

ودخل المدرب الجزائري مجيد بوقرة المباراة أمام نظيره منتخب السنغال، في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، بتشكيلة كما يلي:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

دفاع الجزائر (محاربو الصحراء): يوسف لعوافي، عبد اللاوي، زين الدين بلعيد، شعيب قداد، بلختير.

من ارض الكنانة 🇪🇬 مرورا بأرض المجد 🇶🇦 إلى أرض الشهداء 🇩🇿 .. الأفراح شعار محاربي الصحراء#بطولة_أمم_أفريقيا_للمحليين | #الجزائر_السنغال pic.twitter.com/QxD1pyCswK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2023

خط الوسط: دراوي، حسام الدين مريزق، محمد إسلام بيكر.

مركز الهجوم: عيسى مزيان، أيمن محيوس.