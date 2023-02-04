السبت, فبراير 4, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةالسنغال تُتوج بكأس أمم أفريقيا للمحليين بعد هزيمة الجزائر بركلات الترجيح (شاهد)
رياضة

السنغال تُتوج بكأس أمم أفريقيا للمحليين بعد هزيمة الجزائر بركلات الترجيح (شاهد)

السنغال تهزم الجزائز بركلات الترجيح في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين بنتيجة 5-4

كتب فارس أبو شيحة
تتويج السنغال بكأس أمم أفريقيا للمحليين watanserb.com
تتويج السنغال بكأس أمم أفريقيا للمحليين
- Advertisement -

وطن- تُوج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، بعد هزيمة الجزائر المستضيف للبطولة في بلاده، بركلات الترجيح بنتيجة 4/5.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح المنتخب الضيف السنغال (أسود التيرانغا)، على حساب محاربو الصحراء الجزائري، الذي كان قريب من التتويج بالبطولة في ركلات الترجيح.

وأهدر هداف البطولة الجزائري أيمن المحيوس وأحمد قندوسي، مقابل ركلة مهدرة من قبل منتخب السنغال المتوج بنسخة كأس أمم أفريقيا 2023.

السنغال بطل كأس أمم أفريقيا 2023

ونجح منتخب السنغال للمحليين من السير على خطى الفريق الأول لمنتخب أسود التيرانغا السنغالي، الذي توج بكأس أمم أفريقيا 2022 الكاميرون، على حساب منتخب مصر (الفراعنة) بركلات الترجيح.

احتفال منتخب السنغال
احتفال منتخب السنغال
- Advertisement -

كما ووصلت عدد تسديدات منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، في المباراة النهائية أمام منافسه السنغال، إلى 17 تسديدة، فيما استحوذ على الكرة بنسبة 53%.

فيما وصل عدد تسديدات المنتخب المنافس السنغال المتوج بالبطولة الأفريقية إلى 13 تسديدة طيلة مجريات دقائق المباراة، كما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.

مباراة الجزائر والسنغال
مباراة الجزائر والسنغال

تشكيلة منتخب السنغال ضد الجزائر

ولعب المدرب السنغالي بابي ثياو المباراة النهائية أمام المستضيف الجزائر، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: بيب مامادو سي.

دفاع السنغال (أسود التيرانغا): ساني، عثمان ضيوف، ندياي، شيخ سيديبي.

خط الوسط: موسى ندياي، عثمان كين، لامين كمارا.

مركز الهجوم: مالك مباي، كويتي، بيب ديالو.

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين
مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين

تشكيلة منتخب الجزائر ضد السنغال

ودخل المدرب الجزائري مجيد بوقرة المباراة أمام نظيره منتخب السنغال، في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، بتشكيلة كما يلي:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

دفاع الجزائر (محاربو الصحراء): يوسف لعوافي، عبد اللاوي، زين الدين بلعيد، شعيب قداد، بلختير.

خط الوسط: دراوي، حسام الدين مريزق، محمد إسلام بيكر.

مركز الهجوم: عيسى مزيان، أيمن محيوس.

المصدروطن + منتخب الجزائر + منتخب السنغال +الكاف
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشكيلة المنتخب الجزائري ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين

رياضة

المنتخب الجزائري يدك النيجر بالخماسية ليصل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين (شاهد)

رياضة

تشكيلة المنتخب الجزائري ضد النيجر في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

رياضة

هدف محيوس يقود منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين (فيديو)

رياضة

قرار صارم من الكاف بعد انسحاب المغرب من أمم أفريقيا للمحليين 2023

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد إثيوبيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

رياضة

الجزائر تفتتح بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بفوز نظيف على ليبيا (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب قطر ضد السنغال في منافسات كأس العالم 2022

رياضة

تشكيلة منتخب السنغال أمام هولندا في كأس العالم 2022

رياضة

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر يلا شوت أمام السويد الودية

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر أمام السويد القوية في المباراة الودية

رياضة

صفعة مُوجعة بحق منتخب السنغال في كأس العالم 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو مفزع لكمين روسي استهدف شاحنة عسكرية أوكرانية من مسافة قريبة جدا

هدف قفشه يقود الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 (فيديو)

“ردح رخيص”.. أكاديمي إماراتي يدخل على خط الحرب الإعلامية السعودية المصرية

إليكم ترتيب أفضل وأسوأ خطوط طيران في الولايات المتحدة

الهلال السعودي يُقصي الوداد من كأس العالم للأندية بركلات الترجيح (شاهد)

CNN : “خيار تكتيكي” يقف وراء عدم تخلى بايدن عن معاقبة السعودية

جورجينا رودريغيز في “أسخن” إطلالة حتّى الآن بالسعودية .. شاهد كيف ظهرت بالشورت!

“إشهار بلون الدم”.. كيف حولت مرتزقة فاغنر جريمة قتل مُروعة إلى “إعلان ترويجي” لسطوتها؟! (شاهد)

“أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”.. وسم متصدر تعبيراً عن رفض مصري-يمني للتدخل السعودي.. ما القصة

بلهجة تونسية.. جوي هود السفير الأميركي الجديد في تونس يخاطب التونسيين (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC