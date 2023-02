السنغال تُتوج بكأس أمم أفريقيا للمحليين بعد هزيمة الجزائر بركلات الترجيح (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تُوج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، بعد هزيمة الجزائر المستضيف للبطولة في بلاده، بركلات الترجيح بنتيجة 4/5.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح المنتخب الضيف السنغال (أسود التيرانغا)، على حساب محاربو الصحراء الجزائري، الذي كان قريب من التتويج بالبطولة في ركلات الترجيح.

وأهدر هداف البطولة الجزائري أيمن المحيوس وأحمد قندوسي، مقابل ركلة مهدرة من قبل منتخب السنغال المتوج بنسخة كأس أمم أفريقيا 2023.

ونجح منتخب السنغال للمحليين من السير على خطى الفريق الأول لمنتخب أسود التيرانغا السنغالي، الذي توج بكأس أمم أفريقيا 2022 الكاميرون، على حساب منتخب مصر (الفراعنة) بركلات الترجيح.

كما ووصلت عدد تسديدات منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، في المباراة النهائية أمام منافسه السنغال، إلى 17 تسديدة، فيما استحوذ على الكرة بنسبة 53%.

WHAT IT MEANS TO BE THE CHAMPIONS! 🇸🇳🥳#TotalEnergiesCHAN2022 | @fsfofficielle pic.twitter.com/a9KiYpio8r

— MARHABA (@CAF_Online) February 5, 2023