الخميس, فبراير 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناهذي هي كبسولات القهوة الأسوأ لصحتك وفقًا لـ60 مليون مستهلك
حياتنا

هذي هي كبسولات القهوة الأسوأ لصحتك وفقًا لـ60 مليون مستهلك

"بعض تركيبات كبسولات القهوة المباعة في محلات السوبر ماركت مكوّنة من المبيدات الحشرية..."

كتب معالي بن عمر
كبسولات القهوة watanserb.com
كبسولات القهوة
- Advertisement -

وطن-قامت مجلة 60 مليون مستهلك الفرنسية بتحليل تكوين كبسولات القهوة المباعة في المحلات التجارية. لكن، قبل ذلك، لا أحد ينكر أن القهوة تُعتبر من المواد المضادة للأكسدة والمنشطة وقليلة السعرات الحرارية، وتعتبر مشروبًا ممتعًا ومفيدًا لصحة المرء، ما لم يتم شربه بإفراط.

ولكن، بحسب تقرير لمجلة “أوفيمينا” الفرنسية، فإن الإفراط في استهلاك القهوة، يمكن أن يؤدي إلى تسريع شيخوخة الجلد ولكن أيضًا زيادة تخزين الدهون، نقلاً عن بعض الخبراء. ووفقًا لهم، إذا كان من الضروري شرب الجرعة المناسبة من القهوة كل يوم، فمن المثير للاهتمام أيضًا أن ننظر إلى تركيبتها قبل استهلاكها.

دراسة دنماركية:إضافة الحليب إلى القهوة يزيد من آثارها المضادة للالتهابات

هذا هو سبب تحرّك مجلة 60 مليون مستهلك، الذين أرادوا أن يبحثوا في تكوين كبسولات القهوة المباعة في محلات السوبر ماركت. وقام صحفيو هيئة التحرير بتحليل 18 كبسولة قهوة لتحديد الآثار المحتملة للمكونات السامة، مثل المبيدات الحشرية والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) أو حتى الأكريلاميد العطرية الهيدروكربونية. وفيما يلي، أسوأ كبسولة قهوة تُباع في المحلات التجارية، وفق ما ترجمته “وطن“.

أسوأ كبسولات قهوة
أسوأ كبسولات قهوة

أسوأ كبسولة قهوة تُباع في السوبر ماركت هي علامة تجارية عضوية

وفقًا للترتيب الذي وضعه فريق تحرير المجلة، فإن كبسولة القهوة في السوبر ماركت التي حصلت على أدنى تصنيف هي تلك الخاصة بعلامة Carte Noire التجارية التي حصلت على درجة 10.5 من 20. فهذه العلامة -Carte Noire- أو التي تُعرف في الأسواق باسم كبسولات إسبريسو عضوية 100٪ أرابيكا-Espresso Bio 100% arabica، عبارة عن كبسولات قهوة غنية جدًا بالهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، ناهيك أنها تحتوي على بقايا مسرطنة أكثر من تلك الموجودة في العلامات التجارية الأخرى، حسبما شرحته الصحفية باتريشيا تشيروبولوس.

قهوة Espresso Bio 100% arabica الأسوأ في السوق
قهوة Espresso Bio 100% arabica الأسوا في السوق

وعلى العكس من ذلك، فإن كبسولات القهوة التي حصلت على أفضل تصنيف وفقًا للمجلة هي كبسولات قهوة Auchan bio market بدرجة 18/20. إنها قهوة صديقة للبيئة، بحيث تبرز درجة خضراء فيها بنسبة 100٪ وبالتالي فهي خالية من المبيدات الحشرية والأكريلاميد والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

تحذير لمن يشربون القهوة على معدة فارغة..مشاكل خطيرة تنتظركم

المصدرأوفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

دراسة أمريكية حديثة: تقليل السعرات الحرارية أكثر فعالية من الصيام المتقطع لإنقاص الوزن

حياتنا

“اكتشاف علمي استثنائي” عضلة في الجسم تساعدك على حرق السعرات الحرارية..

حياتنا

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها في اليوم لإنقاص الوزن؟

حياتنا

6 وجبات صحية تبعدك عن تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية

حياتنا

لفقدان الوزن..إليك مسافة المشي الفعلية التي تحتاجها للمشي كل يوم

حياتنا

الطبخ والتسوق.. 7 أنشطة يومية تساعد على حرق السعرات الحرارية

الهدهد

وزير سوري يثير السخرية بدراسة عن “السعرات” التي يحرقها السوريون يوميا

حياتنا

العلم والنظام الغذائي: ما علاقة طريقة نومنا و زيادة الوزن؟!

حياتنا

في 5 أسابيع .. شاهدوا كيف يمكنكم خسارة الدهون واكتساب العضلات بدون صالة ألعاب رياضية

حياتنا

دراسة علمية حديثة: الصيام قد يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة

حياتنا

«شاهد» شركة بريطانية تبتكر واقٍ ذكري ذكيّ ومُدهش .. هذه مميزاته

حياتنا

أصبحت نجمة «إنستغرام» .. من 142 كيلوغراماً إلى 90 كيلوغراماً بأربعِ خطواتٍ فقط!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نادين الراسي بدون ملابس داخل عيادة طبية والمُعالج ابنها (فيديو)

صحيفة إماراتية: قطر أرسلت شحنة محركات طائرات مسيرة للحوثيين لإفشال الوساطة العمانية!

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع ختام الجولة ال21

للحفاظ على البطارية..أشياء يجب فعلها وأخرى تجنبها عند شحن الهاتف

أنجلينا جولي تنسى صراعها مع طليقها بمواساة الناجيات من داعش في العراق (شاهد)

في ظل حكم “السيسي”..كنيسة مصرية تقدم جائزة “فرخة” لإحدى المسابقات (شاهد)

دراسة دنماركية:إضافة الحليب إلى القهوة يزيد من آثارها المضادة للالتهابات

مبابي وراموس خارج الخدمة قبيل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

ملكة جمال كرواتيا في وصلة رقص عارية وتطلب من متابعيها طلباً غريباً (شاهد)

الشيخ سعود الشريم يودع الحرم المكي بأبيات مؤثرة وحزن يعم تويتر بعد إحالته إلى المعاش

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC