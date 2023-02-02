هذي هي كبسولات القهوة الأسوأ لصحتك وفقًا لـ60 مليون مستهلك

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وطن-قامت مجلة 60 مليون مستهلك الفرنسية بتحليل تكوين كبسولات القهوة المباعة في المحلات التجارية. لكن، قبل ذلك، لا أحد ينكر أن القهوة تُعتبر من المواد المضادة للأكسدة والمنشطة وقليلة السعرات الحرارية، وتعتبر مشروبًا ممتعًا ومفيدًا لصحة المرء، ما لم يتم شربه بإفراط.

ولكن، بحسب تقرير لمجلة “أوفيمينا” الفرنسية، فإن الإفراط في استهلاك القهوة، يمكن أن يؤدي إلى تسريع شيخوخة الجلد ولكن أيضًا زيادة تخزين الدهون، نقلاً عن بعض الخبراء. ووفقًا لهم، إذا كان من الضروري شرب الجرعة المناسبة من القهوة كل يوم، فمن المثير للاهتمام أيضًا أن ننظر إلى تركيبتها قبل استهلاكها.

هذا هو سبب تحرّك مجلة 60 مليون مستهلك، الذين أرادوا أن يبحثوا في تكوين كبسولات القهوة المباعة في محلات السوبر ماركت. وقام صحفيو هيئة التحرير بتحليل 18 كبسولة قهوة لتحديد الآثار المحتملة للمكونات السامة، مثل المبيدات الحشرية والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) أو حتى الأكريلاميد العطرية الهيدروكربونية. وفيما يلي، أسوأ كبسولة قهوة تُباع في المحلات التجارية، وفق ما ترجمته “وطن“.

أسوأ كبسولة قهوة تُباع في السوبر ماركت هي علامة تجارية عضوية

وفقًا للترتيب الذي وضعه فريق تحرير المجلة، فإن كبسولة القهوة في السوبر ماركت التي حصلت على أدنى تصنيف هي تلك الخاصة بعلامة Carte Noire التجارية التي حصلت على درجة 10.5 من 20. فهذه العلامة -Carte Noire- أو التي تُعرف في الأسواق باسم كبسولات إسبريسو عضوية 100٪ أرابيكا-Espresso Bio 100% arabica، عبارة عن كبسولات قهوة غنية جدًا بالهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، ناهيك أنها تحتوي على بقايا مسرطنة أكثر من تلك الموجودة في العلامات التجارية الأخرى، حسبما شرحته الصحفية باتريشيا تشيروبولوس.

وعلى العكس من ذلك، فإن كبسولات القهوة التي حصلت على أفضل تصنيف وفقًا للمجلة هي كبسولات قهوة Auchan bio market بدرجة 18/20. إنها قهوة صديقة للبيئة، بحيث تبرز درجة خضراء فيها بنسبة 100٪ وبالتالي فهي خالية من المبيدات الحشرية والأكريلاميد والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.