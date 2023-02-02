موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

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وطن- يترقب عشاق كرة القدم بشغف، مباراة الجزائر والسنغال، السبت، في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، على ملعب ( نيسلون مانديلا).

وسينطلق نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، بين الجزائر والسنغال، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة السعودية والخليج العربي.

توقيت مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، بتوقيت فلسطين ومصر، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان. فستكون المباراة النهائية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

معلق مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

وسيعلق على أحداث مباراة الجزائر والسنغال، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، المعلق الجزائري حفيظ دراجي على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستنقل المباراة النهائية على قنوات (بين سبورت) المفتوحة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12064، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ6/5.

كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2011: أخر مشاركات الجزائر والسنغال بالبطولة 👀 🗓️ كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2022: الثعالب في مواجهة أسود التيرانجا بالنهائي 🔥#TotalEnergiesCHAN2022 | @LesVerts | @Fsfofficielle pic.twitter.com/VfjF6pEutz — مرحبَا (@caf_online_AR) February 1, 2023

وكان المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء) المستضيف للبطولة الأفريقية القارية، قد وصل إلى المباراة النهائية، على حساب نظيره النيجر، عقب الفوز العريض عليه بخماسية نظيفة دون مقابل.

كما وتأهل منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، على حساب نظيره مدغشقر بهدف نظيف دون رد.

وسيلعب منتخب النيجر ومدغشقر على تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، الجمعة، على ملعب (وهران الأولمبي).

Le Sénégal 🇸🇳 en finale contre 🆚 Algérie 🇩🇿 @caf_online_FR pic.twitter.com/4ghz6WqPK4 — Football Senegal (@FootballSenegal) January 31, 2023

يذكر بأن منتخب الجزائر والسنغال قد حافظا على نظافة شباكهما من الأهداف منذ بداية مشوارهما في البطولة الأفريقية، وصولاً إلى المباراة النهائية.