الخميس, فبراير 2, 2023
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رياضة

موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

المنتخب الجزائري أمام السنغال في نهائي نسخة كأس أمم أفريقيا للمحليين

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الجزائر والسنغال watanserb.com
موعد مباراة الجزائر والسنغال
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وطن- يترقب عشاق كرة القدم بشغف، مباراة الجزائر والسنغال، السبت، في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، على ملعب ( نيسلون مانديلا).

وسينطلق نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، بين الجزائر والسنغال، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة السعودية والخليج العربي.

توقيت مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، بتوقيت فلسطين ومصر، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان. فستكون المباراة النهائية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

معلق مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

وسيعلق على أحداث مباراة الجزائر والسنغال، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، المعلق الجزائري حفيظ دراجي على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستنقل المباراة النهائية على قنوات (بين سبورت) المفتوحة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12064، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ6/5.

وكان المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء) المستضيف للبطولة الأفريقية القارية، قد وصل إلى المباراة النهائية، على حساب نظيره النيجر، عقب الفوز العريض عليه بخماسية نظيفة دون مقابل.

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

كما وتأهل منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، على حساب نظيره مدغشقر بهدف نظيف دون رد.

وسيلعب منتخب النيجر ومدغشقر على تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، الجمعة، على ملعب (وهران الأولمبي).

يذكر بأن منتخب الجزائر والسنغال قد حافظا على نظافة شباكهما من الأهداف منذ بداية مشوارهما في البطولة الأفريقية، وصولاً إلى المباراة النهائية.

منتخب السنغال
منتخب السنغال
المصدروطن + منتخب الجزائر + منتخب السنغال + الكاف
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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