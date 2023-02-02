جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع نهاية الجولة ال19

- Advertisement -

وطن- يعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، كبطل للشتاء، بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي وحامل اللقب ريال مدريد الوصيف مع نهاية المباريات المؤجلة لحساب الجولة ال17.

وشهدت المباريات المؤجلة، فوز برشلونة الثمين على نظيره ريال بيتيس، بهدفين مقابل هدف وحيد، كما ونجح غريمه الأزلي ريال مدريد من تحقيق الفوز النظيف على ميدانه أمام خفافيش فالنسيا بهدفين دون مقابل.

مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

وسجل هدفي ريال مدريد داخل شباك مرمى الضيف فالنسيا (الخفافيش)، ماركو أسينسيو في الدقيقة ال52، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة ال54.

☑ثنائية نظيفة للملكي "ريال مدريد" أمام "فالنسيا" ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 في #LaLigaSantander.

☑"الميرنغي" في المركز الثاني برصيد 45 نقطة و بفارق 5 نقاط مع المتصدر "برشلونة". ملخص المباراة📺⚽👇#RealMadridValencia 2-0 #LaLigaHighlights pic.twitter.com/RyUd9chrs4 — LaLiga (@LaLigaArab) February 2, 2023

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق فالنسيا غابريل باوليستا في الدقيقة ال72، بعد تدخله العنيف على مواطنه فينيسيوس جونيور، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، على النحو الآتي:

- Advertisement -

(1) برشلونة 50 نقطة.

(2) ريال مدريد 45 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 39 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 34 نقطة.

(5) فياريال 31 نقطة.

(6) ريال بيتيس 31 نقطة.

(7) رايو فاليكانو 29 نقطة.

(8) أوساسونا 28 نقطة.

(9) أتلتيك بيلباو 26 نقطة.

(10) مايوركا 25 نقطة.

(11) ألمرية 22 نقطة.

(12) غيرونا 21 نقطة.

(13) إشبيلبة 21 نقطة.

(14) فالنسيا 20 نقطة.

(15) إسبانيول 20 نقطة.

(16) سلتا فيغو 20 نقطة.

(17) بلد الوليد 20 نقطة.

(18) قادش 19 نقطة.

(19) خيتافي 17 نقطة.

(20) إلتشيه 6 نقطة.

وستنطلق منافسات الأسبوع ال20 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، الجمعة، بمواجهة أتلتيك بيلباو وقادش، كما وستختتم الجولة بمواجهة رايو فاليكانو وألمرية، الإثنين.