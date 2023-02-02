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رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع نهاية الجولة ال19

برشلونة بطل الشتاء بفارق 5 نقاط عن غريمه ريال مدريد الوصيف في جدول الدوري الإسباني

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2023
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وطن- يعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، كبطل للشتاء، بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي وحامل اللقب ريال مدريد الوصيف مع نهاية المباريات المؤجلة لحساب الجولة ال17.

وشهدت المباريات المؤجلة، فوز برشلونة الثمين على نظيره ريال بيتيس، بهدفين مقابل هدف وحيد، كما ونجح غريمه الأزلي ريال مدريد من تحقيق الفوز النظيف على ميدانه أمام خفافيش فالنسيا بهدفين دون مقابل.

مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

وسجل هدفي ريال مدريد داخل شباك مرمى الضيف فالنسيا (الخفافيش)، ماركو أسينسيو في الدقيقة ال52، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة ال54.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق فالنسيا غابريل باوليستا في الدقيقة ال72، بعد تدخله العنيف على مواطنه فينيسيوس جونيور، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، على النحو الآتي:

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(1) برشلونة 50 نقطة.

(2) ريال مدريد 45 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 39 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 34 نقطة.

(5) فياريال 31 نقطة.

(6) ريال بيتيس 31 نقطة.

(7) رايو فاليكانو 29 نقطة.

(8) أوساسونا 28 نقطة.

(9) أتلتيك بيلباو 26 نقطة.

(10) مايوركا 25 نقطة.

(11) ألمرية 22 نقطة.

(12) غيرونا 21 نقطة.

(13) إشبيلبة 21 نقطة.

(14) فالنسيا 20 نقطة.

(15) إسبانيول 20 نقطة.

(16) سلتا فيغو 20 نقطة.

(17) بلد الوليد 20 نقطة.

(18) قادش 19 نقطة.

(19) خيتافي 17 نقطة.

(20) إلتشيه 6 نقطة.

مباراة ريال مدريد وفالنسيا
مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وستنطلق منافسات الأسبوع ال20 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، الجمعة، بمواجهة أتلتيك بيلباو وقادش، كما وستختتم الجولة بمواجهة رايو فاليكانو وألمرية، الإثنين.

المصدروطن + نادي ريال مدريد + الدوري الإسباني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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