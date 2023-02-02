تونس.. حالة نادرة جداً لطفل يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه (شاهد)

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وطن – في حالة نادرة جدًا حيرت الأطباء، أنجبت سيدة تونسية طفلاً يحمل توأمه داخل بطنه، حيث وجد أطباء تونسيون بعد قيامهم بالفحوصات اللازمة للمولود الجديد، أنه ما زال يحمل شقيقه التوأم المتوفَّي داخل بطنه.

مولود جديد يحمل شقيقه التوأم في بطنه

وتُعرف هذه الحالة علميا بـ”جنين داخل الجنين” Fetus in fetu، وهي حالة نادرة الحدوث حيث لم يتم تسجيل سوى 200 حالة بهذا الشكل على مستوى العالم حتى الآن.

حالة نادرة جدًا.. ولادة طفل يحمل توأمه داخل بطنه في تونس! وجد أطباء في تونس بعد الفحص لطفل مولود أنه ما زال يحمل شقيقه التوأم المتوفي داخل بطنه، وهي حالة تحدث لأول مرة في البلاد، وحدثت قبل ذلك ولكن يندر حدوثها في العالم وفق أطباء متخصصين في ذلك الشأن pic.twitter.com/1hVGA72wYb — abualiابو علي (@wissamabuali6) February 2, 2023

وهي حالة تحدث لأول مرة في تونس، ويندر حدوثها في العالم -وفق متخصصين- بحسب ماذكرت مواقع محلية.

وفي سياق متصل، أفاد الدكتور “وسام مُقني” المتخصص في جراحة الأطفال لإذاعة “موزاييك” المحلية، أن الطفل وُلد في مصحة خاصة في العاصمة تونس.

أول حالة في تونس.. مولود يحمل شقيقه التوأم في بطنه (فيديو)

التفاصيل 👇👇https://t.co/1eU8O4e7Fy pic.twitter.com/AmypwWFnQb — Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) February 1, 2023

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وكان الأطباء الذين تعاملوا مع حالة الأم قبل الولادة يعتقدون أن الجنين كان يحمل كيسا في أحشائه، منذ ولادته.

لكن المثير للجدل، إنه ومع تقدم الحمل أظهرت الصور وجود عمود فقري وعظام ساق في بطن الجنين.

الأمر الذي دفع مجموعة من الأطباء لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، التي أثبتب لهم لاحقاً، أن المولود الجديد كان يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه.

توفي الجنين في الأسبوع الثامن

إلى ذلك فقد أضاف الدكتور التونسي وسام مقني، أن الأطباء أبلغوا الأم بأن لديها توأما، أحدهما داخل بطن شقيقه، وهي حالة يندر حدوثها ويصعب استيعابها.

حالة فريدة من نوعها في تونس : إكتشاف مولود داخل بطن الأم يحمل شقيقه التوأم في بطنه 😨 pic.twitter.com/bIxFt8saUg — Screen Mix (@ScreenMix) February 1, 2023

وتابع الطبيب التونسي، في حديثه لوسيلة الإعلام المحلية، أنّ الجنين الثاني كان يتغذى عن طريق الكلية اليسرى لشقيقه، وكان قلبه ينبض حتى الأسبوع الثامن عشر من الحمل قبل أن يتوقف نبض قلبه ويفارق الحياة، على حد قوله.

يشار أنه من المقرر أن يخضع المولود الجديد، اليوم الخميس، لعملية جراحية لاستئصال الجنين المتوفى داخل بطنه، فيما أوضح المختصون أن هذه العملية “لا تشكل أي خطورة” على حياته.

وتعتبر هذه الولادة نادرة الحدوث في العالم وتحصل حالة واحدة عن كل مليون مولود تقريبا.

ولا يكتمل نمو الجنين داخل بطن شقيقه عادة لصغر البطن وعدم قدرته على استيعاب الجسم كاملا وخاصة مع نمو الرأس وكبر حجمه.

حالة مماثلة في مصر

وعلى غرار الحادثة التي أثارت الكثير من الجدل في تونس والمنطقة العربية، شهدت مصر هي الأخرى، في يوليو تموز الماضي حالة مماثلة في محافظة الدقهلية شمال شرق الدلتا في مصر.

حيث أصيب الأطباء بحالة من الدهشة أثناء إجراء فحوصات طبيعية للاطمئنان على رضيعة حديثة الولادة، عندما كتشفوا ما يشبه جنينا داخل بطنها، في حالة نادرة قلما تتكرر على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور زياد محمد إسماعيل، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مدينة شربين، لـموقع “سكاي نيوز عربية” حينها أن “أهالي الطفلة جاؤوا للاطمئنان عليها بعد ولادتها”.

مضيفاً أنه “عند إجراء الفحوصات عليها تبين وجود ورم في بطن الطفلة غير واضح بالعين المجردة، الأمر الذي يحتاج المزيد من الفحوصات حيث كان هناك شك في وجود ورم أو حالة جنين داخل الجنين”.