الخميس, فبراير 2, 2023
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تونس.. حالة نادرة جداً لطفل يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه (شاهد)

كان قلب الجنين ينبض حتى الأسبوع الثامن عشر من الحمل قبل أن يفارق الحياة

كتب خالد الأحمد
طفل في داخله توأمه watanserb.com
طفل يحمل شقيقه التوأم في بطنه
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وطن – في حالة نادرة جدًا حيرت الأطباء، أنجبت سيدة تونسية طفلاً يحمل توأمه داخل بطنه، حيث وجد أطباء تونسيون بعد قيامهم بالفحوصات اللازمة للمولود الجديد، أنه ما زال يحمل شقيقه التوأم المتوفَّي داخل بطنه.

مولود جديد يحمل شقيقه التوأم في بطنه

وتُعرف هذه الحالة علميا بـ”جنين داخل الجنين” Fetus in fetu، وهي حالة نادرة الحدوث حيث لم يتم تسجيل سوى 200 حالة بهذا الشكل على مستوى العالم حتى الآن.

وهي حالة تحدث لأول مرة في تونس، ويندر حدوثها في العالم -وفق متخصصين- بحسب ماذكرت مواقع محلية.

طفل في داخله توأمه watanserb.com
ولادة طفل يحمل في داخله توأمه بتونس

وفي سياق متصل، أفاد الدكتور “وسام مُقني” المتخصص في جراحة الأطفال لإذاعة “موزاييك” المحلية، أن الطفل وُلد في مصحة خاصة في العاصمة تونس.

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وكان الأطباء الذين تعاملوا مع حالة الأم قبل الولادة يعتقدون أن الجنين كان يحمل كيسا في أحشائه، منذ ولادته.

لكن المثير للجدل، إنه ومع تقدم الحمل أظهرت الصور وجود عمود فقري وعظام ساق في بطن الجنين.

الأمر الذي دفع مجموعة من الأطباء لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، التي أثبتب لهم لاحقاً، أن المولود الجديد كان يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه.

توفي الجنين في الأسبوع الثامن

إلى ذلك فقد أضاف الدكتور التونسي وسام مقني، أن الأطباء أبلغوا الأم بأن لديها توأما، أحدهما داخل بطن شقيقه، وهي حالة يندر حدوثها ويصعب استيعابها.

وتابع الطبيب التونسي، في حديثه لوسيلة الإعلام المحلية، أنّ الجنين الثاني كان يتغذى عن طريق الكلية اليسرى لشقيقه، وكان قلبه ينبض حتى الأسبوع الثامن عشر من الحمل قبل أن يتوقف نبض قلبه ويفارق الحياة، على حد قوله.

يشار أنه من المقرر أن يخضع المولود الجديد، اليوم الخميس، لعملية جراحية لاستئصال الجنين المتوفى داخل بطنه، فيما أوضح المختصون أن هذه العملية “لا تشكل أي خطورة” على حياته.

وتعتبر هذه الولادة نادرة الحدوث في العالم وتحصل حالة واحدة عن كل مليون مولود تقريبا.

ولا يكتمل نمو الجنين داخل بطن شقيقه عادة لصغر البطن وعدم قدرته على استيعاب الجسم كاملا وخاصة مع نمو الرأس وكبر حجمه.

حالة مماثلة في مصر

وعلى غرار الحادثة التي أثارت الكثير من الجدل في تونس والمنطقة العربية، شهدت مصر هي الأخرى، في يوليو تموز الماضي حالة مماثلة في محافظة الدقهلية شمال شرق الدلتا في مصر.

حيث أصيب الأطباء بحالة من الدهشة أثناء إجراء فحوصات طبيعية للاطمئنان على رضيعة حديثة الولادة، عندما كتشفوا ما يشبه جنينا داخل بطنها، في حالة نادرة قلما تتكرر على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور زياد محمد إسماعيل، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مدينة شربين، لـموقع “سكاي نيوز عربية” حينها أن “أهالي الطفلة جاؤوا للاطمئنان عليها بعد ولادتها”.

مضيفاً أنه “عند إجراء الفحوصات عليها تبين وجود ورم في بطن الطفلة غير واضح بالعين المجردة، الأمر الذي يحتاج المزيد من الفحوصات حيث كان هناك شك في وجود ورم أو حالة جنين داخل الجنين”.

المصدرموزاييك + سكاي نيوز عربية + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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