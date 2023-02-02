الخميس, فبراير 2, 2023
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السودان.. البرهان يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي ومصادر عبرية تتحدث عن “تطبيع رسمي”

اجتمع رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان برئيس الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم تمهيداً لضم السودان إلى ما عُرف باتفاقيات ابراهيم

كتب خالد الأحمد
لقاء البرهان إيلي كوهين watanserb.com
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وطن – ذكرت مصادر عبرية وسودانية أن وفداً إسرائيلياً وصل إلى السودان في زيارة هي الأولى من نوعها تمهيداً لضم السودان إلى ما عُرف باتفاقيات ابراهيم مع الدول العربية.

هل يُطبع السودان رسميا مع إسرائيل؟

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن “طائرة إسرائيلية تحمل الاسم “4 إيكس- سي يو زد” أقلعت من مطار بن غوريون شرق تل أبيب فجر اليوم الخميس وتوجهت إلى السودان، وهبطت في العاصمة السودانية الخرطوم.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية إيلي كوهين مؤتمرا صحفيا مساء اليوم فور عودته من رحلة وصفها مكتبه بأنها “سياسية تاريخية”.

وكان تقرير لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” كشف عن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع النخبة السياسية في إسرائيل في إطار جولة شرق أوسطية استهلها بمصر.

بيان مجلس السيادة الانتقالي في السودان

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الخميس، أن رئيس المجلس الفريق عبدالفتاح البرهان استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم، حيث بحثا “تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية” بين البلدين.

عبدالفتاح البرهان يلتقي إيلي كوهين في الخرطوم
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وقال مجلس السيادة في بيان له، إن البرهان وكوهين تطرقا إلى “سبل إرساء علاقات مثمرة” بين البلدين، وبحثا “تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم”، بالإضافة إلى “المجالات الأمنية والعسكرية”.

رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم

وزار وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي يشغل حالياً منصب وزير الخارجية في حكومة نتنياهو، الخرطوم في كانون الثاني/ يناير 2021، والتقى البرهان، فيما زار مبعوث يمثل مجلس السيادة السوداني تل أبيب في شباط/ فبراير من عام 2022.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه يتوقع مضيا قريبا باتفاق تطبيع بين السودان والاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع وصول وفد إسرائيلي إلى الخرطوم.

لقاء عبدالفتاح البرهان بإيلي كوهين لتطبيع السودان رسميا مع إسرائيل

وكشف المسؤول الإسرائيلي عن اتصالات تجري بين تل أبيب والخرطوم بهدف التوصل إلى اتفاق يُطبع العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تسريع التوصل لاتفاق وصفه بأنه “بات ممكناً”.

عبدالفتاح البرهان يلتقي إيلي كوهين

وأضاف أن حكومة الاحتلال تسعى للتوصل قريباً إلى اتفاقات تطبيع مع سبع دول عربية وإسلامية، من ضمنها موريتانيا وإندونيسيا، بحسب زعمه.

وأشار المصدر إلى أن “السودان في طريقه للانضمام رسميا إلى “اتفاقيات إبراهيم”، ما يفتح الباب أمام الخرطوم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

اتجاه موالٍ للغرب

وبحسب المصدر فإن “النظام في السودان يسير في اتجاه موالٍ للغرب ، متخليًا عن المسار السابق لمن سبقه من دعم الإرهاب والميليشيات وحماس. وقد استقبلت هناك بحرارة كبيرة. وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير من اسرائيل “.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أعرب قادة المكون العسكري في مجلس السيادة السوداني، عن عزمهم على التوصل إلى اتفاق تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإخراج السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب، مقابل الانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام” للتطبيع مع “إسرائيل”.

وجاء هذا الإعلان بعد ثمانية أشهر على عقد اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، في العاصمة الأوغندية كمبالا، في شباط/ فبراير من عام 2020.

كما زارت وفود من جهاز “الموساد” الإسرائيلي الخرطوم عدة مرات، والتقت بشكل خاص قائد قوات التدخل السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

المصدريديعوت أحرونوت + تويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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