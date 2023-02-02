السودان.. البرهان يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي ومصادر عبرية تتحدث عن “تطبيع رسمي”

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وطن – ذكرت مصادر عبرية وسودانية أن وفداً إسرائيلياً وصل إلى السودان في زيارة هي الأولى من نوعها تمهيداً لضم السودان إلى ما عُرف باتفاقيات ابراهيم مع الدول العربية.

هل يُطبع السودان رسميا مع إسرائيل؟

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن “طائرة إسرائيلية تحمل الاسم “4 إيكس- سي يو زد” أقلعت من مطار بن غوريون شرق تل أبيب فجر اليوم الخميس وتوجهت إلى السودان، وهبطت في العاصمة السودانية الخرطوم.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية إيلي كوهين مؤتمرا صحفيا مساء اليوم فور عودته من رحلة وصفها مكتبه بأنها “سياسية تاريخية”.

⭕️ رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي pic.twitter.com/ThTnmLFwVp — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) February 2, 2023

وكان تقرير لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” كشف عن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع النخبة السياسية في إسرائيل في إطار جولة شرق أوسطية استهلها بمصر.

بيان مجلس السيادة الانتقالي في السودان

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الخميس، أن رئيس المجلس الفريق عبدالفتاح البرهان استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم، حيث بحثا “تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية” بين البلدين.

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وقال مجلس السيادة في بيان له، إن البرهان وكوهين تطرقا إلى “سبل إرساء علاقات مثمرة” بين البلدين، وبحثا “تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم”، بالإضافة إلى “المجالات الأمنية والعسكرية”.

وزار وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي يشغل حالياً منصب وزير الخارجية في حكومة نتنياهو، الخرطوم في كانون الثاني/ يناير 2021، والتقى البرهان، فيما زار مبعوث يمثل مجلس السيادة السوداني تل أبيب في شباط/ فبراير من عام 2022.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه يتوقع مضيا قريبا باتفاق تطبيع بين السودان والاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع وصول وفد إسرائيلي إلى الخرطوم.

وكشف المسؤول الإسرائيلي عن اتصالات تجري بين تل أبيب والخرطوم بهدف التوصل إلى اتفاق يُطبع العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تسريع التوصل لاتفاق وصفه بأنه “بات ممكناً”.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تسعى للتوصل قريباً إلى اتفاقات تطبيع مع سبع دول عربية وإسلامية، من ضمنها موريتانيا وإندونيسيا، بحسب زعمه.

وأشار المصدر إلى أن “السودان في طريقه للانضمام رسميا إلى “اتفاقيات إبراهيم”، ما يفتح الباب أمام الخرطوم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

اتجاه موالٍ للغرب

وبحسب المصدر فإن “النظام في السودان يسير في اتجاه موالٍ للغرب ، متخليًا عن المسار السابق لمن سبقه من دعم الإرهاب والميليشيات وحماس. وقد استقبلت هناك بحرارة كبيرة. وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير من اسرائيل “.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أعرب قادة المكون العسكري في مجلس السيادة السوداني، عن عزمهم على التوصل إلى اتفاق تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإخراج السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب، مقابل الانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام” للتطبيع مع “إسرائيل”.

مجلس السيادة السوداني: البرهان التقى اليوم بمكتبه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له اللقاء بين البرهان وكوهين تطرق لسبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب#السودان #إسرائيل pic.twitter.com/a9uSWyIu3x — وليد كبير Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) February 2, 2023

وجاء هذا الإعلان بعد ثمانية أشهر على عقد اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، في العاصمة الأوغندية كمبالا، في شباط/ فبراير من عام 2020.

كما زارت وفود من جهاز “الموساد” الإسرائيلي الخرطوم عدة مرات، والتقت بشكل خاص قائد قوات التدخل السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.