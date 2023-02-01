ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان تشعل انستغرام بـ”الجينز” والجمهور يشبهها بممثلة تركية

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وطن – أشعلت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022، حسابها في انستغرام، بأحدث إطلاله لها ظهرت فيها وهي ترتدي “الجينز”، وتستعرض قوامها على درجات منزلها.

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان تشعل انستغرام بـ”الجينز”

وشبّه الجمهور ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022، في إطلالتها هذه، بالممثلة التركية جيمري بايسال، واشادوا بجمالها.

وكانت نشرت” ياسمينا” صوراً بفستان أسود، شفاف، ومفتوح من منطقة الصدر.

View this post on Instagram A post shared by YASMINA ZAYTOUN (@yasminazaytoun)

ياسمينا زيتـون في ملكة جمال الكون

مؤخراً، مثلت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022، بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون في “نيو أورلينز” بلويزيانا الأمريكية.

وفي الصور التي شاركتها ياسميـنا زيتون، على انستغرام، ظهرت في بعضها وهي ترتدي “بيكيني” برتقالي اللون، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “من قلبي سلام لبيروت”.

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وعبّرت عن فخرها بتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون، وقالت: “أنا فخورة بأن أظهر للكون من نحن. لا أستطيع وصف مدى سعادتي وحماسي. أشعر بدعمكم في كل خطوة”.

كما شاركت صوراً أخرى، ظهرت فيها بفستان فضي اللون شفاف، ومزيّن بالخرز، وهو من توقيع مصمم الأزياء شربل زوي.

وياسمينا، هي ملكـة جمال لبنان عام 2022 ، والأولى منذ 4 سنوات ماضية بعد أن احتفظت به مايا رعيدي 4 سنوات ماضية منذ 2018 لتعذر إقامة المسابقة في الـ 4 سنوات الماضية بسبب فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

وفي مسابقة اختيار ملكة جمال لبنان 2022، حلّت مايا ابو الحسن وصيفة أولى، وجاسينتا راشد وصيفة ثانية، ولارا هراوي وصيفة ثالثة. فيما حلت الخلاسية دلال حب الله وصيفة رابعة لـ”زيتون”.