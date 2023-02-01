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حياتنا

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان تشعل انستغرام بـ”الجينز” والجمهور يشبهها بممثلة تركية

شبّه الجمهور ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022، في إطلالتها هذه، بالممثلة التركية جيمري بايسال، واشادوا بجمالها.

كتب أنس السالم
ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022 watanserb.com
ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022
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وطن – أشعلت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022، حسابها في انستغرام، بأحدث إطلاله لها ظهرت فيها وهي ترتدي “الجينز”، وتستعرض قوامها على درجات منزلها.

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان تشعل انستغرام بـ”الجينز”

وشبّه الجمهور ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022، في إطلالتها هذه، بالممثلة التركية جيمري بايسال، واشادوا بجمالها.

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان عام 2022
ياسمـينا زيتون ملكة جمال لبنان عام 2022
ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان عام 2022
ياسميـنا زيتون ملكة جمال لبنان عام 2022

وكانت نشرت” ياسمينا” صوراً بفستان أسود، شفاف، ومفتوح من منطقة الصدر.

 

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A post shared by YASMINA ZAYTOUN (@yasminazaytoun)

ياسمينا زيتـون في ملكة جمال الكون

مؤخراً، مثلت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022، بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون في “نيو أورلينز” بلويزيانا الأمريكية.

وفي الصور التي شاركتها ياسميـنا زيتون، على انستغرام، ظهرت في بعضها وهي ترتدي “بيكيني” برتقالي اللون، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “من قلبي سلام لبيروت”.

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وعبّرت عن فخرها بتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون، وقالت: “أنا فخورة بأن أظهر للكون من نحن. لا أستطيع وصف مدى سعادتي وحماسي. أشعر بدعمكم في كل خطوة”.

كما شاركت صوراً أخرى، ظهرت فيها بفستان فضي اللون شفاف، ومزيّن بالخرز، وهو من توقيع مصمم الأزياء شربل زوي.

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022
ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022

وياسمينا، هي ملكـة جمال لبنان عام 2022 ، والأولى منذ 4 سنوات ماضية بعد أن احتفظت به مايا رعيدي 4 سنوات ماضية منذ 2018 لتعذر إقامة المسابقة في الـ 4 سنوات الماضية بسبب فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

تتويج ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022
تتويج ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022

وفي مسابقة اختيار ملكة جمال لبنان 2022، حلّت مايا ابو الحسن وصيفة أولى، وجاسينتا راشد وصيفة ثانية، ولارا هراوي وصيفة ثالثة. فيما حلت الخلاسية دلال حب الله وصيفة رابعة لـ”زيتون”.

 

المصدروطن - رصد انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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