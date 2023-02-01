الأربعاء, فبراير 1, 2023
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شيرين لن تغني في لبنان بمناسبة عيد الحب.. السبب الحقيقي تكشفه كاتبة لبنانية!

ترددت العديد من الأقاويل حول انتقال شيرين وزوجها حسام حبيب إلى الإقامة في لبنان وشراء منزل دائم لهما هناك

كتب رفيف عبدالله
شيرين لن تغني في لبنان بمناسبة عيد الحب.. السبب الحقيقي تكشفه كاتبة لبنانية! watanserb.com
شيرين عبدالوهاب
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وطن– كشفت كاتبة لبنانية، سبب إلغاء حفل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الذي كان من المقرر إقامته يوم 10 فبراير الحالي، في لبنان بمناسبة عيد الحب.

قيمة الأجر

وقالت الكاتبة رولا نصر في تصريح لصحيفة “مصراوي“: “الحفل تم إلغائه، بسبب تسرع منظمه في الإعلان عنه، قبل حصوله على الموافقة النهائية من الفنانة شيرين. وهو ما أغضبها وحدث الخلاف بينهما”.

وقالت الصحفية هنادي عيسى في تصريحات إعلامية، إن الاتفاق على الحفل لم يتم بسبب الخلاف حول قيمة أجر شيرين عبد الوهاب. في الوقت الذي يخفض فيه النجوم من أجورهم بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان.

كان من المقرر إقامة حفلتها يوم 10 فبراير الحالي، في لبنان بمناسبة عيد الحب

وكان إعلان شيرين إحياء حفل عيد الحب في لبنان قد أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك في ظل غيابها عن مصر منذ حوالي شهر ونصف، وعودتها إلى لبنان عقب إحياء حفلها الأول لعام 2023 في الكويت.

لا إقامة دائمة في لبنان

كما ترددت العديد من الأقاويل، حول انتقال شيرين وزوجها حسام حبيب إلى الإقامة في لبنان، وشراء منزل دائم لهما هناك.

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لكن الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن شيرين ستعود إلى مصر قريبا.

وهو ما أكده أيضاً محامي شيرين، الخبير القانوني حسام لطفي.

أزمة روتانا

وقال لطفي في تصريح صحفي: “الفنانة شيرين عبد الوهاب، عادت أمس الثلاثاء إلى مصر. وهو ما يجيب عمليا ويؤكد، عدم صحة ما تردد عن نواياها في الانتقال للإقامة في بيروت”.

وأضاف: “تستعد شيرين حالياً لمواصلة نشاطها الفني، وتسجيل أغاني جديدة، عقب عودتها من لبنان التي دامت حوالي شهر”.

تحدث لطفي أيضاً عن نزاع شيرين مع شركة روتانا، قائلا: “هناك جلسة في المحكمة الإقتصادية، يوم 18 فبراير المقبل، بعد تصحيح شكل الدعوى، لمخاطبة إدارة الشركة المنفذة لآلبومات الفنانة، و مقرها خارج مصر. وكذلك الشركة المصرية، التي أتاحت عبر مواقع التواصل، بعض الأغاني ، دون موافقة من شيرين”.

فضل شاكر وشيرين

وكانت شيرين قد زارت المغني اللبناني فضل شاكر الذين يقيم في مخيم عين الحلوة، في مدينة صيدا، إقامة شبه جبرية، كونه مطلوباً للمثول أمام القضاء اللبناني، من أجل إعادة فتح ملف اتهامه بالانضمام إلى تنظيم إرهابي.

شيرين وفضل شاكر

لم تمر الزيارة بسلام، حيث اتصل الأمن العام اللبناني بشيرين وزوجها المطرب حسام حبيب، وبالكاتب أحمد ماضي، وطلبهم للتحقيق بسبب الزيارة، وصدرت تعهدات وقّع الثلاثة عليها، تقضي بعدم زيارة فضل شاكر مرة أخرى.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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