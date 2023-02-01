الأربعاء, فبراير 1, 2023
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رياضة

سفيان بوفال يُوقع مع الريان القطري (فيديو)

الريان يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أنجيه للتوقيع مع المغربي بوفال

كتب فارس أبو شيحة
سفيان بوفال والريان القطري watanserb.com
سفيان بوفال والريان القطري
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وطن- أعلن نادي الريان القطري، التعاقد مع النجم المغربي الدولي سفيان بوفال 29 عاماً، القادم من صفوف نادي أنجيه الفرنسي، مع نهاية إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الشتوي.

ونشر نادي الريان القطري، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صورة للنجم المغربي سفيان بوفال، معلقة عليه: ” سفيان بوفال رياني”.

انتقال سفيان بوفال إلى الريان القطري

فيما لم يكشف نادي الريان القطري عن تفاصيل الاتفاق المبدئي مع نادي أنجيه الفرنسي، بشأن مدة العقد وقيمته للحصول على خدمات المغربي سفيان بوفال.

كما وقدم المغربي بوفال المستوى المُلفت للأنظار في مونديال كأس العالم 2023 قطر، مع منتخب بلاده المغرب (أسود الأطلس)، التي انتهى بحصوله على المركز الرابع في البطولة العالمية.

وشارك سفيان بوفال في 13 مباراة مع نادي أنجيه، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم، استطاع من خلالها تسجيل 4 أهداف، كما وصنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

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وعلى الرغم من المستوى الجيد الذي يقدمه المغربي بوفال مع أنجيه، إلا أن فريقه يتذيل ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز.

توقيع سفيان بوفال مع الريان القطري
توقيع سفيان بوفال مع الريان القطري

كما ويعد النجم المغربي سفيان بوفال، ثاني اللاعبين الذي يغادر نادي أنجيه الفرنسي، في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو). بعد تعاقد مواطنه عز الدين أوناحي مع نادي أولمبيك مارسيليا.

سفيان بوفال سيجري الفحص الطبي

وفي ذات السياق، علق نادي أنجيه الفرنسي على رحيل نجمه سفيان بوفال إلى صفوف نادي الريان القطري عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” تم الاتفاق من حيث المبدأ بين أنجيه والريان على انتقال سفيان بوفال”.

تعاقد الريان مع سفيان بوفال
تعاقد الريان مع سفيان بوفال

كما وأضاف نادي أنجيه، ” سمح للاعب سفيان بالسفر، الثلاثاء، إلى قطر من أجل إجراء الفحص الطبي”.

وخاض فريق الريان القطري 11 مباراة في منافسات دوري نجوم قطر، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين. كما وتلقى الخسارة في 7 مباريات حتى الآن.

ويحتل فريق الريان المركز ال10 من جدول ترتيب الدوري القطري الممتاز. برصيد 8 نقاط، بفارق كبير عن المتصدر الدحيل برصيد 26 نقطة مع نهاية الجولة ال11.

المصدروطن + نادي الريان + نادي أنجيه
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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