سفيان بوفال يُوقع مع الريان القطري (فيديو)

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وطن- أعلن نادي الريان القطري، التعاقد مع النجم المغربي الدولي سفيان بوفال 29 عاماً، القادم من صفوف نادي أنجيه الفرنسي، مع نهاية إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الشتوي.

ونشر نادي الريان القطري، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صورة للنجم المغربي سفيان بوفال، معلقة عليه: ” سفيان بوفال رياني”.

انتقال سفيان بوفال إلى الريان القطري

فيما لم يكشف نادي الريان القطري عن تفاصيل الاتفاق المبدئي مع نادي أنجيه الفرنسي، بشأن مدة العقد وقيمته للحصول على خدمات المغربي سفيان بوفال.

كما وقدم المغربي بوفال المستوى المُلفت للأنظار في مونديال كأس العالم 2023 قطر، مع منتخب بلاده المغرب (أسود الأطلس)، التي انتهى بحصوله على المركز الرابع في البطولة العالمية.

سفيان بوفال رياني ❤️🖤🇲🇦

Sofiane Boufal is a player in Al Rayyan SC#بوفال_مطلب_رياني ❎#بوفال_لاعب_رياني ✅ pic.twitter.com/Ziq0ha7zSk — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) January 31, 2023

وشارك سفيان بوفال في 13 مباراة مع نادي أنجيه، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم، استطاع من خلالها تسجيل 4 أهداف، كما وصنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

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وعلى الرغم من المستوى الجيد الذي يقدمه المغربي بوفال مع أنجيه، إلا أن فريقه يتذيل ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز.

كما ويعد النجم المغربي سفيان بوفال، ثاني اللاعبين الذي يغادر نادي أنجيه الفرنسي، في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو). بعد تعاقد مواطنه عز الدين أوناحي مع نادي أولمبيك مارسيليا.

سفيان بوفال سيجري الفحص الطبي

وفي ذات السياق، علق نادي أنجيه الفرنسي على رحيل نجمه سفيان بوفال إلى صفوف نادي الريان القطري عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” تم الاتفاق من حيث المبدأ بين أنجيه والريان على انتقال سفيان بوفال”.

كما وأضاف نادي أنجيه، ” سمح للاعب سفيان بالسفر، الثلاثاء، إلى قطر من أجل إجراء الفحص الطبي”.

[Fin de #mercato] C’est officiel, Sofiane Boufal rejoint le club qatari d’Al-Rayyan. Nous lui souhaitons bonne chance avec sa nouvelle équipe. D’un autre côté, nous sommes heureux d’accueillir Faouzi Ghoulam et Ibrahima Niane qui porteront désormais nos couleurs. Bienvenue ! pic.twitter.com/RRp4bwHTg8 — Angers SCO (@AngersSCO) January 31, 2023

وخاض فريق الريان القطري 11 مباراة في منافسات دوري نجوم قطر، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين. كما وتلقى الخسارة في 7 مباريات حتى الآن.

Un accord de principe a été trouvé entre le club qatari @AlrayyanSC et @AngersSCO pour le transfert de Sofiane #Boufal

Le joueur est autorisé à se rendre ce mardi au #Qatar pour passer la visite médicale. pic.twitter.com/wREuv4x25L — Angers SCO (@AngersSCO) January 30, 2023

ويحتل فريق الريان المركز ال10 من جدول ترتيب الدوري القطري الممتاز. برصيد 8 نقاط، بفارق كبير عن المتصدر الدحيل برصيد 26 نقطة مع نهاية الجولة ال11.