روسيا تتهم الولايات المتحدة بنشر فيروس قاتل في مصر منذ عقود.. دعاية مضادة أم كشف حقائق؟

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وطن- اتهم قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلّحة الروسية “إيغور كيريلوف”، الولايات المتحدة الأمريكية بالتسبب في تفشي مرض خطير في مصر، عام 1977 وإخفائها ذلك، خاصة بعد إنتشار العدوى.

الولايات المتحدة الأمريكية تنشر عدوى فيروسية في مصر

ووفق تقرير لوكالة “تاس” الروسية فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بذلت قصارى جهدها للتستر على مشاركة مختبراتها في تفشي حُمَّى الوادي المتصدع في القاهرة عام 1977

حيث تدهور الوضع الوبائي للعدوى في مصر، وتم تسجيل أمراض جديدة لم تكن معروفة في القاهرة.

وتعد حُمى الوادي المتصدع مرضا فيروسيا حيواني المنشأ يصيب الحيوانات في المقام الأول، كما أنه يصيب البشر.

وتأتي غالبية الإصابات البشرية الناتجة لملامسة الدم أو أعضاء الحيوانات المصابة، كما نتجت الإصابات البشرية عن لدغات البعوض المصابة، وحتى الآن، لم يتم توثيق انتقال فيروس حمى الوادي المتصدع من إنسان لآخر.

ظهر المرض لأول مرة في مصر في آب/ أغسطس عام 1977 بمحافظة أسوان، ونظرا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة المرض فقد انخفضت حدته بشكل ملحوظ عام 1979، ولم تُعزل سوى حالة واحدة في عام 1980.

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وتوارى المرض على مدى 13 عاما ثم عاد للظهور فجأة في آب/ أغسطس عام 1993 بمحافظة أسوان، قبل أن ينحسر تماما في العام التالي مباشرة عام 1994.

واشنطن تُشرف على إنشاء مكونات أسلحة بيولوجية

وفي سياق حديثه عن الدور الأمريكي في تفشي هذا الوباء، قال المسؤول الروسي لوكالة تاس إن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت معدات بيولوجية عسكرية من الأراضي الأوكرانية إلى شركات كيماوية وصيدلانية في بولندا ودول البلطيق.

مشيراً إلى أن البنتاغون يهدف إلى إنشاء مكونات أسلحة بيولوجية واختبارها على سكان أوكرانيا و دول أخرى على طول محيط حدود دول الاتحاد الروسي الأخرى.

وأردف أنه “كجزء من تدابير الحد من الأنشطة البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، تستخدم الولايات المتحدة بنشاط القاعدة المادية للمؤسسات الكيميائية والصيدلانية في بولندا ودول البلطيق.

بالإضافة إلى أنه “تم تسليم المعدات هناك من الأراضي الأوكرانية”.

مضيفاً ” خلال فترة العملية العسكرية الخاصة، تلقى العسكريون الروس أكثر من 20 ألف وثيقة ومرجعية ومواد تحليلية، وأجروا مقابلات مع شهود عيان ومشاركين في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية”.

وقد أكدت تلك الموارد “تركيز البنتاغون على صنع مكونات أسلحة بيولوجية واختبارها على سكان أوكرانيا والدول الأخرى الواقعة على محيط حدودنا” على حد قوله.

حمى الوادي المتصدِّع

تُعرف منظمة الصحة العالمية هذا المرض على موقعها الرسمي بأنه “مرض فيروسي حيواني المنشأ يصيب الحيوانات في المقام الأول، ويمكنه أيضاً إصابة البشر. ويمكن للعدوى أن تسبِّب مرضاً وخيماً لكلٍّ من الحيوانات والبشر. كما يؤدِّي المرض إلى خسائر اقتصادية فادحة بسبب الوفيات وحالات الإجهاض التي تحدث بين الحيوانات التي تصاب بالحمى في المزارع”.

حمى الوادي المتصدِّع (RVF) هو مرض حيواني فيروسي يصيب الحيوانات في المقام الأول ولكنه يمكن أن يصيب البشر أيضًا.

غالبية الإصابات البشرية الناتجة عن ملامسة الدم أو أعضاء الحيوانات المصابة.

كما نتجت الإصابات البشرية عن لدغات البعوض المصابة.

وحتى الآن ، لم يتم توثيق انتقال فيروس حمى الوادي المتصدع من إنسان لآخر.

فترة الحضانة (الفترة من العدوى إلى بداية الأعراض) ل RVF تختلف من 2 إلى 6 أيام.

مكن الوقاية من فاشيات حمى الوادي المتصدِّع في الحيوانات من خلال برنامج مستدام لتطعيم الحيوانات.