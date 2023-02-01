تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا والتوقيت في الدوري الإسباني 2023

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وطن- يخوض حامل اللقب ريال مدريد مواجهة قوية أمام خفافيش فالنسيا، الخميس، في منافسات حساب الجولة ال19 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على أرض ملعب (سانتياغو برنابيو).

وتشهد تشكيلة ريال مدريد عودة النجم الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط الفريق الملكي بعد الإصابة، مع استمرار غياب داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي ودافيد ألابا بسبب الإصابات.

تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني 2023

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام نظيره فالنسيا، في منافسات الدوري الإسباني 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الملكي: أنطونيو روديجر، ناتشو، إيدير ميليتاو، كامافينغا (خيسوس فاييخو).

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خط الوسط: داني سيبايوس، توني كروس (أوريلين تشواميني)، لوكا مودريتش (فالفيردي).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، رودريغو (ماركو أسينسيو)، فينيسيوس جونيور.

توقيت مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ومن المقرر أن تبدأ صافرة بداية مباراة ريال مدريد المستضيف للمواجهة القوية أمام فالنسيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر.

بينما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة القوية عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في منافسات الدوري الإسباني، المعلق الجزائري حفيظ دراجي على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لحقوق البث الحصري في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports HD1)، الرياضية القطرية المشفرة، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وكان فريق ريال مدريد قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام ريال سوسيداد، في المباراة الماضية، ليفشل في تقليص الفارق. ب5 نقاط مع غريمه التقليدي المتصدر برشلونة.

ويحتل فريق ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد 42 نقطة، كما وآتى الفريق المنافس فالنسيا في المركز ال14 من الترتيب برصيد 20 نقطة لهذا الموسم.