إطلالة الملكة رانيا في الولايات المتحدة.. بلوزة وسروال وحذاء من جلد الغزال بسعر صادم!

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وطن- تظهر الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثني ملكة دائمًا بإطلالة لا تشوبها شائبة كلما خرجت من أي مناسبة ملكية ، ولم يكن يوم الثلاثاء استثناء حينما انضمت إلى زوجها برفقة نجلها ولي العهد الأمير الحسين في زيارته للولايات المتحدة.

وتتواجد الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني والامير الحسين حاليا في الولايات المتحدة في زيارة عمل، حيث التقت الأسرة مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في مبنى الكابيتول الأمريكي بواشنطن العاصمة.

وبدت الملكة رانيا رائعة الجمال ببدلة من قطعتين، حيث ارتدت بلوزة برتقالية محترقة مع بنطلون مطابق لها بأرجل واسعة من تصميم غابرييلا هيرست.

وكانت البلوزة التي تسمى قميص “كروز” بلون الكونياك الداكن ، بينما كان البنطال الذي يسمى بنطلون “مورا” بلون الكونياك الداكن أيضا، حيث ارتدت الملكة رانيا البلوزة والياقة مفتوحة قليلاً ، وكانت مصنوعة من مادة حريرية.

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كما كان السرول من الحرير أيضا وذو أرجل واسعة، حيث تميز بحزام على الخصر.

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وعلى موقع المصمم على الإنترنت ، تم وصف البنطال بأنه “تطور مثالي على بنطلوننا الكلاسيكي Gabriela Hearst Vesta”، بحسب ما نقله موقع “إكسبريس” البريطاني.

وأضاف الوصف: “تم الانتهاء من تفاصيل غرزة البطانية اليدوية ، ويتم إنشاء أسلوب سهل وأنيق بخصر مرتفع يفتح على شكل ساق ممتلئة”.

سعر البلوزة والسروال

ويتم بيع الملابس للبيع بالتجزئة حاليًا بمبلغ 1490 دولارًا ، وهو ما يعادل حاليًا 1209.731 جنيهًا إسترلينيًا.

في غضون ذلك ، يُعرض القميص حاليًا للبيع بسعر 1090 دولارًا ، أو 884.971 جنيهًا إسترلينيًا.

جاء في وصف القميص ما يلي: “إن قميص كروز يحكم السلطة بقميصه الفخور وخط العنق المرتفع. يتخلل السوار علامة تبويب مميزة من خلال الزر”.

كما حملت الملكة رانيا حقيبة بنفس لون ملابسها، حيث طلق عليها مصمم الأزياء الشهير Loewe حقيبة كتف Flamingo بلون Dark Rust.

حذاء من جلد الغزال

ولوحظ أنه عندما كانت بلوزة لملكة رانيا مفتوحة ، يمكن للمرء أن يرى أنها كانت ترتدي سلسلة ذهبية حول رقبته، أما بالنسبة لحذائها ، فقد ارتدت الملكة زوجًا من الكعب البني المصنوع من جلد الغزال.

وكان شعر الملكة رانيا منخفضًا بأسلوبه المتموج المعتاد ، وكانت ترتدي الحد الأدنى من المكياج، حيث عززت الملكة رانيا ملامحها الطبيعية بقليل من ظلال العيون والماسكارا والبرونزر.

الملكة رانيا بفستان أبيض جديد من الدانتيل في أبو ظبي

يشار إلى أن الملكة رانيا حظيت بشهر حافل خلال شهر يناير/كانون الثاني الفائت وشوهدت في ارتباطات مختلفة، حيث زارت قبل أسبوعين أبو ظبي مرتديًا فستانًا صيفيًا أبيضًا جميلًا.

وظهرت مرتدية فستان Oscar De La Renta Magnolia Guipure من الدانتيل وكان أيضًا ناتجا عن عملية شراء جديدة.

وتميز فستانها بأكمامه الطويلة والقصة المفتوحة من الدانتيل وحزام أبيض سميك حول خصرها.