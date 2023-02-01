الأربعاء, فبراير 1, 2023
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إطلالة الملكة رانيا في الولايات المتحدة.. بلوزة وسروال وحذاء من جلد الغزال بسعر صادم!

الملكة رانيا ظهرت قبل أسبوعين بفستان أبيض جديد من الدانتيل خلال زيارتها لأبو ظبي

كتب سالم حنفي
إطلالة الملكة رانيا في الولايات المتحدة watanserb.com
إطلالة الملكة رانيا في الولايات المتحدة
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وطن- تظهر الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثني ملكة دائمًا بإطلالة لا تشوبها شائبة كلما خرجت من أي مناسبة ملكية ، ولم يكن يوم الثلاثاء استثناء حينما انضمت إلى زوجها برفقة نجلها ولي العهد الأمير الحسين في زيارته للولايات المتحدة.

وتتواجد الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني والامير الحسين حاليا في الولايات المتحدة في زيارة عمل، حيث التقت الأسرة مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في مبنى الكابيتول الأمريكي بواشنطن العاصمة.

وبدت الملكة رانيا رائعة الجمال ببدلة من قطعتين، حيث ارتدت بلوزة برتقالية محترقة مع بنطلون مطابق لها بأرجل واسعة من تصميم غابرييلا هيرست.

وكانت البلوزة التي تسمى قميص “كروز” بلون الكونياك الداكن ، بينما كان البنطال الذي يسمى بنطلون “مورا” بلون الكونياك الداكن أيضا، حيث ارتدت الملكة رانيا البلوزة والياقة مفتوحة قليلاً ، وكانت مصنوعة من مادة حريرية.

كما كان السرول من الحرير أيضا وذو أرجل واسعة، حيث تميز بحزام على الخصر.

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وعلى موقع المصمم على الإنترنت ، تم وصف البنطال بأنه “تطور مثالي على بنطلوننا الكلاسيكي Gabriela Hearst Vesta”، بحسب ما نقله موقع “إكسبريس” البريطاني.

وأضاف الوصف: “تم الانتهاء من تفاصيل غرزة البطانية اليدوية ، ويتم إنشاء أسلوب سهل وأنيق بخصر مرتفع يفتح على شكل ساق ممتلئة”.

إطلالة الملكة رانيا في الولايات المتحدة
إطلالة الملكة رانيا في الولايات المتحدة

سعر البلوزة والسروال

ويتم بيع الملابس للبيع بالتجزئة حاليًا بمبلغ 1490 دولارًا ، وهو ما يعادل حاليًا 1209.731 جنيهًا إسترلينيًا.

في غضون ذلك ، يُعرض القميص حاليًا للبيع بسعر 1090 دولارًا ، أو 884.971 جنيهًا إسترلينيًا.

جاء في وصف القميص ما يلي: “إن قميص كروز يحكم السلطة بقميصه الفخور وخط العنق المرتفع. يتخلل السوار علامة تبويب مميزة من خلال الزر”.

كما حملت الملكة رانيا حقيبة بنفس لون ملابسها، حيث طلق عليها مصمم الأزياء الشهير Loewe حقيبة كتف Flamingo بلون Dark Rust.

الملكة رانيا ببلوزة وسروال وحذاء من جلد الغزال
الملكة رانيا ببلوزة وسروال وحذاء من جلد الغزال

حذاء من جلد الغزال

ولوحظ أنه عندما كانت بلوزة لملكة رانيا مفتوحة ، يمكن للمرء أن يرى أنها كانت ترتدي سلسلة ذهبية حول رقبته، أما بالنسبة لحذائها ، فقد ارتدت الملكة زوجًا من الكعب البني المصنوع من جلد الغزال.

وكان شعر الملكة رانيا منخفضًا بأسلوبه المتموج المعتاد ، وكانت ترتدي الحد الأدنى من المكياج، حيث عززت الملكة رانيا ملامحها الطبيعية بقليل من ظلال العيون والماسكارا والبرونزر.

حذاء من جلد الغزال
حذاء من جلد الغزال

الملكة رانيا بفستان أبيض جديد من الدانتيل في أبو ظبي

يشار إلى أن الملكة رانيا حظيت بشهر حافل خلال شهر يناير/كانون الثاني الفائت وشوهدت في ارتباطات مختلفة، حيث زارت قبل أسبوعين أبو ظبي مرتديًا فستانًا صيفيًا أبيضًا جميلًا.

وظهرت مرتدية فستان Oscar De La Renta Magnolia Guipure من الدانتيل وكان أيضًا ناتجا عن عملية شراء جديدة.
وتميز فستانها بأكمامه الطويلة والقصة المفتوحة من الدانتيل وحزام أبيض سميك حول خصرها.

المصدرانستجرام، موقع "إكسبريس" البريطاني، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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