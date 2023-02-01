الأربعاء, فبراير 1, 2023
الرئيسيةرياضةأبرز 10 صفقات قوية بعد إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الشتوي (صور)
رياضة

أبرز 10 صفقات قوية بعد إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الشتوي (صور)

سوق انتقالات الميركاتو الشتوي للاعبين خلال موسم 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
أبرز 10 صفقات في انتقالات الميركاتو الشتوي watanserb.com
أبرز 10 صفقات في انتقالات الميركاتو الشتوي
- Advertisement -

وطن- شهدت سوق انتقالات الميركاتو الشتوي للاعبين، العديد من الصفقات القوية حتى الساعات الأخيرة مع نهاية الشهر الماضي على مستوى الدوريات الكبرى في القارة الأوروبية العجوز.

وتربع نادي تشيلسي الإنجليزي على عرش الأندية الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، حيث وصلت قيمة صفقاته التي تعاقد معها إلى 611 مليون يورو. خلال موسم 2022-2023.

ولم يسبق لنادي غير البلوز قد تعدى إجمالي صفقاته في سوق الانتقالات 400 مليون يورو في موسم واحد قبل ذلك، لكن المالك الأمريكي لتشيلسي تود بويلي، قد فعل ذلك في الميركاتو الشتوي.

كما وسنرفق لكم متابعينا الأعزاء، أبرز 10 صفقات في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي على مستوى الأندية الأوروبية الكبرى والأقوى في عالم الكرة المستديرة، فيما يلي:

(1) كريستياتو رونالدو (النصر السعودي)

نجح فريق النصر السعودي في الحصول على خدمات الأسطورة البرتغالية، قبيل بدء الميركاتو الشتوي بصفقة قياسية وتاريخية. بلغت 200 مليون يورو حتى صيف 2025، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

 

- Advertisement -

وكان البرتغالي رونالدو انتقال إلى صفوف فريق النصر السعودي (انتقال حر)، بعد أن فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.

(2) إنزو فيرنانديز (تشيلسي)

كما وتمكن نادي تشيلسي في التعاقد مع النجم الأرجنتيني الشاب إنزو فيرنانديز بطل كأس العالم 2022 قطر، القادم من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي بصفقة وصلت قيمتها 120 مليون يورو حتى صيف عام 2031.

(3) جورجينيو (أرسنال)

كما وتعاقد نادي أرسنال مع لاعب وسط تشيلسي الإيطالي جورجينيو حتى صيف 2024 مع خيار التمديد لموسم آخر إضافي، بصفقة بلغت 12 مليون يورو.

(4) بيدرو بورو ‏(توتنهام)

نجح نادي توتنهام في التعاقد مع النجم الإسباني بيدرو بورو. ‏حتى صيف 2028، بصفقة بلغت 45 مليون يورو.

(5) جواو كانسيلو (بايرن ميونخ)

تعاقد نادي بايرن ميونخ مع البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة مع نهاية الموسم الجاري، مع خيار بند شراء اللاعب ب70 مليون يورو.

(6) مارسيل سابيتزر (مانشستر يونايتد)

انتقال لاعب بايرن ميونخ مارسيل سابيتزر إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

(7) الحارس كيلور نافاس (نوتينغهام فورست)

انتقل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة. حتى نهاية الموسم، للعب مع فريق نوتينغهام فورست الإنجليزي.

(8) عز الدين أوناحي

تعاقد نادي أولمبيك مارسيليا مع النجم المغربي عز الدين أوناحي حتى صيف 2027. مقابل صفقة بلغت 8 مليون يورو، قادماً من أنجيه الفرنسي.

(9) سفيان بوفال (الريان القطري)

كما ووقع نادي الريان القطري مع المغربي سفيان بوفال. بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أنجيه الفرنسي، دون الكشف عن مدة وقيمة العقد حتى الآن.

سفيان بوفال
سفيان بوفال

(10) إمام عاشور (ميتييلاند الدنماركي)

كما وحسم نادي ميتييلاند الدنماركي صفقة التعاقد مع نجم الزمالك المصري إمام عاشور في الساعات الأخيرة على إغلاق سوق الانتقالات الشتوية. حتى صيف عام 2027، بصفقة بلغت 3 مليون دولار أمريكي.

يذكر بأن سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، أغلق منتصف ليل الثلاثاء، بعد حسم العديد من الصفقات القوية مع الساعات الأخيرة على نهايته.

المصدروطن + فابريزيو رومانو + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

تدريبات عنيفة لرونالدو بصالة ألعاب النصر تكشف عن قوة بدنية هائلة (شاهد)

رياضة

غارسيا يثير الجدل حول مستقبل رونالدو مع النصر السعودي

رياضة

بايرن ميونخ يتعاقد مع جواو كانسيلو.. وهذه تفاصيل الصفقة

حياتنا

هدية النصر لـ رونالدو.. ساعة من التسافوريت النادر بألوان العلم السعودي بسعر لا يصدق!

حياتنا

رونالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع ويطلب هذا الرقم.. ما علاقة جورجينا؟

حياتنا

فيديو لمشجعين سعوديين يدوسون قميص “رونالدو” بأقدامهم يثير الجدل! (شاهد)

حياتنا

فستان جورجينا في عيد ميلادها بمطعم شهير بالرياض يطمئن السعوديات على أجسادهن (فيديو)

رياضة

ماذا قدم في كأس العالم ؟! أجيبوني.. فيدال يُهاجم كريستيانو رونالدو

حياتنا

ظهرت بملابس مثيرة.. تجمهر كبير حول عاشقة رونالدو السعودية (فيديو)

رياضة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو مهددٌ بالإيقاف مع النصر السعودي

رياضة

كريستيانو رونالدو يتسبب في ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي

الهدهد

سعودي يقارن راتبه مع ما يتقاضاه رونالدو مع نادي النصر (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة بريطانية حديثة: 6 عادات جيّدة تقلّل من خطر الإصابة بالخرف

جندي روسي يخدع طائرة مسيرة أوكرانية.. تظاهر بالموت قبل أن يمسكها بيديه (شاهد)

لن تتخلص منه بعد اليوم..طرق مذهلة لاستخدام ماء الأرز

أول ظهور لـ “كلارا شيا” مع بيكيه بعد تلقيها علاجاً نفسياً بسبب شاكيرا (فيديو)

عبدالناصر سلامة يحرج النظام المصري بعد تذلل شكري دعما ماليا من بلينكن

أرخص وجهة سياحية لقضاء إجازة في عام 2023: إنها في أوروبا ولا يعرفها أحد

خال المبتعث السعودي المغدور الوليد الغريبي يكشف تفاصيل جديدة وصادمة عن الجريمة!

نائب بحريني يصف إسرائيل بالكيان الصهيوني المجرم ورد فعل رئيس البرلمان (فيديو)

لقطات مبكية لعراقي يطرد أمه من سيارته ويتركها على الرصيف وحيدة! (شاهد)

حمو بيكا يرمي النقود بشكل هستيري.. هل كان ثملاً؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC