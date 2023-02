أبرز 10 صفقات قوية بعد إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الشتوي (صور)

- Advertisement -

وطن- شهدت سوق انتقالات الميركاتو الشتوي للاعبين، العديد من الصفقات القوية حتى الساعات الأخيرة مع نهاية الشهر الماضي على مستوى الدوريات الكبرى في القارة الأوروبية العجوز.

وتربع نادي تشيلسي الإنجليزي على عرش الأندية الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، حيث وصلت قيمة صفقاته التي تعاقد معها إلى 611 مليون يورو. خلال موسم 2022-2023.

ولم يسبق لنادي غير البلوز قد تعدى إجمالي صفقاته في سوق الانتقالات 400 مليون يورو في موسم واحد قبل ذلك، لكن المالك الأمريكي لتشيلسي تود بويلي، قد فعل ذلك في الميركاتو الشتوي.

كما وسنرفق لكم متابعينا الأعزاء، أبرز 10 صفقات في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي على مستوى الأندية الأوروبية الكبرى والأقوى في عالم الكرة المستديرة، فيما يلي:

(1) كريستياتو رونالدو (النصر السعودي)

نجح فريق النصر السعودي في الحصول على خدمات الأسطورة البرتغالية، قبيل بدء الميركاتو الشتوي بصفقة قياسية وتاريخية. بلغت 200 مليون يورو حتى صيف 2025، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

- Advertisement -

وكان البرتغالي رونالدو انتقال إلى صفوف فريق النصر السعودي (انتقال حر)، بعد أن فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.

(2) إنزو فيرنانديز (تشيلسي)

كما وتمكن نادي تشيلسي في التعاقد مع النجم الأرجنتيني الشاب إنزو فيرنانديز بطل كأس العالم 2022 قطر، القادم من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي بصفقة وصلت قيمتها 120 مليون يورو حتى صيف عام 2031.

Enzo Fernández to Chelsea… HERE WE GO! Agreement reached right now between Chelsea & Benfica 🚨🔵🇦🇷 #CFC #DeadlineDay Important: clubs running to get the documents signed before end of the window, it’s finally agreed. Boarding set to be completed — London ✈️ @TurkishAirlines pic.twitter.com/YGwY4QGseQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

(3) جورجينيو (أرسنال)

كما وتعاقد نادي أرسنال مع لاعب وسط تشيلسي الإيطالي جورجينيو حتى صيف 2024 مع خيار التمديد لموسم آخر إضافي، بصفقة بلغت 12 مليون يورو.

Arteta: “Jorginho is a midfield player with intelligence, deep leadership skills and a huge amount of Premier League and international experience”. Jorginho: “All I can promise is that I’m going to give my all to represent this club”. ⚪️🔴🤝🏻 #AFC #DeadlineDay pic.twitter.com/E7j2m1shnm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

(4) بيدرو بورو ‏(توتنهام)

نجح نادي توتنهام في التعاقد مع النجم الإسباني بيدرو بورو. ‏حتى صيف 2028، بصفقة بلغت 45 مليون يورو.

Tottenham have sold 15% of Marcus Edwards rights to Sporting as part of Pedro Porro deal ⚪️ #THFC ▫️ €5m loan fee; ▫️ €40m option that will become permanent; ▫️ Tottenham to cover solidarity payments; ▫️ Contract valid until June 2028. pic.twitter.com/zwqFLND9cW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2023

(5) جواو كانسيلو (بايرن ميونخ)

تعاقد نادي بايرن ميونخ مع البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة مع نهاية الموسم الجاري، مع خيار بند شراء اللاعب ب70 مليون يورو.

Joao Cancelo on why he left Man City: "I've not had much game time, which influenced my decision – it's not about Pep. I really wanted new adventure, Bayern is dream club" 🔴 #FCBayern "I took this chance when it came. I knew this big club and I wanted to take this opportunity". pic.twitter.com/bEE678dfDk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2023

(6) مارسيل سابيتزر (مانشستر يونايتد)

انتقال لاعب بايرن ميونخ مارسيل سابيتزر إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

Official, completed. Marcel Sabitzer joins Manchester United on loan from Bayern 🚨🔴 #MUFC Sabitzer: “I feel that I am at my peak as a player, and that I can contribute a lot of experience and energy to the squad. I am excited to start with my new team-mates and manager”. pic.twitter.com/wItg8idgH1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2023

(7) الحارس كيلور نافاس (نوتينغهام فورست)

انتقل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة. حتى نهاية الموسم، للعب مع فريق نوتينغهام فورست الإنجليزي.

Keylor Navas deal does not include any buy option. Straight loan to Nottingham Forest until end of the season. 🔴🌳 #NFFC He will be back to PSG at the end of the season. pic.twitter.com/vADRwUd3YY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2023

(8) عز الدين أوناحي

تعاقد نادي أولمبيك مارسيليا مع النجم المغربي عز الدين أوناحي حتى صيف 2027. مقابل صفقة بلغت 8 مليون يورو، قادماً من أنجيه الفرنسي.

🇲🇦😍💪 أول حصة تدريبية لنجمنا عز الدين أوناحي @AzzedineOunahi pic.twitter.com/B3CxaQQdmr — أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) January 30, 2023

(9) سفيان بوفال (الريان القطري)

كما ووقع نادي الريان القطري مع المغربي سفيان بوفال. بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أنجيه الفرنسي، دون الكشف عن مدة وقيمة العقد حتى الآن.

(10) إمام عاشور (ميتييلاند الدنماركي)

كما وحسم نادي ميتييلاند الدنماركي صفقة التعاقد مع نجم الزمالك المصري إمام عاشور في الساعات الأخيرة على إغلاق سوق الانتقالات الشتوية. حتى صيف عام 2027، بصفقة بلغت 3 مليون دولار أمريكي.

عاااااجل ورسميًا – إمام عاشور ينضم إلى ميتيلاند الدنماركي حتى 2027🔴✍️ pic.twitter.com/Qxbcgzqf3Z — FilGoal (@FilGoal) January 31, 2023

يذكر بأن سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، أغلق منتصف ليل الثلاثاء، بعد حسم العديد من الصفقات القوية مع الساعات الأخيرة على نهايته.