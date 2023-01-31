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“سيقتلني سليماني إذا وافقت على عرضك”.. “بومبيو” يكشف تفاصيل لقاء مع حيدر العبادي

ائتلاف النصر نفى صحة ادعاءات بومبيو التي كتبها في مذكراته وزعم فيها لقاء حيدر العبادي وإقناعه بعدم الحصول على موارد الطاقة من إيران

كتب سالم حنفي
مذكرات مايك بومبيو watanserb.com
وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو
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وطن– أثار وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، حالة من الجدل عقب ما ذكره في مذكراته عن لقاء مزعوم جمعه برئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي عام 2017.

وكان “بومبيو” قد ذكر في مذكراته التي نشرت هذا الشهر، وتحمل اسم “القتال من أجل أمريكا”، تفاصيل قصة تتضمن لقاءه المزعوم مع “العبادي” عام 2017 في بغداد، لإقناعه بعدم الحصول على موارد الطاقة من إيران.

وبحسب ما ورد، فقد سأل “بومبيو” رئيس الوزراء العراقي حينها حيدر العبادي، حول إن كان العراق سيتوقف عن استيراد الكهرباء من إيران في حال حصوله على عرض مالي من الولايات المتحدة مقابل ذلك.

وذكر “بومبيو” أن “العبادي” أخبره بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق، قاسم سليماني سيقتله إذا وافق على العرض.

مذكرات مايك بومبيو
مذكرات مايك بومبيو

العبادي ادّعى أن سليماني سيقتله

وبحسب ما ورد، قال “العبادي”: “حين تغادر العراق سيأتي قاسم سليماني ليراني.. ربما قد تأخذ أنت اموالي وهو سيأخذ حياتي”.

ائتلاف العبادي ينفي الواقعة

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من جانبه، نفى ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي تصريحات “بومبيو” في مذكراته، مؤكّداً أنها كذبة لا أساس لها من الصحة، وإساءة وطنية للعراق.

وقال ائتلاف النصر في بيان نشره حيدر العبادي عبر صفحته على “فيسبوك“: “ينفي “ائتلاف النصر” جملة وتفصيلاً ما نسب إلى وزير الخارجية الأميركية السابق “مايك بومبيو” من إساءة بحق الدكتور حيدر العبادي”.

ويعدّها جزءاً من الصراع الأميركي الحزبي الداخلي. وعلى حد تعبير حاكمة كارولينا “نيكي هيلي”: أنّ “مذكرات بومبيو “أكاذيب وقيل وقال”.

وأوضح أن “ادعاءات “بومبيو” التي نقلها على لسان الدكتور حيدر العبادي محض افتراء”، مضيفاً أن “أدنى مراجعة للتاريخ يثبت بطلان ادعاء بومبيو. فلقد تم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة P5 + 1 مع إيران في 18 أكتوبر 2015. ونتيجة لذلك، تم رفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران في 16 يناير 2016”.

وتابع البيان: “وفي 8 مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني. وأعادت الولايات المتحدة العمل بالعقوبات في نوفمبر 2018 ، ووسعتها في 2019 و 2020 لتشمل القطاع المالي الإيراني. والذي تطرق اليه بومبيو لم يكن موجوداً أصلاً في العام 2017 حيث لم تكن هناك عقوبات في الجانب المالي لتجهيز الكهرباء من إيران، والعقوبات لم تفرض مرة اخرى إلا في نهاية عام 2018، فكيف طلب بومبيو ذلك والعقوبات لم تكن موجودة أصلاً!! إضافة إلى أن بومبيو لم يز العراق في 2017 بل زار العراق في بداية 2019”.

أكاذيب محضة

وأكد البيان على أن “ما ذكره بومبيو مخالف للحقائق ولسير الأحداث، وهي محض أكاذيب مسيئة للمسؤولين الأميركيين قبل أن تكون مسيئة للمسؤولين العراقيين. وأنّ تخرصه بأنّ سليماني يهدد أعلى سلطة في العراق هو تبرير لعملية الإغتيال التي تمثل اعتداءا على السيادة العراقية. ونتحدى اي مؤسسة أميركية توثيق هذه الإدعاءات رسمياً، علماً أنّ جميع اللقاءات يتم أرشفتها”.

وقال البيان: “لقد برهنت سنوات إدارة الحكم 2014-2018 أنها كانت غير خاضعة للمحاور الإقليمية والدولية، واستطاعت أن توظف التناقضات لصالح العراق بإدارة الحرب والسلام. وأنّ مَن يخاف لا يقود بلداً وينتصر، وقد انتصرنا بهمة الشعب وحكمة الإدارة والقيادة لمعاركنا ضد الإرهاب والتقسيم والإفلاس والتبعية”.

واختتم البيان بالقول: “في الوقت الذي نكذّب ما نسب إلى “بومبيو” بحق رئيس وزراء العراق العبادي، فإننا ندين وبأشد العبارات هذه الإساءة الوطنية للعراق ولا نجد تفسيرا لها”.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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