تشكيلة المنتخب الجزائري ضد النيجر في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

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وطن- يلتقي المنتخب الجزائري مستضيف البطولة الأفريقية أمام منافسه النيجر، الثلاثاء، في دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023.

ويستضيف ملعب (وهران الأولمبي)، مباراة الجزائر والنيجر، القوية والحاسمة بين كلا المنتخبين، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

توقيت مباراة المنتخب الجزائري ضد النيجر

كما وستكون المباراة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت دولة السعودية ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

معلق مباراة الجزائر والنيجر في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة المنتخب الجزائري والنيجر، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

خطوة تفصلنا عن النهائي ⏳ مواجهات دور نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية للمحليين 2022 🏆#TotalEnergiesCHAN2022 | @1xBet_Eng pic.twitter.com/ypRLF84S8f — مرحبَا (@caf_online_AR) January 28, 2023

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كما وستنقل المباراة على قناة (4 beIN SPORTS)، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12064، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

تشكيلة المنتخب الجزائري ضد النيجر

وسيلعب المدرب الجزائري مجيد بوقرة، المباراة الحاسمة أمام منافسه النيجر في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: فريد شعال.

دفاع التشكيلة: عبد اللاوي، زين الدين بلعيد، شعيب قداد، بلخيتر.

خط الوسط: أحمد قندوسي، حسام الدين مريزق، دراوي.

مركز الهجوم: يوسف لعوافي، أيمن محيوس، عيسى مزيان.

وكان 4 منتخبات أفريقية قد حسمت بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، وهم المستضيف منتخب الجزائر، والسنغال والنيجر ومدغشقر.

4⃣ مباريات.

4⃣ انتصارات.

4⃣ شباك نظيفة.

4⃣ أهداف. 🇩🇿 الجزائر تطمح لحصد أول لقب لها في كأس الأمم الإفريقية للمحليين! 🏆#TotalEnergiesCHAN2022 | @LesVerts pic.twitter.com/sz1jLA7xgB — مرحبَا (@caf_online_AR) January 29, 2023

كما وسيقام في ذات اليوم مباراة السنغال ومدغشقر، في نصف نهائي البطولة الأفريقية للمحليين، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، والسابعة بتوقيت دولة الجزائر.

وتستضيف دولة الجزائر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023. بنسختها ال7، وبمشاركة 16 منتخباً باستثناء المغرب الذي اعتذر عن المشاركة مع بداية انطلاق البطولة الأفريقية في ال13 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.