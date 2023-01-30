أحدث ضجة.. حقيقة فيديو انهيار فندق ضخم بمكة المكرمة (شاهد)

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وطن- تداول العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية عدة صور وفيديو، أثارت جدلا واسعا لما قيل إنه انهيار فندق في مكة المكرمة بالقرب من برج الساعة ويتكون من 15 طابقا، ليتبين أن المحتوى ليس جديداً بل يعود إلى سنوات.

صور مضللة لإثارة القلق والهلع

واحتلت الصور ومقطع فيديو للحادثة ذاتها أعلى تريندات السوشيال في المملكة العربية السعودية، حيث ظهر الفندق لحظة انهياره.

وتوقع الكثيرون أن الفندق انهار وبه مقيمون مما أثار حالة من الهلع والخوف.

وبحسب خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة في وكالة “فرانس برس” فإن هذا الفيديو والصور تعودان لهدم فندقٍ في مكّة عام 2015.

وتظهر إحدى الصور انهيار جزءٍ من مبنى ضخمٍ مخلّفاً غباراً كثيفاً.

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وجاء في التعليق المرافق “انهيار فندق مكوّن من 15 طابقاً في مكة المكرّمة، سلّم يا رب”، ما يوحي أنّ الصور توثّق انهياراً حديثاً.

إلا أنّ البحث عن هذه الصور يرشد إليها منشورة في مواقع إخباريّة عدّة عام 2015، مع تعليقات تشير إلى أنّها تظهر هدم مبنى في مكّة المكرّمة، ما ينفي ما جاء في المنشورات المتداولة.

وبحسب المصدر ذاته “يمكن العثور أيضاً على فيديو يظهر لحظة سقوط المبنى، منشوراً في آب/أغسطس من العام 2015.

وقد ندّد عدد من المعلّقين على المنشور المتداول باستخدام هذه الصور في إطارٍ مضلّل وإثارة القلق، موضحين أنّ عمليّة الهدم أتت في سياق أعمال توسعة الحرم المكّي.

منطقة خالية ومغلقة

وكانت وسائل الإعلام السعودية قد أشارت آنذاك إلى سقوط الفندق في مكة المكرمة، إثر هدم وإزالة نتيجة تطوير المباني في تلك المنطقة.

مشيرة إلى أن الانهيار لم يؤد إلى أي خسائر بشرية أو مادية نظراً لأن تلك المنطقة التي شملت الانهيار خالية ومغلقة منذ بداية أعمال الإزالة ويقتصر الدخول إليها على عمال الإزالة فقط.

ووقتها سارع المتحدث الإعلامي الرسمي لمشروع تطوير العشوائيات في مكة المكرمة “أمجد مغربي”، لإصدار بيان أكد فيه أن أحد الفنادق الذي يوجد بالقرب من برج الساعة انهار خلال عمليات الهدم والإزالة التي تقوم بها اللجنة المختصة لتحديث وتطوير المباني والسكانات في محيط مكة.

وكشف “مغربي” عن عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية بسبب الانهيار وأن المنطقة التي تشملها اعمال الإزالة مغلقة منذ بدء الأعمال، والدخول يقتصر على العمال المختصين في الهدم والجهات الرسمية الحكومية التي تؤمن ذلك والمسؤولة عن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة.

وبحسب القائمين على مشروع تطوير العشوائيات في مكة المكرمة فإن هذا المشروع سيُحدِث تحولًا في المنطقة المركزية بحكم موقعه الاستراتيجي، وسيخلق العديد من الفرص الاستثمارية التي تنعكس على تحسين جودة حياة السكان، والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية المقدمة، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة: ترتكز استراتيجية مشروع تطوير العشوائيات في مكة المكرمة على بعدين، إنساني ومكاني، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات وخلق فرص استثمارية واقتصادية.

– pic.twitter.com/PL2IUOibHm — خبر عاجل (@AJELNEWS24) August 15, 2022

وأشار المسؤول السعودي في أغسطس الماضي إلى أن استراتيجية مشروع تطوير العشوائيات في مكة المكرمة ترتكز على بعدين، إنساني ومكاني، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات وخلق فرص استثمارية واقتصادية.