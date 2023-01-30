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أحدث ضجة.. حقيقة فيديو انهيار فندق ضخم بمكة المكرمة (شاهد)

الصور والفيديوهات المتداولة تحت عنوان "انهيار فندق في مكة" تعود إلى العام 2015 وليست حديثة

كتب خالد الأحمد
انهيار فندق بمكة المكرمة watanserb.com
انهيار فندق بمكة المكرمة
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وطن- تداول العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية عدة صور وفيديو، أثارت جدلا واسعا لما قيل إنه انهيار فندق في مكة المكرمة بالقرب من برج الساعة ويتكون من 15 طابقا، ليتبين أن المحتوى ليس جديداً بل يعود إلى سنوات.

صور مضللة لإثارة القلق والهلع

واحتلت الصور ومقطع فيديو للحادثة ذاتها أعلى تريندات السوشيال في المملكة العربية السعودية، حيث ظهر الفندق لحظة انهياره.

وتوقع الكثيرون أن الفندق انهار وبه مقيمون مما أثار حالة من الهلع والخوف.

انهيار فندق ضخم بمكة المكرمة
انهيار فندق ضخم بمكة المكرمة

وبحسب خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة في وكالة “فرانس برس” فإن هذا الفيديو والصور تعودان لهدم فندقٍ في مكّة عام 2015.

وتظهر إحدى الصور انهيار جزءٍ من مبنى ضخمٍ مخلّفاً غباراً كثيفاً.

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وجاء في التعليق المرافق “انهيار فندق مكوّن من 15 طابقاً في مكة المكرّمة، سلّم يا رب”، ما يوحي أنّ الصور توثّق انهياراً حديثاً.

إلا أنّ البحث عن هذه الصور يرشد إليها منشورة في مواقع إخباريّة عدّة عام 2015، مع تعليقات تشير إلى أنّها تظهر هدم مبنى في مكّة المكرّمة، ما ينفي ما جاء في المنشورات المتداولة.

وبحسب المصدر ذاته “يمكن العثور أيضاً على فيديو يظهر لحظة سقوط المبنى، منشوراً في آب/أغسطس من العام 2015.

وقد ندّد عدد من المعلّقين على المنشور المتداول باستخدام هذه الصور في إطارٍ مضلّل وإثارة القلق، موضحين أنّ عمليّة الهدم أتت في سياق أعمال توسعة الحرم المكّي.

أسباب انهيار فندق في مكة المكرمة بالقرب من برج الساعة
أسباب انهيار فندق في مكة المكرمة بالقرب من برج الساعة

منطقة خالية ومغلقة

وكانت وسائل الإعلام السعودية قد أشارت آنذاك إلى سقوط الفندق في مكة المكرمة، إثر هدم وإزالة نتيجة تطوير المباني في تلك المنطقة.

مشيرة إلى أن الانهيار لم يؤد إلى أي خسائر بشرية أو مادية نظراً لأن تلك المنطقة التي شملت الانهيار خالية ومغلقة منذ بداية أعمال الإزالة ويقتصر الدخول إليها على عمال الإزالة فقط.

ووقتها سارع المتحدث الإعلامي الرسمي لمشروع تطوير العشوائيات في مكة المكرمة “أمجد مغربي”، لإصدار بيان أكد فيه أن أحد الفنادق الذي يوجد بالقرب من برج الساعة انهار خلال عمليات الهدم والإزالة التي تقوم بها اللجنة المختصة لتحديث وتطوير المباني والسكانات في محيط مكة.

وكشف “مغربي” عن عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية بسبب الانهيار وأن المنطقة التي تشملها اعمال الإزالة مغلقة منذ بدء الأعمال، والدخول يقتصر على العمال المختصين في الهدم والجهات الرسمية الحكومية التي تؤمن ذلك والمسؤولة عن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة.

وبحسب القائمين على مشروع تطوير العشوائيات في مكة المكرمة فإن هذا المشروع سيُحدِث تحولًا في المنطقة المركزية بحكم موقعه الاستراتيجي، وسيخلق العديد من الفرص الاستثمارية التي تنعكس على تحسين جودة حياة السكان، والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية المقدمة، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

وأشار المسؤول السعودي في أغسطس الماضي إلى أن استراتيجية مشروع تطوير العشوائيات في مكة المكرمة ترتكز على بعدين، إنساني ومكاني، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات وخلق فرص استثمارية واقتصادية.

المصدريوتيوب، تويتر، وكالة فرانس برس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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