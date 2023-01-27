ضابط كويتي يعتدي على عامل في محطة لغسيل السيارات والداخلية تعلق

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وطن – أثيرت ضجة في الكويت، بعد قيام ضابط شرطة بالاعتداء بالضرب على عامل لمحطة لغسيل السيارات، فيما أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهم.

وزارة الداخلية الكويتية قالت عبر “تويتر” إنها رصدت معلومات عن قياط الضابط بالاعتداء على العامل، فأصدرت بيانا في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل قضية بالواقعة (اعتداء بالضرب) جنح أبو فطيرة وحجز المتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أنه لا يوجد أحد فوق القانون.

الإعلام الأمني:

بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن قيام ضابط في وزارة الداخلية بالإعتداء بالضرب على عامل بسبب غسيل مركبة، pic.twitter.com/oSVzNz45wm — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 26, 2023

تفاعل واسع

الواقعة وبيان الداخلية أثارا الكثير من التفاعل على موقع تويتر، لا سيما أن المتهم في ارتكابها ضابط شرطة.

فقالت أميرة: “اجب على رجل الأمن احترام حقوق الإنسان.. يستغل وضيفة في الاعتداء على المواطنيين لدوفع شخصيه أن لا تمر دون عقاب”.

واجب على رجل الأمن أحترام حقوق الأنسان.

يستغل وضيفة في الأعتداء على المواطنيين لدوفع شخصيه ان لا تمر دون عقاب. — أميره. (@alhatmy_nwr) January 27, 2023

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وكتبت ناشطة: “لازم ديباجة ( لا أحد فوق القانون) عشان نضحك شوي وننسى همومنا”.

لازم ديباجة ( لا أحد فوق القانون) عشان نضحك شوي وننسى همومنا 😊 — Lonely (@LuluWahada) January 26, 2023

وغرد ناشط: “السؤال … ليش بعض الضباط والعسكريين ماخذين وضعية أنا القانون … وأنا الجلاد … وأنا الحكومة … وأنا عنتر !!”.

السؤال … ليش بعض الضباط والعسكريين ماخذين وضعية أنا القانون … وأنا الجلاد … وأنا الحكومة … وأنا عنتر !! — بـ/ـو نـ/ــواس (@black_pen_7) January 26, 2023

وقال آخر: “دايما هذي سوالف عيال الفقر.. المفروض أي واحد ولد فقر وحديث النعمة لا يعطونه أي منصب رسمي.. والله ابتلشنا بعيال الفقر”.

دايما هذي سوالف عيال الفقر …

المفروض أي واحد ولد فقر وحديث النعمة لا يعطونه أي منصب رسمي ….

والله ابتلشنا بعيال الفقر .. — الخاص متاح (@Kuwait6622) January 27, 2023

وتفاعل مصطفى: “لا بد من التحقيق الجاد ومحاكمة اي شخص ولو كان من يكن عسكريًا او مدنيًا ،، المهم عدم تدخل النواب للواسطة او طمطمة الموضوع ، او دفع مبلغ للفقير للتنازل”.

لا بد من التحقيق الجاد ومحاكمة اي شخص ولو كان من يكن عسكريًا او مدنيًا ،، المهم عدم تدخل النواب للواسطة او طمطمة الموضوع ، او دفع مبلغ للفقير للتنازل — 🇰🇼 المهندس مصطفى (@mustafa1953) January 26, 2023

يُشار إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففي سبتمبر الماضي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لضابط كويتي داخل مركز تسوق، وهو يقوم بدفع المحاسب والزبائن لتمرير أغراضه أولا ودفع الحساب على الصندوق، مستخدما العنف لتخطي طابور الانتظار.

تصرف سخيف من هذا العسكري، لباسك ونجمتك ليست لازدراء الناس والتعدي عليها، أتعجب كيف يسكت الناس بهذه الطريقة على هذا التصرف! pic.twitter.com/vH78Bxb0G2 — نحو الحرية (@hureyaksa) September 2, 2022

وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن توقيف عسكري قام “بتصرفات غير لائقة مع عاملين ومرتادي مركز تسوق” في الكويت.

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، في منشور على تويتر، إن “قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري (القوات الخاصة) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص بأحد مراكز التسوق”.

الإعلام الأمني : تمكن قطاع الامن الجنائي من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري ( القوات الخاصة ) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص باحد مراكز التسوق، حيث اتضح انه من منتسبي الوزارة ، وجاري احالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه . pic.twitter.com/agBxqDuhjj — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 2, 2022

وأضاف البيان: “اتضح أنه من منتسبي الوزارة، وجاري إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.