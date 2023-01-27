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ضابط كويتي يعتدي على عامل في محطة لغسيل السيارات والداخلية تعلق

الشرطة الكويتية توقف ضابط كويتي قام بالاعتداء على عامل في محطة غسيل سيارات

كتب خالد السعدي
ضابط شرطة يعتدي على عامل بمحطة سيارات الكويت watanserb.com
توقيف ضابط كويتي اعتدى على عامل بمحطة غسيل سيارات
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وطن – أثيرت ضجة في الكويت، بعد قيام ضابط شرطة بالاعتداء بالضرب على عامل لمحطة لغسيل السيارات، فيما أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهم.

وزارة الداخلية الكويتية قالت عبر “تويتر” إنها رصدت معلومات عن قياط الضابط بالاعتداء على العامل، فأصدرت بيانا في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل قضية بالواقعة (اعتداء بالضرب) جنح أبو فطيرة وحجز المتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أنه لا يوجد أحد فوق القانون.

تفاعل واسع

الواقعة وبيان الداخلية أثارا الكثير من التفاعل على موقع تويتر، لا سيما أن المتهم في ارتكابها ضابط شرطة.

فقالت أميرة: “اجب على رجل الأمن احترام حقوق الإنسان.. يستغل وضيفة في الاعتداء على المواطنيين لدوفع شخصيه أن لا تمر دون عقاب”.

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وكتبت ناشطة: “لازم ديباجة ( لا أحد فوق القانون) عشان نضحك شوي وننسى همومنا”.

وغرد ناشط: “السؤال … ليش بعض الضباط والعسكريين ماخذين وضعية أنا القانون … وأنا الجلاد … وأنا الحكومة … وأنا عنتر !!”.

وقال آخر: “دايما هذي سوالف عيال الفقر.. المفروض أي واحد ولد فقر وحديث النعمة لا يعطونه أي منصب رسمي.. والله ابتلشنا بعيال الفقر”.

وتفاعل مصطفى: “لا بد من التحقيق الجاد ومحاكمة اي شخص ولو كان من يكن عسكريًا او مدنيًا ،، المهم عدم تدخل النواب للواسطة او طمطمة الموضوع ، او دفع مبلغ للفقير للتنازل”.

يُشار إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففي سبتمبر الماضي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لضابط كويتي داخل مركز تسوق، وهو يقوم بدفع المحاسب والزبائن لتمرير أغراضه أولا ودفع الحساب على الصندوق، مستخدما العنف لتخطي طابور الانتظار.

وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن توقيف عسكري قام “بتصرفات غير لائقة مع عاملين ومرتادي مركز تسوق” في الكويت.

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، في منشور على تويتر، إن “قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري (القوات الخاصة) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص بأحد مراكز التسوق”.

وأضاف البيان: “اتضح أنه من منتسبي الوزارة، وجاري إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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