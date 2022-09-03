السبت, سبتمبر 3, 2022
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حياتنا

تصرف “مشين” لضابط كويتي يثير الغضب وتحرك سريع من الداخلية (شاهد)

كتب Hamza Hamad
اعتداء ضابط كويتي على الزبائن watanserb.com
اعتداء ضابط كويتي على الزبائن
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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لضابط كويتي بالزي العسكري، وهو يعتدي ويستخدم القوة ضد المتواجدين في أحد مراكز التسوق.

ووفقاً للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تعمّد الضابط التعامل بخشونة مع “الكاشير” وبعض الزبائن محاولاً تجاوز دوره في الطابور، مستغلّاً سلطاته.

وأظهر الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة، دخول الضابط في نقاش حاد مع أحد المتواجدين في المكان الذي اعترض على تصرفه.

وكشف الفيديو عن استياء كبير بين المتواجدين في المكان، معبرين عن ذهولهم من تصرف الضابط الذي يفترض أن يكون قدوة لغيره.

وزارة الداخلية تؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضابط

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من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً حول الواقعة، مؤكّدة بأن الضابط الذي ظهر في الفيديو هو أحد منتسبيها من القوات الخاصة.

وأكدت على تمكّن قطاع الأمن الجنائي من ضبط الشخص المذكور الذي ظهر بمقطع الفيديو.

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ووفقاً لبيان وزارة الداخلية المقتضب الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”، فقد اتضح أنه من منتسبي الوزارة، وجاري إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .

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غضب نشطاء مواقع التواصل

وأثار المقطع المتداوَل غضب النشطاء على موقع “تويتر”، حيث غرّدت “أسماء الميموني المطيري”، قائلة: “ليتني مكان ابو ثوب ابيض وكاب بيج والله لارمي مشترياته على الارض واحط مشترياتي واخلي الهندي يحاسب وياكل تىبن الضابط مايقدر يفتح فمه”.

وعلّقت “هناء” قائلة: “لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر!! أتحمل كل عيوب البشر إلا الكبر والعنصرية أمقتها وأمقت صاحبها”.

وعبّر المغرد “عبدالله البرك” عن غضبه بالقول: “مفروض يحترم نفسه ويحترم الآخرين كيف يتصرف التصرف هذا وهو لابس بدله عسكرية وبي رتبة ظابط. ويتجاوز الطابور بدون استئذان بدون احترام فأعتقد هذا شيء غير حضاري”.

أما المغرد “أحمد” فكان له وجهة نظر أخرى، فقال: “بنظري أن الحكم على الشيء من خلال مقطع صغير لايتجاوز دقيقتين أو ثلاث فيه استعجال. فالمقطع يحتمل أمران: الأول: أنه قد يكون متجاوز على الآخرين ومخطي. الثاني: قد يكون تقيد بالدور وذهب لإحضار شيء، فلما حضر وجد من معه تجاوزوه وتركوا أغراضه، فاعترض عليهم وصار منه ماصار. كل شيء ممكن”.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
Hamza Hamad
Hamza Hamadhttps://www.watanserb.com/
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