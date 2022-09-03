تصرف “مشين” لضابط كويتي يثير الغضب وتحرك سريع من الداخلية (شاهد)

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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لضابط كويتي بالزي العسكري، وهو يعتدي ويستخدم القوة ضد المتواجدين في أحد مراكز التسوق.

ووفقاً للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تعمّد الضابط التعامل بخشونة مع “الكاشير” وبعض الزبائن محاولاً تجاوز دوره في الطابور، مستغلّاً سلطاته.

وأظهر الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة، دخول الضابط في نقاش حاد مع أحد المتواجدين في المكان الذي اعترض على تصرفه.

وكشف الفيديو عن استياء كبير بين المتواجدين في المكان، معبرين عن ذهولهم من تصرف الضابط الذي يفترض أن يكون قدوة لغيره.

الاكثر تداولاً :

في وسط ذهول المتسوقين ضابط كويتي يتجاوز الدور في أحد الاسواق

pic.twitter.com/9HSQwgvEyZ — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) September 3, 2022

وزارة الداخلية تؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضابط

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من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً حول الواقعة، مؤكّدة بأن الضابط الذي ظهر في الفيديو هو أحد منتسبيها من القوات الخاصة.

وأكدت على تمكّن قطاع الأمن الجنائي من ضبط الشخص المذكور الذي ظهر بمقطع الفيديو.

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ووفقاً لبيان وزارة الداخلية المقتضب الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”، فقد اتضح أنه من منتسبي الوزارة، وجاري إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .

الإعلام الأمني : تمكن قطاع الامن الجنائي من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري ( القوات الخاصة ) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص باحد مراكز التسوق، حيث اتضح انه من منتسبي الوزارة ، وجاري احالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه . pic.twitter.com/agBxqDuhjj — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 2, 2022

غضب نشطاء مواقع التواصل

وأثار المقطع المتداوَل غضب النشطاء على موقع “تويتر”، حيث غرّدت “أسماء الميموني المطيري”، قائلة: “ليتني مكان ابو ثوب ابيض وكاب بيج والله لارمي مشترياته على الارض واحط مشترياتي واخلي الهندي يحاسب وياكل تىبن الضابط مايقدر يفتح فمه”.

ليتني مكان ابو ثوب ابيض وكاب بيج والله لارمي مشترياته على الارض واحط مشترياتي واخلي الهندي يحاسب وياكل تىبن الضابط مايقدر يفتح فمه — اسماء الميموني المطيري (@asmasalmutairi) September 3, 2022

وعلّقت “هناء” قائلة: “لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر!! أتحمل كل عيوب البشر إلا الكبر والعنصرية أمقتها وأمقت صاحبها”.

لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر!! أتحمل كل عيوب البشر إلا الكبر والعنصرية أمقتها وأمقت صاحبها🤢 — هناء 🌻 (@soo_cute9) September 3, 2022

وعبّر المغرد “عبدالله البرك” عن غضبه بالقول: “مفروض يحترم نفسه ويحترم الآخرين كيف يتصرف التصرف هذا وهو لابس بدله عسكرية وبي رتبة ظابط. ويتجاوز الطابور بدون استئذان بدون احترام فأعتقد هذا شيء غير حضاري”.

مفروض يحترم نفسه ويحترم الآخرين كيف يتصرف التصرف هذا وهو لابس بدله عسكرية وبي رتبة ظابط. ويتجاوز الطابور بدون استئذان بدون احترام فأعتقد هذا شيء غير حضاري — عبدالله البراك (@Abdu13924) September 3, 2022

أما المغرد “أحمد” فكان له وجهة نظر أخرى، فقال: “بنظري أن الحكم على الشيء من خلال مقطع صغير لايتجاوز دقيقتين أو ثلاث فيه استعجال. فالمقطع يحتمل أمران: الأول: أنه قد يكون متجاوز على الآخرين ومخطي. الثاني: قد يكون تقيد بالدور وذهب لإحضار شيء، فلما حضر وجد من معه تجاوزوه وتركوا أغراضه، فاعترض عليهم وصار منه ماصار. كل شيء ممكن”.