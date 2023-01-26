شرط وحيد يقف أمام توقيع نابولي مع المغربي أوناحي

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إيطالية، عن شرط نادي أنجيه الفرنسي للتخلي عن خدمات النجم المغربي عز الدين أوناحي 22 عاماً، وسط اهتمام نادي نابولي الإيطالي للتعاقد مع اللاعب، قبيل أيام تفصلنا عن انتهاء سوق الانتقالات الشتوية الجارية (الميركاتو).

وقالت صحيفة (كورييري ديلو سبورت) الإيطالية، بأن النجم المغربي عز الدين أوناحي يرحب بالتوقيع مع نادي نابولي الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل المفاوضات المستمرة مع ناديه أنجيه للتخلي عن اللاعب.

شرط أنجيه للتخلي عن المغربي أوناحي

وبينت الصحيفة الإيطالية، بأن إدارة نادي أنجيه الفرنسي، غير مقتنع حتى الآن بالتخلي عن اللاعب المغربي عز الدين أوناحي. مقابل صفقة قدرت ب20 مليون يورو، إلا أن النادي يريد رقم أكبر من ذلك من أجل إتمام تلك الصفقة.

Azzedine Ounahi deal. Leeds have to decide how to proceed with signings after spending big money on Rutter, deal not dead but other clubs also moving. 🇲🇦 #transfers Next week expected to be key — as Napoli have offered €15m to Angers one week ago. pic.twitter.com/6JN9IagJg6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2023

كما وأضافت الصحيفة، ” نادي نابولي في حال تعاقده مع المغربي أوناحي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، فإنه سيترك اللاعب معار داخل ناديه الحالي أنجيه ل6 شهور قادمة. مع انضمامه إلى صفوف الفريق الصيف المقبل”.

ويحظى عز الدين أوناحي نجم المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بالاهتمام الواسع من قبل العديد من الأندية المختلفة في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها نابولي وبرشلونة ونوادي إنجليزية.

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وكان المغربي أوناحي قد لفت أنظار الجميع، خلال أدائه الرائع مع أسود الأطلس المغربي في كأس العالم 2022 قطر. التي انتهت بحصد منتخب بلاده المركز الرابع في البطولة العالمية.

من هو عز الدين أوناحي؟!

عز الدين أوناحي، لاعب كرة قدم مغربي محترف في عالم كرة القدم، من مواليد شهر إبريل عام 2000 (22 عاماً). يلعب في مركز خط الوسط.

بدأ مشواره الكروي من بوابة نادي الرجاء البيضاوي وأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، قبل الاحتراف في الخارج مع فريق ستراسبورغ الفرنسي عام 2018، ثم الانتقال إلى يو أس أفرانش عام 2020. لينضم بعدها إلى صفوف فريقه الحالي أنجيه.

يذكر بأن فريق نابولي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2022-2023. برصيد 50 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين له ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة للموسم الحالي.