شرط وحيد يقف أمام توقيع نابولي مع المغربي أوناحي

وطن- ذكرت تقارير صحفية إيطالية، عن شرط نادي أنجيه الفرنسي للتخلي عن خدمات النجم المغربي عز الدين أوناحي 22 عاماً، وسط اهتمام نادي نابولي الإيطالي للتعاقد مع اللاعب، قبيل أيام تفصلنا عن انتهاء سوق الانتقالات الشتوية الجارية (الميركاتو).

وقالت صحيفة (كورييري ديلو سبورت) الإيطالية، بأن النجم المغربي عز الدين أوناحي يرحب بالتوقيع مع نادي نابولي الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل المفاوضات المستمرة مع ناديه أنجيه للتخلي عن اللاعب.

وبينت الصحيفة الإيطالية، بأن إدارة نادي أنجيه الفرنسي، غير مقتنع حتى الآن بالتخلي عن اللاعب المغربي عز الدين أوناحي. مقابل صفقة قدرت ب20 مليون يورو، إلا أن النادي يريد رقم أكبر من ذلك من أجل إتمام تلك الصفقة.

Azzedine Ounahi deal. Leeds have to decide how to proceed with signings after spending big money on Rutter, deal not dead but other clubs also moving. 🇲🇦 #transfers

Next week expected to be key — as Napoli have offered €15m to Angers one week ago. pic.twitter.com/6JN9IagJg6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2023