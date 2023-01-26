ثلاث طرق فعّالة لطحن حبوب القهوة إذا لم يكن لديك مطحنة خاصة

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وطن-ليس عليك أن تكون باريستا مدربًا لتحضير فنجان قهوة مثالي، يمكنك طحن القهوة بطرق أخرى، دون استعمال آلة الطحن الخاصة.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، تعد عملية طحن القهوة أمرًا ضروريًا للحصول على فنجان قهوة لذيذ ومتوازن، لذا فإن الحصول على مطحنة جيدة في المنزل. لكن، إذا لم يكن لدينا واحدة، لا داعي للقلق لأن هناك 3 طرق ذكية لطحن حبوب القهوة.

طرق طحن القهوة دون مطحنة

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن المطحنة ذات الشفرة هي أكثر أنواع مطاحن القهوة شيوعًا والموجودة بأسعار معقولة. إنها تعمل عن طريق تقطيع حبوب القهوة بشفرة، مثل محضّر طعام صغير. ولكن ماذا لو لم يكن لدينا هذا الجهاز وأردنا صنع فنجان من القهوة المطحونة الطازجة؟

يمكننا دائمًا اللجوء إلى الطرق الثلاث التي يمكنك من خلالها الحصول بسهولة على البن المطحون.

طحن حبيبات القهوة بهاون حجري كبير والمدقة الخشبية

يمكن استخدام الهاون الحجري والمدقات التي يستخدمها الكثير منا لصنع، على سبيل المثال: المايونيز أو التوابل. ولمساعدتك في تحقيق طحن قهوة متسق. قم بقياس كمية حبوب البن التي تريد تحضيرها وطحنها بالقوام المطلوب.

ضع حبوب القهوة في كيس بلاستيكي واسحقها،

قم بقياس الكمية المرغوبة من القهوة، وضعها في كيس تجميد بلاستيكي قابل لإعادة الغلق. استخدم دبوسًا أو مطرقة مطاطية أو مطري اللحم لطحن حبوب القهوة بالقوام المطلوب.

اطحن القهوة في الخلاط أو معالج الطعام

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قم بقياس كمية حبوب القهوة التي تحتاجها لصنع القهوة التي تريدها وأضفها إلى جهاز تحضير الطعام الخاص بك. لتحقيق الطحن المطلوب، استخدم زر النبض لطحن القهوة على دفعات قصيرة.

ما الحجم الذي يجب أن أطحن القهوة على أساسه؟

يمكن أن يكون للقهوة أحجام مختلفة حسب آلة صنع القهوة التي ستصنعها. على سبيل المثال، إذا تركت الحبوب خشنة، أي حجم الحبيبات 1 مم، فسيكون من المفيد وضع القهوة في ماكينة صنع القهوة بالضغط الفرنسي.

من ناحية أخرى، إذا كانت الحبيبات متوسطة، أي بحجم جسيم يبلغ 0.75 ملم، أي أنها مماثلة لرمال الشاطئ، يمكنك طحن القهوة في آلات صنع القهوة الأوتوماتيكية أو ماكينة تحضير القهوة اليدوية.

وفي حال كانت حبوب القهوة بحجم يبلغ 0.3 مم، على غرار تناسق حبيبات السكر الناعم، ستتمكن من صنع القهوة في آلات الإسبريسو وأيضًا في وعاء الموكا الكلاسيكي أو صانع القهوة الإيطالي.