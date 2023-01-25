الأربعاء, يناير 25, 2023
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زلزال مصر.. تنبؤ خبيرة أبراج بحدوثه قبل يومين يثير جدلا

ضرب زلزال بقوة مقدرة تبلغ 6.2 ريختر سواحل جزيرة رودس بالبحر المتوسط وشعر به سكان مصر.. خبيرة الأبراج رحاب منيعم تنبأت بحدوث زلازل قبل يومين

كتب فهمي الورغمي
زلزال مصر watanserb.com
زلزال مصر
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وطن- استفاق المصريون في عدد من المحافظات، الأربعاء، على هزة زلزال قوي مركزه شرق البحر المتوسط شعرت به عدة مناطق مصرية، من بينها العاصمة القاهرة.

وأكد كثيرون في مصر شعورهم بهزة أرضية ملحوظة على رأسها محافظة الجيزة والقاهرة وأجزاء من الدلتا والمدن الساحلية، في حادثة طبيبعة أكدت عرافة مصرية شابة تكهنها بوقوعها قبل يومين

زلزال يضرب القاهرة وشهادات صادمة من مواطنين

وضرب زلزال بقوة مقدرة تبلغ 6.2 ريختر سواحل جزيرة رودس بالبحر المتوسط وكانت البلدان المتضررة: “قبرص وتركيا ومصر واليونان وليبيا”.

زلزال يضرب القاهرة وشهادات صادمة من مواطنين
زلزال يضرب القاهرة وشهادات صادمة من مواطنين

وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانا، وأكد أن الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد كانت في تمام الساعة 2.37 عصر اليوم الأربعاء، بقوة بلغت ما يقرب من 6 درجات على مقياس ريختر.

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وبينما أصدرت الجهات المختصة برصد حركات الزلازل في مصر، بيانات متفاوتة في التوقيت، إلا أنها أكدت على أن ما حدث قد شمل دولا أخرى عدا مصر ومنها ليبيا واليونان.

ولفت سكان في العاصمة المصرية القاهرة وبمدينتي الإسكندرية، المطلة على البحر المتوسط، وأسيوط بصعيد مصر، إنهم شعروا بأن منازلهم تهتز جراء الزلزال.

خبيرة الأبراج رحاب منيعم توقعت حدوث زلازل قبل يومين

وفي سياق ردود الأفعال على حادثة الزلزال الذي شعر المصريون في عدد من المحافظات والمدن، أثارت خبيرة الأبراج “رحاب منيعم” الجدل عبر مشاركتها منشور قديم لها كتبته قبل أيام زعمت فيه معرفتها بحدوث “حركات زلزالية على كوكب الأرض” في قادم الأيام.

وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: “قبل يومين امبارح كوكب اورانوس انهي تراجعه اللي بدأ في اغسطس 2022 وبكده كل الكواكب حاليا في حركة مستقيمة ومفيش اي كوكب متراجع وده بينهي فترة عودة الفرص والاشخاص والدروس القديمة في حياتنا لفترة طبعا لحد التراجعات الجديدة اللي هتبدا من نص السنة التاني من السنة”.

ونظرا لذلك على حد قولها ” بيزيد نشاط الزلازل حول العالم و بيزيد حالات التمرد او التظاهرات والمطالبات السياسية او الحقوقية في بعض الدول”.

عادت خبيرة الأبراج المصرية، بمجرد حدوث الزلزال الذي شعر به المصريون اليوم الأربعاء، لمشاركة تدوينتها، مؤكدة أنها سبق وحذرت من حدوث الزلزال.

وقالت عبر منصة تويتر “بعد 48 من تحذيري من زيادة نشاط الزلازل في العالم بسبب استقامة اورانوس…زلزال بقوة 5.8 في مصر “.

انتقد ناشطون بشدة توقعات العرافة الشابة، مؤكدين أنها ليست سوى مزاعم وتكهنات ارتبطت في صدفة نادرة الحدوث مع حدث طبيعي.

فعلق الناشط “محمد صلاح” بقوله: “كله كلام عبط في عبط وكلام مرسل ينطبق علي كل الناس …وكلام بيشمل كل مكان في الأرض لأ وحاطة دايرة علي الزلزال والاظطرابات السياسية والكلام علي الكرة الأرضية كلها منتهي الهري بصراحة”.

فيما قال “أمين خليل” في ذات السياق: “حضرتك تعرفي كم زلزال بيحصل بنفس القوة واكثر على مستوى العالم؟ الربط خطأ”.

وانتابت عدد من المحافظات المصرية، اليوم الأربعاء، ومنهم العاصمة القاهرة، حالة من الهلع بحسب شهادات ساقها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول ما حدث.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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