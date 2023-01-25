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رئيس ناد سعودي يوجه اتهامات خطيرة لأسامة نبيه مدرب الزمالك الجديد

نبيه تولى منصبه قبل أقل من 24 ساعة فقط

كتب خالد السعدي
رئيس ناد سعودي يوجه اتهامات خطيرة لأسامة نبيه مدرب الزمالك الجديد watanserb.com
أسامة نبيه مدرب نادي الزمالك الجديد
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وطن- فجر رئيس نادي الكوكب السعودي دباس الدوسري، مفاجأة عن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك أسامة نبيه والطاقم المساعد له، وذلك بعد ساعات من تعيينه خلفا للمدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، حيث وجه له اتهامات خطيرة.

وقال الدوسري في تصريحات عبر مساحة على موقع تويتر، إن أسامة نبيه أبلغه مسبقا بأنه لا يمكن العمل في نادي الزمالك طالما أن مرتضى منصور هو رئيس النادي، وأن العمل مع مرتضى يتطلب نوعية معينة من البشر.

وأضاف المدرب السعودي أن المشكلات ستكثر داخل نادي الزمالك في الفترة المقبلة، متحديا: “الأيام جاية وشوفوا إيه اللي هيحصل من المشاكل”.

وأبدى استغرابه من أن يكون أسامة نبيه هو المدير الفني للزمالك، ووصفه بأنه يعتمد على الروح لكنه لا يملك أي مقومات فنية لهذه المهمة.

وأشار إلى أن نبيه عمل مدربا لنادي الكوكب لعدة أشهر، قائلا: “في أول مباراة له معنا خسرنا وفي ثاني مباراة كانت المواجهة أمام الشعلة.. الشوط الأول كنا مهزومين 2 / 0.. دخلت غرفة الملابس بين الشوطين مسمتعش أي شيء فني.. أي كلام يا عبد السلام”.

وتابع: “لما لاقيت الموضوع كده.. قلت الموضوع خلص.. بعد 7 مباريات كنا في دوامة الهبوط.. في مباراة كنا في الشوط الأول كاسبين 2 / 0 في الشوط الثاني خسرنا 4 ثم استقال من منصبه”.

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وأشار إلى أنه كان سعيدا باستقالة أسامة نبيه الذي اتهمه بالهروب، مؤكدا أن نبيه هرب في الكثير من المناسبات من الزمالك.

وكان مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قد قرر تولي أسامه نبيه منصب المدير الفني للفريق، خلفا للبرتغالي فيريرا، على أن يستمر وجهازه الجديد لنهاية الموسم.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد عبدالمقصود، مدربا عاما، وحسين ياسر، مدربا مساعدا، وأيمن طاهر، مدربا لحراس المرمى، وإسماعيل يوسف، مديرا للكرة، وأمير مرتضى، مشرف عام على الكرة، بالإضافة إلى التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وخسر نادي الزمالك أمام نادي غزل المحلة في بطولة الدوري المصري، أمس الثلاثاء، لتواصل الكتيبة البيضاء نتائجها السلبية في الفترة الأخيرة.

ترتيب الدوري المصري

وبعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة، يحتل النادي الأهلي في المركز الأول برصيد 37 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري، ثم فيوتشر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، وبيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، والمقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، أما الزمالك فيحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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