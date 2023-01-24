الأربعاء, يناير 25, 2023
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الهدهد

سعودي يقارن راتبه مع ما يتقاضاه رونالدو مع نادي النصر (فيديو)

انتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر بصفقة خيالية مقابل 500 مليون يورو

كتب شيراز ماضي
راتب رونالدو مع النصر watanserb.com
البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثا لنادي النصر
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وطن– يبدو أن حالة الغضب في السعودية من الراتب الفلكي الذي يتقاضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضمّ حديثاً لنادي النصر، في صفقة يُنظر إليها بأنها أكثر من مجرد لاعب إلى فريق كرة قدم.

ويبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، ما يصل إلى ملياري ريال سعودي خلال مدة عقده الممتد لموسمين ونصف، فيما يصل الراتب إلى 804 ملايين ريال في العام.

وتداول سعوديون مقطع فيديو لشاب يسخر من راتب رونالدو، قال فيه إن رونالدو يتقاضى 27 ريالاً في الثانية الواحدة، ساخراً: “يعني يقدر كل ثانية يشتري بروست مع ميرندا”.

وأضاف أن رونالدو يتقاضى في الساعة 100 ألف ريال، متابعاً بسخرية: “يعني يقدر (يركب سيارة) كامري في ساعة والساعة اللي بعدها عربية سوناتا، والساعة اللي بعدها يركب إكورد”.

وتابع مخاطباً متابعيه: “تدرون كم أكسب في الساعة.. والله أستحي أقول.. أنا في الساعة بكسب هلالات.. أنا في الثانية بكسب تحت الصفر يعني -4 أو -10.. مفيش فلوس”.

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وكان النصر السعودي قد أعلن رسمياً تعاقده مع رونالدو لموسمين ونصف مقابل 500 مليون يورو، في الانتقالات الشتوية الحالية.

وسيحصل الدون على 200 مليون يورو في السنة، و16.6 مليون يورو في الشهر، وسيتقاضى في الأسبوع 3.8 مليون يورو، وفي اليوم الواحد 547945 يورواً، وفي الساعة 22831 يورواً، وفي الدقيقة 380 يورواً، وفي الثانية الواحدة 6.3 يورو.

ويرغب رونالدو في تحقيق حلمه بالبقاء في الملاعب حتى يبلغ عمره 40 سنة، وسيكون تحت الأنظار بصفته أكبر صفقة في تاريخ الشرق الأوسط وقارة آسيا قياساً بقيمته الفنية العالية التي استمدّها من أسطورته في الملاعب العالمية.

صفقة رونالدو تثير جدلاً

راتب رونالدو أثار جدلاً كبيراً على مدار الفترات الماضية، بين مؤيد للصفقة باعتبار أن لها أبعاداً ومكاسب أخرى للنصر والسعودية التي تتطلع لاستثمار اللاعب البرتغالي سفيراً لملف استضافتها لكأس العالم 2030 بالمشاركة مع مصر واليونان.

بينما يرى آخرون أن رونالدو لم يكن عليه الانتقال إلى الدوري السعودي مشدّدين على ضرورة اعتزاله اللعب حفاظاً على أسطورته وأرقامه التاريخية.

تعليق محمد أبو تريكة على صفقة انتقال رونالدو للنصر

من بين هؤلاء النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، الذي كان قد صرّح في وقت سابق: “رونالدو لن يُكمل عقده مع النصر السعودي، وسيغادر بعد السنة الأولى”.

وأضاف “الماجيكو”: “عقد رونالدو (مع نادي النصر) سنتين.. بعد السنة الأولى هيمشي.. خلينا قاعدين والزمن هيقولنا صح ولا غلط”.

وسُئل أبو تريكة إن كان يتعامل مع الأمر كـ”موضوع شخصي”، في إشارة إلى أنه من محبي الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، فأجاب: “لا والله أبداً.. ده توقعي”.

بينما ردّ عليه المذيع محمد سعدون الكواري، بأن رونالدو سيُكمل عقده مع النصر السعودي، وسيستمتع بالتجربة مع “العالمي”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
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