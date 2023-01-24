تسريبات عن قاعدة أمريكية في المغرب والجيش الأمريكي يحسم الجدل

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وطن- على خلفية رواج تقارير صحفية أكدت عزم الولايات المتحدة الأمريكية، إنشاء قاعدة عسكرية لها في المغرب، فندت السلطات الأمريكية تلك المزاعم، مشيرة في ذات الوقت إلى متانة علاقاتها العسكرية والأمنية مع الممكلة المغربية.

حقيقة القاعدة العسكرية الأمريكية في المغرب

وكان موقع “ميدل إيست مونيتور” نشر يوم 17 يناير الجاري، تقريرا تحدث فيه عن اقتراب موعد بناء قاعدة عسكرية أمريكية على أرض المغرب.

ونقل الموقع البريطاني بدوره عن صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” الأمريكية قولها، إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع رفيع المستوى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أصدر تعليماته لوزير الدفاع لويد أوستن، بإعداد خطة طارئة لإنشاء قاعدة صناعية عسكرية أمريكية في المملكة المغربية”.

قبل أن تكسر السلطات الأمريكية حاجز الصمت عن هذه التقارير الصحفية وتنفي صحتها.

حيث نفى الناطق الرسمي باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، آل فيليبس، توجه الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية على أرض المغرب، مؤكدا في الوقت ذاته متانة العلاقات العسكرية والأمنية مع المغرب.

وقال “فيليبس” في تصريحات صحفية “إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي إقامة قاعدة عسكرية في المغرب. تتميز شراكتنا الأمنية العميقة والطويلة الأمد مع المغرب، بالمشاركة العسكرية القوية والتنسيق الأمني الإقليمي الوثيق، ما يضمن استعداد القوات الأمريكية والمغربية واحترام السيادة المغربية”.

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بدوره، أكد موقع “لوديسك” الناطق بالفرنسية عن مصدر دبلوماسي أمريكي أنه لم يكن هناك أي اجتماع على جدول الرئيس الأمريكي جو بايدن مع وزير الدفاع لويد أوستن نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

تمرين الأسد الأفريقي 2023

انعقد بمقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بمدينة “أكادير” المغربية، خلال الفترة ما بين 9 و20 كانون الثاني (يناير) الجاري، اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين “الأسد الأفريقي 2023”.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن ممثلي القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية، انكبوا خلال هذا الاجتماع، على طرق تنفيذ مختلف الأنشطة المخطط لها في إطار نسخة 2023 من تمرين “الأسد الأفريقي”.

كما أنهم قاموا باستطلاع واختيار المواقع التي يمكن أن تتم فيها هذه الأنشطة.

وذكر البلاغ أنه فضلا عن التكوينات المتعلقة بالعديد من المجالات العملياتية، وتمرين للتخطيط موجه إلى أطر القيادة العليا في البلدين، فإن من المقرر إجراء مناورات مسلحة متعددة ومشتركة، خاصة البرية منها والمحمولة جوا والبحرية والقوات الخاصة والجوية وكذا العمليات المدنية-العسكرية وتلك المتعلقة بإزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي).

ومن جهة أخرى، حدد القائمون على التخطيط، الأمريكيون والمغاربة، كيفيات إجراء العرض الموسيقي المختلط بين القوات المسلحة الملكية والفرقة الـ23 من القوات العسكرية لولاية يوتا، والذي سيتم على هامش الأنشطة العملياتية لتمرين “الأسد الأفريقي 23”.

وأشار البلاغ إلى أن هذا العرض يندرج في إطار الأنشطة التذكارية المتوقعة، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين للتعاون الثنائي بين القوات المسلحة الملكية والحرس الوطني لولاية يوتا.

وأضاف أن تمرين “الأسد الأفريقي 23″، الذي يعتبر من أهم التدريبات المشتركة في العالم، سيجرى ما بين 22 أيار (مايو) و16 حزيران (يونيو) 2023 في جهات أكادير وطانطان والمحبس وتزنيت والقنيطرة وبنجرير وتفنيت.

واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية، في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2020، بالسيادة المغربية على كامل الصحراء، وجددت دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء.

وأعلنت أمريكا عن فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وذلك بالتزامن مع توقيع المغرب وإسرائيل على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

هذا ويُعد “الأسد الأفريقي” أكبر تمرين متعدد الجنسيات في القارة الأفريقية.

ويعكس تنظيمه كل عام بالمغرب، منذ ما يقرب من عقدين، متانة علاقات التعاون بين المغرب والولايات المتحدة باعتبارها شريكا استراتيجيا متميزا للمملكة.