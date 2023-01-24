تحدٍ جديد: هل يمكنك العثور على أرنب في الغرفة خلال 11 ثانية؟

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وطن- في هذه الصورة الوهمية البصرية، يتم إخفاء أرنب على مرأى من الجميع في الغرفة؛ على الأرجح سيكون لديك عيون نسر إذا تمكنت من اكتشاف الأرنب في 11 ثانية، ولاختبار مهارات الملاحظة لديك، جرب هذا التحدي الآن!

ما هو تحدي الوهم البصري؟

الوهم، مصطلح مشتقة من الكلمة اللاتينية illusio أو illusionem، والتي تعني المواربة أو الخداع.

لذلك، فإن الفرضية الأساسية للخداع البصري هي إيهام الدماغ البشري عن طريق خداعه.

علميا ووفقًا للبحوث المتخصصة، يمكن أن تساعد الخدع البصرية في فهم كيفية عمل الدماغ البشري.

حيث أنه وعبر الرؤى المكتسبة من الدراسات حول تأثير الأوهام البصرية على الدماغ ، تمكن العلماء من تحديد مناطق الدماغ التي يتم تنشيطها عندما يتعامل البشر مع الأوهام البصرية.

إلى جانب العمل كمساعدات بحثية في البحث العلمي، تساعد الأوهام البصرية أيضًا في التخلص من التوتر من حياتنا اليومية بشكل مؤقت، كما توفر تمرينًا صحيًا -مجانيا- للدماغ.

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تساعد الأوهام البصرية أيضًا في تحسين مهارات الملاحظة لديك.

هل ترغب في اختبار مهارات الملاحظة لديك؟

جرب إذن هذا التحدي السريع للوهم البصري.. الآن.

الصورة التي تمت مشاركتها أعلاه تصور لمشهد غرفة حيث يُطلب منك العثور على أرنب في غضون 11 ثانية.

إنه اختبار جيد لمهاراتك في الملاحظة، ناهيك أن عنصر الوقت يزيد من القدرة التنافسية للتحدي.

تعتبر الأوهام البصرية إحدى الطرق الأساسية لتقييم قدرة المرء على الملاحظة والتفكير النقدي.

على الرغم من أنه يُعتقد أنه طريقة جيدة لاختبار ذكائك، إلا أن هناك طرقًا أكثر تقدمًا متاحة.

إذا كنت تريد معرفة مستويات الذكاء الفعلية الخاصة بك، فإن اختبارات معدل الذكاء المصممة باحتراف هي أفضل طريقة لمعرفة ذلك.

لكن الآن… جرب معنا اختبار الوهم البصري

والآن هل ستعثر على الأرنب في 11 ثانية؟

التحدي الذي أمامك هو العثور على أرنب ولديك 11 ثانية فقط لاكتشاف مكانه

لحل هذا التحدي يجب أن تكون شخصا مولعا بالتفاصيل مع مهارات مراقبة جيدة.

هل رصدت الأرنب؟

انتبه جيدًا للصورة وحدد جيداً ما إذا كنت قادرا على تحديد مكان الأرنب.

أسرع – بسرعة؛ الوقت ينفذ.

نصف الوقت المخصص قد انتهى بالفعل.

فقط أربع إلى خمس ثوان متبقية.

بدأ العد التنازلي.

الوقت يمر..

5 ..

4 ..

3 ..

2 ..

1 ..

و..انتهى الوقت.

تتساءل أين يختبئ الأرنب.. صحيح؟

تحقق من الحل أدناه إذ يمكن رؤية الأرنب مختبئًا خلف السرير الصغير.

إنه أسود اللون، إذا راقبت بعناية، يمكنك أن تلاحظ عينيه وأذنيه.