طاهي سوري يوهم مليونيرة بريطانية بحبه قبل أن يقتلها بلا رحمة! (فيديو)

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وطن- يواجه طباخ سوري، حكماً بالسجن مدى الحياة في بريطانيا، بعدما قتل مليونيرة وخنقها حتى الموت، واحتل منزلها البالغ قيمته 1.3 مليون جنيه استرليني.

مليونير وسط صديقاته

قتل الطاهي السوري قصي الجندي ، 25 عامًا ، وسائقه الروماني محمد العبود ، 28 عامًا ، لويز كام ، 71 عامًا ، داخل منزلها في شمال لندن في 26 يوليو / تموز 2021. وذلك ضمن خطتهما لانتزاع ثروتها البالغة 4.6 مليون جنيه إسترليني.

وقام قصي وشريكه في الجريمة، بإلقاء جسد الضحية في القمامة، وأرسلوا لعائلتها رسالة من هاتفها وكأنها تخبرهم أنها ذهبت إلى الصين.

بحسب تقرير صحيفة “ديلي ميل“، القاتل السوري، الذي تظاهر بأنه يعيش أسلوب حياة فاخر مع سلسلة من الصديقات ، ولكنه يعمل في الواقع في محل كباب ويعيش مع والديه ، قد خدع السيدة كام لتوقع وثيقة لمنحه توكيلًا رسميًا.

متزوج ولديه 3 أطفال

اعتقد قصي – وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال- أنه بوفاة السيدة كام، سيكون قادراً على التوقيع على كل ثروتها. بما في ذلك ملكيتين.

في اليوم الذي تم قتل السيدة كام فيها، قادت سيارتها ال”بي إم دبليو” إلى منزلها الآخر المكون من أربع غرف نوم، معتقدة بأن محامياً سيكون هناك لإتمام عملية بيع العقار للطاهي السوري الذي أقنعها أن لديه نقود كافية لشراء المنزل.

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لكن بينما كانت جالسة على كرسي اقترب منها القتلة من الخلف ليخنقوها بمجفف شعر يملكه عبود الذي وصل إلى البلاد دون تأشيرة عمل قبل شهرين فقط.

كما تم ضربها على رأسها بأداة غير حادة قبل لف جسدها في أكياس القمامة ولحاف ووضعها في سلة المهملات خارج منزلها حيث كانت مغطاة بنفايات الحديقة.

رسائل مزيفة

في صباح اليوم التالي لوفاة السيدة كام ، دفع الجندي 60 جنيهًا إسترلينيًا لمجموعة عمال لإحضار شاحنة لنقل القمامة إلى منزل عائلته.

وأرسل الجندي رسائل إلى أصدقاء السيدة كام وعائلتها متظاهرًا أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة ولكنها سافرت إلى الصين.

في هذه الأثناء ، نشر العبود مقطع فيديو على تيك توك له وهو يرقص على الموسيقى على ممر منزل السيدة كام ، مع عدم علم متابعيه بأنه سعيد أنه قتلها بوحشية قبل ساعات فقط.

كان الجندي يتظاهر بأنه مليونيرا مع مجموعة من الصديقات الجميلات.

طباخ مفلس

لكنه في الواقع ، كان طباخًا مفلسًا يعمل في مطعم للكباب مع زوجته وثلاثة أطفال.

لكنه خدع النساء لمحاولة الوصول إلى نمط الحياة الذي اعتقد أنه يستحقه وسرق سيارتين من ضحية واحدة في الستينيات من عمرها بعد أن أوهمها بحبه.

قال الجندي للسيدة كام إنه يحبها أيضًا ، على أمل أن تمنحه توكيلاً على ممتلكاتها.

قتلها هو وصديقه العبود عندما رفضت. ونفى الطاهي وشريكه تهمة القتل، لكن الجندي لم يقدم أي تفسيرات لأفعاله.

ألقى عبود باللوم عليه وادعى أنه كان نائمًا بالفعل عندما قتل الشيف السيدة كام.

سجن مدى الحياة

أدانتهم هيئة المحلفين كلاهما بالقتل بعد محاكمة لمدة شهرين ويواجهان الآن أحكامًا بالسجن مدى الحياة في موعد يتم تحديده.

كانت السيدة كام مطلقة ولديها مبنى تجاري ومجموعة من الشقق بالقرب من مطعم الجندي.

أرادت السيدة كام بيع العقارات لمنح أموال لأبناءها وعرض الجندي عليها 6 ملايين جنيه إسترليني ، وهي قيمة أعلى بكثير من القيمة السوقية.

أخبرها أن داعمه كانت صديقة تدعى “آنا” وأن السيدة كام تلقت رسائل صوتية يُزعم أنها قادمة منها.

ضحية أخرى

كانت “آنا” هي آنا رايش – زبونة مطعمه، وكانت بالفعل ضحية لخداع قصي الجندي.

وافقت على بيع سيارتيها ، تويوتا راف 4 وأودي تي تي مقابل 57000 جنيه إسترليني.

على الرغم من تسليم السيارات ، لم تر السيدة رايش فلساً واحداً من المال.

وأرسل الجندي لها رسائل تقول لها: أحبك ، أريدك. آنا ، لا أحد في قلبي. أحبك لأني أريدك ، نعم أحتاجك ، في كل مرة أحتاجك فيها.

قالت السيدة رايش في المحكمة: “لقد كان يتلاعب بي نفسياً طوال هذا الوقت. كانت نيتي الحصول على المال من أجل السيارة والخروج من هذا الوضع في أسرع وقت ممكن.

تابعت: “لم يدفع لي فلسًا واحدًا قط ، ولا حتى بنسًا واحدًا … لا نقودًا أو حوالة ، لا شيء. لقد كان مبدعًا جدًا”.

الحب!

أراد الجندي أن تكون السيدة رايش عميلة لمساعدته على خداع السيدة كام ، لكنها رفضت عندما طلب منها الحضور إلى الاجتماعات للعمل “كمترجمة”.

اعتقدت السيدة كام أنه ذاهب لشراء المنزل ، فقد أعطت الجندي المفاتيح وسمح لشريكه العبود بالانتقال إليه.

واستمعت المحكمة إلى أن عبود أغراه الجندي الذي وعده بثروة .

لكن المدعي العام أوليفر غلاسكو قال للمحكمة: “لويز كام كانت ضحية لخطة حذرة وماكرة من قِبَل قصي الجندي للاحتيال عليها. عندما لم تنجح تلك الخطة كما هو مخطط لها ، قتلها هو ومحمد العبود”.

وتابع “ثم شرع الاثنان في محاولة التستر على مقتلها ولا شك في أنهما افترضوا أنهما سيكونان قادرين على الاستفادة بطريقة ما من وفاتها. لا يهم من تغلب عليها ، من قام بلف الثنية حول رقبتها ، أو من وضع جثتها الميتة في سلة المهملات.ما يهم هو أن كلاهما فعل ذلك معًا وأن كل منهما دعم الآخر في خطة لقتلها والتخلص من جسدها ومحاولة الاستفادة من وفاتها”.

كان رأسها ملفوفًا في ثلاثة أكياس بلاستيكية سوداء. كان جسدها ملفوفًا في لحاف وقدميها وساقيها ملفوفان في كيسين من البلاستيك الأسود وتم ربطهما بشريط لاصق.

وقال تقرير الطبيب الشرعي إن السيدة كام عانت من كدمات متعددة وكسر في العمود الفقري وتأثير حاد على الرأس أثناء المقاومة قبل الانهيار.