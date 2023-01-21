صالح الفوزان المقرب من “ابن سلمان”: لاتجالسوا أتباع “الطريفي” واتركوهم (شاهد)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مسجل لعضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الشيخ صالح الفوزان، يطالب فيه بمغادرة مجالس من ينتقدون سجن الداعية عبدالعزيز الطريفي وخالد الراشد وسلمان العلون وغيرهم من العلماء.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد استقبل “الفوزان” سؤالا عبر الهاتف عبر خلاله لمتصل عن استيائه من بعض الشبان الذين يطعنون في ولاة الأمر لسجنهم العلماء، ليرد “الفوزان” قائلا:” ارتكهم ولا تجلس معهم”.

الجامي #صالح_الفوزان يخافهم ويحذّر منهم لأنّهم كسروا صنم (اطع ولي أمرك) على رأسه ورأس الجاميّة العملاء 😂 pic.twitter.com/HppDrNJ1ft — مشبب الزهراني🇦🇷 (@DNA_966) January 20, 2023

ويرتبط الشيخ صالح الفوزان بعلاقة خاصة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عكستها زيارته المفاجئة له في أبريل/نيسان 2018 في منزله.

الفوزان يدعو للإبلاغ عن من يسب الحكام

وفي أعقاب الزيارة، تداول ناشطون مقطع صوتي لفتوى للشيخ “الفوزان” يفتي فيها بأن من يسبون الحكام في مجالسهم الخاصة من “الخوارج”، داعيا من يسمع ذلك بإبلاغ السلطات عنهم.

وردا على من سأله حول الواجب الشرعي نحو من يسب الحكام والعلماء في المجالس، قال “الفوزان” إن الواجب على من سمع مثل هذا الأمر: “أن ينكر عليه وإذا لم يمتثل يبلغ عنه.. يبلغ عنه السلطة لأن هذا من الخوارج”.

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زيارة ابن سلمان لصالح الفوزان

وجاءت فتوى الفوزان هذه عقب زيارة قام بها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، له للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لإصابة طفيفة، برفقة الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال محمد بن سلمان للشيخ الفوزان: “الحمد لله على سلامتك يا شيخ، انتهينا من جلسة مجلس الوزراء، وأخذت الشيخ صالح آل الشيخ لزيارتك قبل أن نروح إلى جدة”.

فطلب الشيخ الفوزان من ولي العهد الدخول لمجلسه، إلا أن بن سلمان رفض الدخول قبل الشيخ الفوزان، قائلًا له: “أنت والد لي يا شيخ”.

اعتقال عبدالعزيز الطريفي

يشار إلى أن الداعية السعودي البارز الشيخ عبدالعزيز الطريفي، أمضى قرابة 7 سنوات في معتقلات السعودية ولا يزال قيد الحبس حتى يومنا هذا، في نموذج يسلط الضوء على الدولة البوليسية الجديدة بالمملكة تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان.

واعتقلت السلطات السعودية الشيخ عبدالعزيز الطريفي منذ 23 أبريل 2016، دون عرضه على القضاء أو إصدار أي حكم ضده حتى الآن.