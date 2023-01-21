الكويت على خطى السعودية.. “من اليوم لا منح ولا مساعدات مجانية للدول العربية”

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وطن- فيما يبدو أنها تسير على نهج السعودية، كشف حسب “قصر السيف” المقرب من دوائر صنع القرار في الكويت، عن عزم الخارجية الكويتية إعادة هيكلة سياسة تقديم المنح والقروض والمساعدات.

وقال حساب “قصر السيف” في تغريدة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”:” وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح سيعيد هيكلة سياسة المساعدات والمنح والهبات والقروض الخارجية الكويتية من جديد”.

وأوضح “قصر السيف” أن السياسة الجديدة ستقوم على تحقيق هدفين هما: تقليص حجم هذه المساعات خصوصاً للدول العربية، ودراسة نتائج هذه المساعدات على النفوذ الكويتي في السياسة الخارجية للحاق بركب دول الخليج الأخرى.

وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح سيعيد هيكلة سياسة المساعدات والمنح والهبات والقروض الخارجية الكويتية من جديد لتقوم على هدفين: ١-تقليص حجم هذه المساعات خصوصاً للدول العربية ٢- دراسة نتائج هذه المساعدات على النفوذ الكويتي في السياسة الخارجية للحاق بركب دول الخليج الأخرى. — قصر السيف (@QasrSaif) January 20, 2023

ولفت في تغريدة أخرى إلى أن قيمة منح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بلغت ما يعادل ٧ مليار دولار أمريكي .. ٩٧٪ منها للدول العربية.

كما أكد على أن أكثر دولة عربية حصلت على المنح هي الأردن بقيمة مليار و٢٥٠ مليون دولار.

بلغت قيمة منح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (منح وليست قروض) ما يعادل ٧ مليار دولار أمريكي .. ٩٧٪ منها للدول العربية، وأكثر دولة عربية حصلت على المنح هي الأردن بقيمة مليار و٢٥٠ مليون دولار. — قصر السيف (@QasrSaif) January 20, 2023

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وتأتي هذه الخطوة الكويتية، بعد ايام من كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن اتباع بلاده أسلوباً جديداً لتقديم المساعدات التنموية لدول الجوار وغيرها، مؤكّداً بأن تقديم المساعدات والمنح المجانية قد ولّى.

وقال محمد الجدعان خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الأربعاء، إن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها وتشجع دول المنطقة على إجراء إصلاحات اقتصادية.

وأضاف: “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات”.

وأشار “الجدعان” إلى أن السعودية تقوم بفرض ضرائب على شعبها وتتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهداً، قائلاً: “نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”.

معالي #وزير_المالية 🇸🇦 #محمد_الجدعان 🇸🇦: "غيرنا الطريقة التي نقدّم بها المساعدات كنا في العادة نقدم المنح المباشرة والودائع بلا شروط الآن نقول نريد أن نرى إصلاحات نحن نفرض #الضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين أن يقوموا بدورهم".#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/p2833P4qRH — د.أحمد البدر (@DrAlbdr) January 19, 2023

تصريحات الجدعان موجهة لمصر والأردن



و أكدت صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارات، أن تصريحات الوزير السعودي محمد الجدعان، “موجهة أولاً وأخيراً إلى مصر والأردن اللذين لا يخفيان رغبتهما في استمرار الدعم السعودي بشكله التقليدي لمساعدتهما على الخروج من أزمتيهما”.

كما جاءت هذه الخطوة من قبل السعودية والكويت، في وقت غاب فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وممثل أمير الكويت عن القمة الخليجية-العربية المصغرة التي استضافتها الإمارات يوم الأربعاء.

وكشفت مصادر سعودية موثوقة أن أحد الأسباب الاساسية وراء عدم حضور السعودية والكويت مؤتمر ابوظبى الأخير هو عدم رغبتهما فى اقراض الحكومة المصرية أية أموال أخرى.