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الهدهد

الكويت على خطى السعودية.. “من اليوم لا منح ولا مساعدات مجانية للدول العربية”

الخارجية الكويتية ستدرس نتائج المنح والمساعدات على النفوذ الكويتي في لسياسة الخارجية

كتب سالم حنفي
الوزير السعودي محمد الجدعان watanserb.com
الوزير السعودي محمد الجدعان
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وطن- فيما يبدو أنها تسير على نهج السعودية، كشف حسب “قصر السيف” المقرب من دوائر صنع القرار في الكويت، عن عزم الخارجية الكويتية إعادة هيكلة سياسة تقديم المنح والقروض والمساعدات.

وقال حساب “قصر السيف” في تغريدة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”:” وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح سيعيد هيكلة سياسة المساعدات والمنح والهبات والقروض الخارجية الكويتية من جديد”.

وأوضح “قصر السيف” أن السياسة الجديدة ستقوم على تحقيق هدفين هما: تقليص حجم هذه المساعات خصوصاً للدول العربية، ودراسة نتائج هذه المساعدات على النفوذ الكويتي في السياسة الخارجية للحاق بركب دول الخليج الأخرى.

ولفت في تغريدة أخرى إلى أن قيمة منح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بلغت ما يعادل ٧ مليار دولار أمريكي .. ٩٧٪ منها للدول العربية.
كما أكد على أن أكثر دولة عربية حصلت على المنح هي الأردن بقيمة مليار و٢٥٠ مليون دولار.

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وتأتي هذه الخطوة الكويتية، بعد ايام من كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن اتباع بلاده أسلوباً جديداً لتقديم المساعدات التنموية لدول الجوار وغيرها، مؤكّداً بأن تقديم المساعدات والمنح المجانية قد ولّى.

وقال محمد الجدعان خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الأربعاء، إن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها وتشجع دول المنطقة على إجراء إصلاحات اقتصادية.

وأضاف: “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات”.

وأشار “الجدعان” إلى أن السعودية تقوم بفرض ضرائب على شعبها وتتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهداً، قائلاً: “نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”.

تصريحات الجدعان موجهة لمصر والأردن

و أكدت صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارات، أن تصريحات الوزير السعودي محمد الجدعان، “موجهة أولاً وأخيراً إلى مصر والأردن اللذين لا يخفيان رغبتهما في استمرار الدعم السعودي بشكله التقليدي لمساعدتهما على الخروج من أزمتيهما”.

كما جاءت هذه الخطوة من قبل السعودية والكويت، في وقت غاب فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وممثل أمير الكويت عن القمة الخليجية-العربية المصغرة التي استضافتها الإمارات يوم الأربعاء.

وكشفت مصادر سعودية موثوقة أن أحد الأسباب الاساسية وراء عدم حضور السعودية والكويت مؤتمر ابوظبى الأخير هو عدم رغبتهما فى اقراض الحكومة المصرية أية أموال أخرى.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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