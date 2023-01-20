دنيا بطمة تتحوّل إلى كيم كارداشيان .. صور مثيرة بفستان جلد قصير! (شاهد)

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وطن – نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مجموعةً من الصور الجديدة لها، التي قابلها جمهورها على انستغرام، بتعليقات حادّة، بسبب ما اعتبروه جرأة في الإطلالات التي تعتمدها .

تحول دنيا بطمة إلى كيم كارداشيان

دنيا بطمة نشرت عبر حسابها في انستغرام، صوراً، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان جلد قصير يكشف فخذيها، فيما كان واضحاً تغيّر ملامح وجهها؛ نتيجةً لعمليات التجميل التي تجريها، حسب تعليقات المتابعين .

ونتيجة لإجرائها عمليات تجميل باستمرار، شبّه أحد المتابعين دنيا بطمـة، بنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، قائلاً إنّ وجهها تحوّل بشكلٍ جذري إلى وجه “كيم”. حسب رأيه

وكتب معلق: “كيم كارداشيان النسخة المغربية”. بينما تحدّتها متابعة أن تقوم بنشر صورها بدون فوتوشوب أو فلاتر.

فيما كتب آخر: “لا تشبه أختها إيمان بزاف حتى إيمان زوينة”. وقال رابع: “لانعرف لماذا تظهرين مؤخرتك؟ اصبحتي اضحوكة”.

وقبل هذه الصور، ظهرت دنيا بطـمة بفستان أسود ضيق وقصير جداً يكشف جسدها بوضوح، فيما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلاً على كتفيها، وبدا أطول من فستانها.

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وما لفت أنظار المتابعين، هو الحذاء الذي استكملت دنيا بطمة إطلالتها به.

طلاق دنيـا بطمة من محمد الترك

وواضح أنّ دنيا بطـمة تريد تجاوز محنة طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك، مؤخراً .

فمنذ قرار المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي قضى بطلاقها تنشر دنيا صوراً وفيديوهات بملابس جريئة.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وكانت المحكمة، قد أصدرت حكماً بحبس المنتج البحريني محمد الترك 3 شهور، وتغريمه 3 آلاف درهم في اتهامه بالتحريض على الفساد في قضية مع زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطـمة.

بينما أدانت المحكمة المواطنة المغربية وصال، التي كانت معه في قضية خيانته لأم بنتيه، بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3000 درهم.

كما حُكم على عبدالمغيث المتهم بالتقاط صور ومقاطع مرئية للترك ووصال، لحساب دنيا بطمة، ونشرها دون موافقتهما، بـ3 أشهر حبساً موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.