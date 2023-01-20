الجمعة, يناير 20, 2023
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دنيا بطمة تتحوّل إلى كيم كارداشيان .. صور مثيرة بفستان جلد قصير! (شاهد)

دنيا بطمة نشرت عبر حسابها في انستغرام، صوراً، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان جلد قصير يكشف فخذيها، فيما كان واضحاً تغيّر ملامح وجهها؛ نتيجةً لعمليات التجميل التي تجريها

كتب أنس السالم
دنيا بطمة بعد عمليات التجميل watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن – نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مجموعةً من الصور الجديدة لها، التي قابلها جمهورها على انستغرام، بتعليقات حادّة، بسبب ما اعتبروه جرأة في الإطلالات التي تعتمدها .

تحول دنيا بطمة إلى كيم كارداشيان

دنيا بطمة نشرت عبر حسابها في انستغرام، صوراً، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان جلد قصير يكشف فخذيها، فيما كان واضحاً تغيّر ملامح وجهها؛ نتيجةً لعمليات التجميل التي تجريها، حسب تعليقات المتابعين .

دنيا بطمة بفستان جلد قصير
دنيا بطـمة بفستان جلد قصير

ونتيجة لإجرائها عمليات تجميل باستمرار، شبّه أحد المتابعين دنيا بطمـة، بنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، قائلاً إنّ وجهها تحوّل بشكلٍ جذري إلى وجه “كيم”. حسب رأيه

دنيا بطمة بفستان جلد قصير
المتابعون شبهوا دنيا بطمة بـ”كيم كارداشيان” بسبب تغير ملامح وجهها جراء عمليات التجميل

وكتب معلق: “كيم كارداشيان النسخة المغربية”. بينما تحدّتها متابعة أن تقوم بنشر صورها بدون فوتوشوب أو فلاتر.

فيما كتب آخر: “لا تشبه أختها إيمان بزاف حتى إيمان زوينة”. وقال رابع: “لانعرف لماذا تظهرين مؤخرتك؟ اصبحتي اضحوكة”.

وقبل هذه الصور، ظهرت دنيا بطـمة بفستان أسود ضيق وقصير جداً يكشف جسدها بوضوح، فيما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلاً على كتفيها، وبدا أطول من فستانها.

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وما لفت أنظار المتابعين، هو الحذاء الذي استكملت دنيا بطمة إطلالتها به.

دنيا بطمة بملابس "فتيات ليل" وحذاءها حديث الجمهور (شاهد) watanserb.com
الفنانة المغربية دنيا بطـمة

طلاق دنيـا بطمة من محمد الترك

وواضح أنّ دنيا بطـمة تريد تجاوز محنة طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك، مؤخراً .

فمنذ قرار المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي قضى بطلاقها  تنشر دنيا صوراً وفيديوهات بملابس جريئة.

وكانت المحكمة، قد أصدرت حكماً بحبس المنتج البحريني محمد الترك 3 شهور، وتغريمه 3 آلاف درهم في اتهامه بالتحريض على الفساد في قضية مع زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطـمة.

محمد الترك ودنيا بطمة.. القضاء المغربي يصدر كلمته الأخيرة في قضية الخيانة! watanserb.com
محمد الترك ودنيا بطمة

بينما أدانت المحكمة المواطنة المغربية وصال، التي كانت معه في قضية خيانته لأم بنتيه، بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3000 درهم.

كما حُكم على عبدالمغيث المتهم بالتقاط صور ومقاطع مرئية للترك ووصال، لحساب دنيا بطمة، ونشرها دون موافقتهما، بـ3 أشهر حبساً موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

 

المصدروطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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