أمريكا.. طفل الـ 6 سنوات يُطلق النار على صدر مُدرسته بسلاح سرقه من والدته (شاهد)

وطن– في حادثة غير مسبوقة، تعرضت مُدرسة أمريكية في ولاية فرجينيا لطلق ناري من قبل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وسط تأكيدات عائلته أنه يعاني من أمراض نفسية وأنه قد خرج حديثا من المستشفى.

وقالت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن عائلة الطفل البالغ من العمر 6 سنوات والذي أطلق النار، قبل أسابيع، على معلمته في الصف الأول في مدرسة “نيوبورت نيوز” الابتدائية، قد عبرت عن خالص تعازيها لعائلة الضحية.

وقالت عائلة الطفل، لأول مرة منذ ما يقرب من أسبوعين أنها آسفة لما تعرضت له المُدرسة، مشيرة أن ابنهم غير مستقر نفسيا.

وجاء في البيان الذي أصدره، أمس الخميس، المحامي جيمس إيلينسون، “قلوبنا تتجه إلى معلمة ابننا ونصلي من أجل شفاءها في أعقاب هذه المأساة التي لا يمكن تصورها لأنها خدمت بنكران الذات ابننا وأطفالنا في المدرسة”.

و يأتي هذا البيان في نفس اليوم الذي أعلن فيه السلطات بولاية فرجينيا، عن خروج المُدرسة الابتدائية “آبي زويرنر”، التي أصيبت في حادث إطلاق نار في 6 يناير / كانون الثاني، من المستشفى.

حيث أكد ستيف درو رئيس شرطة مدينة نيوبورت نيوز للصحفيين الأسبوع الماضي إن زويرنر، 25 عاما، أصيبت برصاصة في صدرها بعد أن اخترقت إحدى يديها.

بينما لم تحدد الشرطة هوية طالب الصف الأول الذي تقول إنه مسؤول عما تعرضت له المُعلمة.

وفي الأثناء، قالت عائلة الطفل في البيان الذي نشره محاميهم إن المسدس الذي يُزعم استخدامه من قبل ابنهم تم تأمينه قبل عملية إطلاق النار.

وتابع ذات البيان “عادة، مايذهب أحد أفراد أسرته معه إلى الفصل، لكنه كان يذهب وحيداً إلى المدرسة في الأسبوع الذي وقع فيه الحادث”

كما جاء في بيان الأسرة “ابننا يعاني من إعاقة حادة وكان يخضع لخطة رعاية في المدرسة تضمنت مرافقة والدته أو والده له عند الذهاب إلى المدرسة ومرافقته إلى الفصل كل يوم”.

وأضاف “سنندم على غيابنا في هذا اليوم لبقية حياتنا”.

إلى ذلك تشير “سي أن أن” أنه تم شراء البندقية بشكل قانوني من قبل والدة الطفل، والتي قد تواجه اتهامات في نهاية التحقيق، وفقًا لدرو.

وتابع رئيس شرطة مدينة نيوبورت نيوز، إن الطفل أحضرها إلى المدرسة في حقيبته.

