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أمريكا.. طفل الـ 6 سنوات يُطلق النار على صدر مُدرسته بسلاح سرقه من والدته (شاهد)

طفل الـ 6 سنوات أطلق النار على مُدرسته ببندقية اشترتها والدته قبل أيام

كتب فهمي الورغمي
طفل يطلق النار watanserb.com
طفل يطلق النار على صدر مُدرسته
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وطن– في حادثة غير مسبوقة، تعرضت مُدرسة أمريكية في ولاية فرجينيا لطلق ناري من قبل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وسط تأكيدات عائلته أنه يعاني من أمراض نفسية وأنه قد خرج حديثا من المستشفى.

طفل الـ 6 سنوات يطلق النار على مُدرسته

وقالت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن عائلة الطفل البالغ من العمر 6 سنوات والذي أطلق النار، قبل أسابيع، على معلمته في الصف الأول في مدرسة “نيوبورت نيوز” الابتدائية، قد عبرت عن خالص تعازيها لعائلة الضحية.

وقالت عائلة الطفل، لأول مرة منذ ما يقرب من أسبوعين أنها آسفة لما تعرضت له المُدرسة، مشيرة أن ابنهم غير مستقر نفسيا.

وجاء في البيان الذي أصدره، أمس الخميس، المحامي جيمس إيلينسون، “قلوبنا تتجه إلى معلمة ابننا ونصلي من أجل شفاءها في أعقاب هذه المأساة التي لا يمكن تصورها لأنها خدمت بنكران الذات ابننا وأطفالنا في المدرسة”.

و يأتي هذا البيان في نفس اليوم الذي أعلن فيه السلطات بولاية فرجينيا، عن خروج المُدرسة الابتدائية “آبي زويرنر”، التي أصيبت في حادث إطلاق نار في 6 يناير / كانون الثاني، من المستشفى.

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حيث أكد ستيف درو رئيس شرطة مدينة نيوبورت نيوز للصحفيين الأسبوع الماضي إن زويرنر، 25 عاما، أصيبت برصاصة في صدرها بعد أن اخترقت إحدى يديها.

بينما لم تحدد الشرطة هوية طالب الصف الأول الذي تقول إنه مسؤول عما تعرضت له المُعلمة.

وفي الأثناء، قالت عائلة الطفل في البيان الذي نشره محاميهم إن المسدس الذي يُزعم استخدامه من قبل ابنهم تم تأمينه قبل عملية إطلاق النار.

وتابع ذات البيان “عادة، مايذهب أحد أفراد أسرته معه إلى الفصل، لكنه كان يذهب وحيداً إلى المدرسة في الأسبوع الذي وقع فيه الحادث”

كما جاء في بيان الأسرة “ابننا يعاني من إعاقة حادة وكان يخضع لخطة رعاية في المدرسة تضمنت مرافقة والدته أو والده له عند الذهاب إلى المدرسة ومرافقته إلى الفصل كل يوم”.

وأضاف “سنندم على غيابنا في هذا اليوم لبقية حياتنا”.

من أغرب حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الأمريكية

إلى ذلك تشير “سي أن أن” أنه تم شراء البندقية بشكل قانوني من قبل والدة الطفل، والتي قد تواجه اتهامات في نهاية التحقيق، وفقًا لدرو.

وتابع رئيس شرطة مدينة نيوبورت نيوز، إن الطفل أحضرها إلى المدرسة في حقيبته.

يُذكر إنه بموجب قانون ولاية فرجينيا، تعتبر جنحة إذا ترك شخص بالغ سلاحًا ناريًا ملقنا وغير مؤمن بطريقة قد تعرض طفلًا يقل عمره عن 14 عامًا للخطر، كما ينص القانون على أنه من غير القانوني لأي شخص أن يسمح دون علم لطفل دون سن 12 عامًا باستخدام سلاح ناري”.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، حوادث مشابهة منذ سنوات لعمليات إطلاق النار داخل المدارس.

وقد أظهر تحليل CNN أنه في عام 2022 وحده، كان هناك 60 حادث إطلاق نار في المدارس الابتدائية.

لكن رغم ذلك، تبقى حادثة إطلاق النار على مدرسة من قبل طفل الـ 6 سنوات، أمرا نادر الحدوث.

حيث أنه ووفقًا لقاعدة بيانات إطلاق النار في المدارس من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي، والتي تتعقب عمليات إطلاق النار في المدارس الأمريكية منذ عام 1970، كانت هناك فقط ثلاث حالات أخرى كان المشتبه فيها لا يتجاوز سن السادسة: في أعوام 2000 و 2011 و 2021.

المصدرتويتر ، سي ان ان ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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