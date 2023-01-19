سعرها يفوق الخيال..كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا عام 1987

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وطن– حصلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على قلادة مرصعة بالماس ارتدتها الأميرة الراحلة ديانا عام 1987.

سعر يفوق الخيال

ووفقا لموقع “townandcountrymag“، أصبحت إحدى قطع المجوهرات المفضلة لدى الأميرة ديانا الآن في يد كيم كارداشيان، واستحوذت هذه الأخيرة على قلادة “ Attallah Cross” عندما تم طرحها للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء في دار سوذبيز في لندن بمبلغ 197453 دولارًا.

صُنعت القلادة في عشرينيات القرن الماضي من قبل شركة المجوهرات Garrard، وهي مرصعة بقطع أحجار “جمشت”ومزينة بألماس دائري فيما يبلغ إجمالي وزن الماس نحو 5.25 قيراط.

اشتهرت الأميرة الراحلة ديانا بارتدائها لهذه القطعة في أكتوبر 1987 مع فستان “كاثرين والكر” عندما حضرت حفل خيري لدعم جمعية بيرثرايت في لندن، وهي مؤسسة خيرية تعمل من أجل حماية حقوق المرأة أثناء الحمل والولادة.



وبعد عملية البيع، علق كريستيان سبوفورث، رئيس قسم المجوهرات في دار سوذبيز، قائلاََ “هذه القطعة ملونة وجريئة ومميزة للغاية من حيث حجمها ولونها وأسلوبها، ويسعدنا أنها قد وجدت فرصة جديدة للحياة بين يدي شخص مشهور عالمي آخر.”

مجوهرات الأميرة ديانا

شكلت فنرة الثمانينيات وقتًا مهمًا في حياة الأميرة ديانا، فقد تزايدت ثقتها بنفسها وفي اختياراتها من الملابس والمجوهرات.

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وفقا لسوذبيز، شوهدت الأميرة وهي ترتدي القلادة في عدة “مناسبات خاصة في الغالب”.

في الواقع، تعاونت الأميرة ديانا كثيراََ مع علامة المجوهرات البريطانية غيرارد Garrard، فقد اختارت خاتم خطوبتها منهم في عام 1981، وارتدت كذلك مجوهراتهم بعد طلاقها من الملك تشارلز في عام 1996.

كما ظهرت الأميرة ديانا بشكل علني آخر فى حفل خيرى لعرض باليه “بحيرة البجع” فى صالة “رويال البرت هول” فى لندن مرتدية “قلادة جناح بحيرة البجع” من Garrad والتي كانت مرصعة بالماس واللؤلؤ، وكانت قد شاركت فى الواقع في تصميم القلادة بنفسها.

فستان الأميرة ديانا معروض للبيع

تأتي عملية البيع هذه قبل أسابيع قليلة من طرح أحد أشهر فساتينها من قبل صانع الملابس فيكتور إدلشتاين للبيع في مزاد سوثبيز” بنيويورك.